Эти товары с АлиЭкспресс нужно купить весной, чтобы успеть подготовиться к дачному сезону

Весна уже на подходе, а значит, что потихоньку пора начать готовиться к дачному сезону. Приготовления включают в себя не только различную утварь для дома и сада, но и обычные повседневные гаджеты, которыми вы наверняка будете пользоваться. Естественно, все это можно найти на АлиЭкспресс да еще и по адекватным ценам, но начинать лучше прямо сейчас. Мебель для дачи, инструменты, мангал из нержавейки, нереально мощный повербанк и многое другое вы найдете в нашей свежей весенней подборке товаров с Али.

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Складной стул для дачи

На даче много стульев никогда не бывает. Вдвойне хорошо, когда они переносные и занимают мало места. Нашли для вас отличное дачное кресло, причем целый ряд разных моделей. Есть как удобные табуретки, так и полноценные стулья со спинками. Цена — просто топчик, даже если учитывать платную доставку. Не забудьте купон на скидку.

Цена: от 1000 рублей

Складной стул

Недорогой шуруповерт

Весна — это еще и время, когда многие из нас займутся обновлением своего жилища. Собрать новую мебель или разобрать старую намного проще, имея под рукой электрический шуруповерт. Нашли целый ассортимент, где каждая модель отличается мощностью и комплектацией. Цена становится еще аппетитнее, если применить купон на скидку.

Цена: от 1800 рублей

Шуруповерт

Электрическая отвертка

Если настолько мощный агрегат вам ни к чему, то обратите внимание на эту электрическую отвертку с битами: она заряжается от обычного USB и позволяет ремонтировать мелкую технику самостоятельно. Доплатив, получите огромный комплект бит и других приспособлений.

Цена: от 2000 рублей

Электроотвертка

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Электрическая зубная щетка с мощным аккумулятором

Начать заботиться о личной гигиене никогда не поздно. Многого для этого не требуется: вот, например, отличная электрическая зубная щетка Xiaomi Mijia T300. У нее нет каких-то бешеных функций — только все самое основное: USB-зарядка, защита от воды, мощная батарея и долговечный моторчик. Насадки можно достать почти в любом магазине электроники!

Цена: от 1900 рублей

Щетка Xiaomi

Внешний аккумулятор для гаджетов

Зарядить щетку и кучу других гаджетов вам в два счета поможет этот мощнейший повербанк. Это настоящий компактный переносной аккумулятор, от которого можно питать несколько устройств, причем в течение длительного времени. Он рассчитан на 100-120 000 мА*ч, так что, от него зарядится все, что угодно — начиная с наушников и заканчивая ноутбуком.

Цена: 2400 рублей

Нереально мощный повербанк

Надежный мангал для дачи

Обратили внимание, что мангалы из гипермаркетов фактически являются одноразовыми? Уже после месяца использования они становятся шаткими и постепенно прогорают. Нашли для вас недорогой, но хороший долговечный мангал, который вы не встретите ни в одном магазине. В нем 16 ребер жесткости, устойчивые ножки несколько типов отверстий для шампуров и вырезы для подпитки углей воздухом, чтобы они не затухали.

Цена: 2800 рублей

Мангал из нержавейки

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Какой фитнес-браслет купить

С марта можете смело начинать жизнь с чистого листа. Например, займитесь спортом. Мотивировать вас будет лучший фитнес-браслет — Xiaomi Smart Band 8. Равных ему попросту нет за счет удачного форм-фактора, мощного аккумулятора и обилия различных датчиков, включая уровень кислорода в крови. Можно носить его на шее или кроссовках — такого больше нигде не встретишь!

Цена: от 3200 рублей

Mi Band 8 купить

Сумочка для гаджетов

Чтобы не потерять в суматохе мелкие аксессуары вроде наушников, зарядников или SD-карт, сложите их в эту удобную сумку для гаджетов. Внутри нее предусмотрены кармашки, а также петелька для крепления устройств. В зависимости от выбранного размера туда поместится картхолдер или повербанк.

Цена: от 320 рублей

Кейс для аксессуаров

Надежный зарядный кабель

Заряжайте свои гаджеты качественным кабелем, который прослужит не один год! Вот отличная зарядка Baseus с нейлоновой оплеткой и усиленными штекерами, благодаря которому аксессуару не страшен износ. Модель поддерживает мощность до 240 Вт, а продавец предлагает сразу кабель на 3 метра — думаю, вы и сами понимаете, насколько это практичная покупка.

Цена: 800 рублей

Кабель Baseus

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Водонепроницаемая походная сумка

Где дача — там и поездки на открытые водоемы и пляжи. Защитить свои вещи от влаги поможет эта водонепроницаемая сумка, в которую можно сложить все ценные вещи. Она идеально подходит как для туризма, так и для рядовых вылазок на природу. Выбирайте объём и цвет, а также не забудьте активировать скидку по купону!

Цена: от 350 рублей

Водонепроницаемая сумка