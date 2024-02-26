Эти товары с АлиЭкспресс нужно купить весной, чтобы успеть подготовиться к дачному сезону

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Иван Герасимов

Весна уже на подходе, а значит, что потихоньку пора начать готовиться к дачному сезону. Приготовления включают в себя не только различную утварь для дома и сада, но и обычные повседневные гаджеты, которыми вы наверняка будете пользоваться. Естественно, все это можно найти на АлиЭкспресс да еще и по адекватным ценам, но начинать лучше прямо сейчас. Мебель для дачи, инструменты, мангал из нержавейки, нереально мощный повербанк и многое другое вы найдете в нашей свежей весенней подборке товаров с Али.

Эти товары с АлиЭкспресс нужно купить весной, чтобы успеть подготовиться к дачному сезону. Эти товары для дачи можно закупать на АлиЭкспресс уже сейчас! Фото.

Эти товары для дачи можно закупать на АлиЭкспресс уже сейчас!

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Складной стул для дачи

Складной стул для дачи. Удобный складной стул может стать вашим задолго до начала дачного сезона! Фото.

Удобный складной стул может стать вашим задолго до начала дачного сезона!

На даче много стульев никогда не бывает. Вдвойне хорошо, когда они переносные и занимают мало места. Нашли для вас отличное дачное кресло, причем целый ряд разных моделей. Есть как удобные табуретки, так и полноценные стулья со спинками. Цена — просто топчик, даже если учитывать платную доставку. Не забудьте купон на скидку.

Цена: от 1000 рублей

Складной стул

Недорогой шуруповерт

Недорогой шуруповерт. Крутой шуруповерт может стать вашим по очень приятной цене. Фото.

Крутой шуруповерт может стать вашим по очень приятной цене

Весна — это еще и время, когда многие из нас займутся обновлением своего жилища. Собрать новую мебель или разобрать старую намного проще, имея под рукой электрический шуруповерт. Нашли целый ассортимент, где каждая модель отличается мощностью и комплектацией. Цена становится еще аппетитнее, если применить купон на скидку.

Цена: от 1800 рублей

Шуруповерт

Электрическая отвертка

Электрическая отвертка. Отвертка позволит починить дачную технику в два счета. Фото.

Отвертка позволит починить дачную технику в два счета

Если настолько мощный агрегат вам ни к чему, то обратите внимание на эту электрическую отвертку с битами: она заряжается от обычного USB и позволяет ремонтировать мелкую технику самостоятельно. Доплатив, получите огромный комплект бит и других приспособлений.

Цена: от 2000 рублей

Электроотвертка

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Электрическая зубная щетка с мощным аккумулятором

Электрическая зубная щетка с мощным аккумулятором. Эту щетку можно взять на дачу и не вспоминать о зарядке. Фото.

Эту щетку можно взять на дачу и не вспоминать о зарядке

Начать заботиться о личной гигиене никогда не поздно. Многого для этого не требуется: вот, например, отличная электрическая зубная щетка Xiaomi Mijia T300. У нее нет каких-то бешеных функций — только все самое основное: USB-зарядка, защита от воды, мощная батарея и долговечный моторчик. Насадки можно достать почти в любом магазине электроники!

Цена: от 1900 рублей

Щетка Xiaomi

Внешний аккумулятор для гаджетов

Внешний аккумулятор для гаджетов. Этот повербанк зарядит все ваши устройства! Фото.

Этот повербанк зарядит все ваши устройства!

Зарядить щетку и кучу других гаджетов вам в два счета поможет этот мощнейший повербанк. Это настоящий компактный переносной аккумулятор, от которого можно питать несколько устройств, причем в течение длительного времени. Он рассчитан на 100-120 000 мА*ч, так что, от него зарядится все, что угодно — начиная с наушников и заканчивая ноутбуком.

Цена: 2400 рублей

Нереально мощный повербанк

Надежный мангал для дачи

Надежный мангал для дачи. Это очень удобный мангал который прослужит вам не один год. Фото.

Это очень удобный мангал который прослужит вам не один год

Обратили внимание, что мангалы из гипермаркетов фактически являются одноразовыми? Уже после месяца использования они становятся шаткими и постепенно прогорают. Нашли для вас недорогой, но хороший долговечный мангал, который вы не встретите ни в одном магазине. В нем 16 ребер жесткости, устойчивые ножки несколько типов отверстий для шампуров и вырезы для подпитки углей воздухом, чтобы они не затухали.

Цена: 2800 рублей

Мангал из нержавейки

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Какой фитнес-браслет купить

Какой фитнес-браслет купить. Лучше фитнес-браслета, чем Mi Band, еще ничего не придумали! Фото.

Лучше фитнес-браслета, чем Mi Band, еще ничего не придумали!

С марта можете смело начинать жизнь с чистого листа. Например, займитесь спортом. Мотивировать вас будет лучший фитнес-браслет — Xiaomi Smart Band 8. Равных ему попросту нет за счет удачного форм-фактора, мощного аккумулятора и обилия различных датчиков, включая уровень кислорода в крови. Можно носить его на шее или кроссовках — такого больше нигде не встретишь!

Цена: от 3200 рублей

Mi Band 8 купить

Сумочка для гаджетов

Сумочка для гаджетов. В эту сумочку можно сложить все мелочи, которые могут вам пригодиться. Фото.

В эту сумочку можно сложить все мелочи, которые могут вам пригодиться

Чтобы не потерять в суматохе мелкие аксессуары вроде наушников, зарядников или SD-карт, сложите их в эту удобную сумку для гаджетов. Внутри нее предусмотрены кармашки, а также петелька для крепления устройств. В зависимости от выбранного размера туда поместится картхолдер или повербанк.

Цена: от 320 рублей

Кейс для аксессуаров

Надежный зарядный кабель

Надежный зарядный кабель. Кабель Baseus прослужит вам не один год благодаря своим защитным свойствам. Фото.

Кабель Baseus прослужит вам не один год благодаря своим защитным свойствам

Заряжайте свои гаджеты качественным кабелем, который прослужит не один год! Вот отличная зарядка Baseus с нейлоновой оплеткой и усиленными штекерами, благодаря которому аксессуару не страшен износ. Модель поддерживает мощность до 240 Вт, а продавец предлагает сразу кабель на 3 метра — думаю, вы и сами понимаете, насколько это практичная покупка.

Цена: 800 рублей

Кабель Baseus

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Водонепроницаемая походная сумка

Водонепроницаемая походная сумка. Сумка защитит ваши вещи от воды и подойдет для походов. Фото.

Сумка защитит ваши вещи от воды и подойдет для походов

Где дача — там и поездки на открытые водоемы и пляжи. Защитить свои вещи от влаги поможет эта водонепроницаемая сумка, в которую можно сложить все ценные вещи. Она идеально подходит как для туризма, так и для рядовых вылазок на природу. Выбирайте объём и цвет, а также не забудьте активировать скидку по купону!

Цена: от 350 рублей

Водонепроницаемая сумка

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