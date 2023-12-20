Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания

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Артем Сутягин

Сейчас можно купить огромное количество самых разных товаров из любой категории. Есть все — от электроники до личных вещей — с доступностью в один клик. Но иногда найти что-то стоящее в этом постоянном потоке довольно сложно. Для того, чтобы вам было проще найти что-то интересное, мы еженедельно перебираем сотни товаров, чтобы найти что-нибудь действительно стоящее. На этот раз не стали ограничиваться какой-то конкретной категорией, а выбрали лучшее из разных и спешим поделиться с вами.

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания. Каждая коробка с посылкой из Китая всегда интересна. Фото.

Каждая коробка с посылкой из Китая всегда интересна.

Карманный ключ с трещеткой

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания. Карманный ключ с трещеткой. Фото.

Небольшой инструмент под рукой всегда пригодится. Этот ключ с трещеткой займет места примерно столько же, сколько шариковая ручка. При этом его можно использовать как вместо отвертки, так и вместо гаечного ключа. Надо только использовать те или иные биты и вы поймете, насколько это удобно. Для большого ремонта лучше купить полноценный ключ, но чтобы просто положить в машину или иметь при себе на всякий случай, это отличный вариант.

Цена: 180 рублей

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Помпа для воды на аккумуляторах

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания. Помпа для воды на аккумуляторах. Фото.

Товары с AliExpress, которые можно и нужно купить почти каждому.

Эта помпа просто крепится на любую бутылку от 5 литров и качает в воду в кружку, чайник или любую другую емкость. Она пригодится тем, кто не хочет ставить большой полноразмерный кулер. Длинный носик позволит легко наливать воду, а для начала подачи надо просто нажать на кнопку. Прибор работает от встроенного аккумулятора, который можно заряжать, не снимая с бутылки.

Цена: 830 рублей

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Компрессор со встроенным аккумулятором

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания. Компрессор со встроенным аккумулятором. Фото.

Компрессор нужен не только в автомобиле, но и дома. Например, для того, чтобы накачать мяч, велосипедное колесо или тюбинг. Можно пользоваться ручным насосом, но хороший стоит не на много дешевле такого аккумуляторного компрессора. Тем не менее, он справится и с несколькими автомобильными колесами. Просто подключите его, задайте давление, которого нужно достичь, и подождите пару минут. Или просто в ручном режиме надувайте до тех пор, пока это нужно. После этого подзарядите его и пусть ждет своего часа.

Цена: 2 400 рублей

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Пуско-зарядное устройство для автомобиля

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания. Пуско-зарядное устройство для автомобиля. Фото.

Лучшие товары с Алиэкспресс для нового года и просто зимы.

Если вам знакома ситуация, когда выходите к машине, а она не заводится, то вы знаете, что такое севший аккумулятор. Для запуска такого автомобиля подойдет такой гаджет. Просто подключите его к клеммам батареи, подождите несколько секунд и заводите автомобиль. Как бонус получите фонарик и USB, встроенные в корпус. От этого пуско-зарядного устройства можно даже заряжать смартфон или планшет

Цена: 6 000 рублей

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Одно зарядное устройство для всего

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания. Одно зарядное устройство для всего. Фото.

Чтобы не плодить зарядки для всех гаджетов, лучше воспользоваться одним специализированным устройством. Например, таким хабом. Он имеет четыре USB, из которых два Type-C. От них можно даже заряжать ноутбук с мощностью 35 Вт. Кроме этого, есть две обычные розетки. Информация о зарядке выводится на экран, а сам гаджет сделан в форме башни, чтобы удобно располагать ее на столе.

Цена: 2 750 рублей

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Сумка для документов

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания. Сумка для документов. Фото.

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Чтобы все документы были в одном месте, их удобно хранить в такой сумке. Они будут не только аккуратно сложены, но и систематизированы. Внутри есть несколько «страниц», на которых есть карманы для размещения. Снаружи есть ручка для переноски и кодовый замок. Благодаря удобному размеру сумку можно не только хранить дома, но и брать с собой в дорогу.

Цена: 880 рублей

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Розетка с USB

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания. Розетка с USB. Фото.

Такая розетка встраивается в стену вместо обычной и позволяет сразу к ней подключать на зарядку гаджеты через USB. Есть сразу два разъема, аккуратно вписанные в верхнюю часть и предлагают мощность 18 Вт. Правда, надо иметь в виду, что для розетки понадобится квадратный подрозетник — вставить ее в круглый не получится.

Цена: 900 рублей

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Удобный пауэрбанк

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания. Удобный пауэрбанк. Фото.

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Заряжать гаджеты нужно всем. Иногда это приходится делать в дороге, а значит нужен внешний аккумулятор. Этот мало чем отличается от других, просто он стильный, тонкий и выпускается под именитым брендом. На корпусе есть экран для отображения уровня заряда, а подключать можно одновременно сразу три гаджета. Емкость батарей 10 000 мА-ч, а суммарная мощность 22,5 Вт.

Цена: 1 710 рублей

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Качественный провод для зарядки

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания. Качественный провод для зарядки. Фото.

Напоследок расскажу о кабеле для зарядки, ведь они нужны всем и всегда. Этот выпускается Ugreen и имеет разные варианты исполнения с разными разъемами. Варианты длины возможны от 25 см до 3 метров. Можно выбрать хоть походный вариант для использования с пауэрбанком, хоть стационарный для тех, у кого очень далеко розетка.

Цена: от 170 рублей

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