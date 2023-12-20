Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания

Сейчас можно купить огромное количество самых разных товаров из любой категории. Есть все — от электроники до личных вещей — с доступностью в один клик. Но иногда найти что-то стоящее в этом постоянном потоке довольно сложно. Для того, чтобы вам было проще найти что-то интересное, мы еженедельно перебираем сотни товаров, чтобы найти что-нибудь действительно стоящее. На этот раз не стали ограничиваться какой-то конкретной категорией, а выбрали лучшее из разных и спешим поделиться с вами.

Карманный ключ с трещеткой

Небольшой инструмент под рукой всегда пригодится. Этот ключ с трещеткой займет места примерно столько же, сколько шариковая ручка. При этом его можно использовать как вместо отвертки, так и вместо гаечного ключа. Надо только использовать те или иные биты и вы поймете, насколько это удобно. Для большого ремонта лучше купить полноценный ключ, но чтобы просто положить в машину или иметь при себе на всякий случай, это отличный вариант.

Цена: 180 рублей

Купить ключ с трещеткой

Помпа для воды на аккумуляторах

Товары с AliExpress, которые можно и нужно купить почти каждому.

Эта помпа просто крепится на любую бутылку от 5 литров и качает в воду в кружку, чайник или любую другую емкость. Она пригодится тем, кто не хочет ставить большой полноразмерный кулер. Длинный носик позволит легко наливать воду, а для начала подачи надо просто нажать на кнопку. Прибор работает от встроенного аккумулятора, который можно заряжать, не снимая с бутылки.

Цена: 830 рублей

Купить помпу для воды

Компрессор со встроенным аккумулятором

Компрессор нужен не только в автомобиле, но и дома. Например, для того, чтобы накачать мяч, велосипедное колесо или тюбинг. Можно пользоваться ручным насосом, но хороший стоит не на много дешевле такого аккумуляторного компрессора. Тем не менее, он справится и с несколькими автомобильными колесами. Просто подключите его, задайте давление, которого нужно достичь, и подождите пару минут. Или просто в ручном режиме надувайте до тех пор, пока это нужно. После этого подзарядите его и пусть ждет своего часа.

Цена: 2 400 рублей

Купить компрессор со встроенный аккумулятором

Пуско-зарядное устройство для автомобиля

Лучшие товары с Алиэкспресс для нового года и просто зимы.

Если вам знакома ситуация, когда выходите к машине, а она не заводится, то вы знаете, что такое севший аккумулятор. Для запуска такого автомобиля подойдет такой гаджет. Просто подключите его к клеммам батареи, подождите несколько секунд и заводите автомобиль. Как бонус получите фонарик и USB, встроенные в корпус. От этого пуско-зарядного устройства можно даже заряжать смартфон или планшет

Цена: 6 000 рублей

Купить пуско-зарядное устройство

Одно зарядное устройство для всего

Чтобы не плодить зарядки для всех гаджетов, лучше воспользоваться одним специализированным устройством. Например, таким хабом. Он имеет четыре USB, из которых два Type-C. От них можно даже заряжать ноутбук с мощностью 35 Вт. Кроме этого, есть две обычные розетки. Информация о зарядке выводится на экран, а сам гаджет сделан в форме башни, чтобы удобно располагать ее на столе.

Цена: 2 750 рублей

Купить зарядное устройство для всего

Сумка для документов

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Чтобы все документы были в одном месте, их удобно хранить в такой сумке. Они будут не только аккуратно сложены, но и систематизированы. Внутри есть несколько «страниц», на которых есть карманы для размещения. Снаружи есть ручка для переноски и кодовый замок. Благодаря удобному размеру сумку можно не только хранить дома, но и брать с собой в дорогу.

Цена: 880 рублей

Купить сумку для документов

Розетка с USB

Такая розетка встраивается в стену вместо обычной и позволяет сразу к ней подключать на зарядку гаджеты через USB. Есть сразу два разъема, аккуратно вписанные в верхнюю часть и предлагают мощность 18 Вт. Правда, надо иметь в виду, что для розетки понадобится квадратный подрозетник — вставить ее в круглый не получится.

Цена: 900 рублей

Купить розетку с USB

Удобный пауэрбанк

Лучшие товары с АлиЭкспресс для зимы, которые нужно купить в конце 2023, чтобы не пожалеть в 2024 году.

Заряжать гаджеты нужно всем. Иногда это приходится делать в дороге, а значит нужен внешний аккумулятор. Этот мало чем отличается от других, просто он стильный, тонкий и выпускается под именитым брендом. На корпусе есть экран для отображения уровня заряда, а подключать можно одновременно сразу три гаджета. Емкость батарей 10 000 мА-ч, а суммарная мощность 22,5 Вт.

Цена: 1 710 рублей

Купить удобный пауэрбанк

Качественный провод для зарядки

Напоследок расскажу о кабеле для зарядки, ведь они нужны всем и всегда. Этот выпускается Ugreen и имеет разные варианты исполнения с разными разъемами. Варианты длины возможны от 25 см до 3 метров. Можно выбрать хоть походный вариант для использования с пауэрбанком, хоть стационарный для тех, у кого очень далеко розетка.

Цена: от 170 рублей

Купить провод для зарядки