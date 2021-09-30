Эти технологичные гаджеты с AliExpress достойны вашего внимания

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Артем Сутягин 0

Технологии — это слишком растяжимое понятие. Для кого-то это новый тип пластика, а для других — самый производительный компьютер в истории человечества. Но, если присмотреться, технологии вокруг нас. Так как мы в основном рассказываем про гаджеты, то и сегодняшняя тематическая подборка должна быть о них. В ней мы собрали самые интересные, технологичные гаджеты с AliExpress. Из-за того, что подборка разносторонняя, цены на представленные устройства будут самыми разными, но все их объединяет то, что их хочется купить. А еще больше это подкрепляется высоким рейтингом и хорошими отзывами.

Сегодня выберем удобные и технологичные гаджеты с AliExpress.

Универсальная ручка-мультитул

Во время ремонта нет ничего лучшего, чем универсальный инструмент. Именно в этой ситуации и может пригодиться ручка-мультитул. В ней сошлись линейка, уровень, стилус для телефона, два типа отверток и ручка, чтобы можно было что-то написать, нарисовать или пометить.

Удобный инструмент для стройки и ремонта.

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3D-принтер с AliExpress

Сейчас почти все можно распечатать на 3D-принтере. Более того, они становятся намного доступнее, чем раньше. Сейчас их можно даже купить на AliExpress.

На 3D-принтере можно опечатать почти что угодно.

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Имейте в виду, что такие устройства довольно сложно собирать и настраивать, а 3D-модели надо или создавать самому, или где-то искать. Но если вы хотите попробовать себя в этом деле и в перспективе печатать всякую мелочевку для дома, а не покупать ее, можете попробовать этот принтер.

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Повербанк с роутером

Если в дороге вы привыкли пользоваться ноутбуком, у вас планшет без сим-карты или нужен Интернет для телефона в поездке, обратите внимание на такой внешний аккумулятор.

Даже просто, как внешний аккумулятор он красив. Но еще в нем есть роутер.

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Для использования достаточно вставить в него SIM-карту и настроить сеть через приложение. Дальше он сам будет создавать точку доступа для подключения любых устройств. А большой аккумулятор не только обеспечит долгую работу, но и позволит заряжать от него телефон.

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Компактный обогреватель для дома

Когда на улице становится холодно, приходит пора утепляться. В городе это лежит на плечах коммунальщиков, которые иногда не спешат включать отопление, а на даче решать проблему приходится самому.

Продувая холодный воздух из комнаты через нагреватель, прибор делает его теплым.

Сильно рассчитывать на такой гаджет не стоит, но определенный тепловой поток он создаст. Как минимум можно включить его рядом с креслом или столом и вокруг вас станет существенно теплее. Только не оставляйте его включенным без присмотра.

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Вертикальная анатомическая мышь

Когда много работаешь за компьютером, пальцы могут сильно уставать из-за того, что они вывернуты в неестественном положении. Для того, чтобы решить эту проблему, и придумали анатомические компьютерные мышки.

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Такая мышь более обеспечивает более привычное положение для руки.

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Мышь беспроводная, работает от батареек, а к компьютеру подключается через приемник в комплекте. Все органы управления находятся справа, а стало быть, мышь подойдет только правшам. Имейте это в виду перед покупкой.

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Умный хулахуп

Занятия спортом и физкультурой уже давно перестали быть аналоговыми и стали цифровыми. Умные гаджеты помогают сделать занятия более простыми и понятными. Вот и умный хулахуп от Xiaomi подоспел.

Это отличная нагрузка на все тело.

Устройство более интересное, чем обычный классический обруч. Оно надевается на талию, а нагрузка создается за счет бегающего по кругу увесистого шарика. Естественно, все движения подсчитываются, чтобы вы понимали, насколько хорошо потренировались.

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Кольцевой свет для съемки

Если вы хотите делать хорошие фотографии или вести стримы, вам просто необходим свет. Идеальным вариантом является схема с несколькими источниками, расставленными по кругу. Но есть один универсальный источник, который начинался, как инструмент мастеров макросъемки.

А еще он предлагает три варианта световой температуры.

Тут можно найти много отборных гаджетов с AliExpress в одном месте.

Кольцевой светодиодный свет не создает лишних теней и светит достаточно ярко. А кроме съемки человека, его можно использовать и для предметной съемки. Наверное, это самый простой способ сделать фото или видео без нежелательных теней. Главное, чтобы камера или смартфон были в центре круга.

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Массажный пистолет

Для того, чтобы размять мышцы после тренировки или другой нагрузки, можно записаться на прием массажиста, но иногда проще сделать все дома.

Продается все в таком удобном кейсе.

Для этого и придумали массажный пистолет. Несколько режимов работы, сменные насадки и встроенный аккумулятор. Есть все, чтобы расслабиться и получить удовольствие.

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Универсальный пульт управления

Универсальный пульт управления всегда высоко ценился, но теперь он позволяет не только управлять телевизором и саундбаром, но еще и другими бытовыми приборами. Например, кондиционером.

пульт

С одного пульта можно управлять почти всеми устройствами в доме

Устройство простое. Это коробка, которая отправляет во все стороны ИК-сигнал как обычный пульт. А что это будут за сигналы, можно настроить через приложение. Так же предусмотрена работа с Google Ассистентом и Amazon Alexa.

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