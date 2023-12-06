Эти товары с AliExpress согреют тело и душу. Заодно их можно купить в подарок на новый год

На просторах AliExpress всегда можно найти что-то интересное. Вот только перед этим надо как следует поискать. А ведь даже поиском найти что-то по-настоящему стоящее иногда очень сложно. Для того, чтобы вам было проще найти, что купить на AliExpress, мы еженедельно готовим для вас лучшие подборки товаров с этого крупного маркетплейса. Сегодня обсудим все, что может пригодиться зимой, и даже немного больше. В общем, вам будет из чего выбрать. Главное, нажмите кнопку покупки под каждым товаром и перейдете на AliExpress, где и сможете совершить покупку. Заодно изучить фотографии, подчитать отзывы и получить дополнительную информацию о товаре.

USB для любого автомобиля

Если у вас в машине нет USB, но вы хотите быстро и удобно заряжать смартфон, вам стоит купить такой аксессуар. Он легко подключается к проводке, а если сами не знаете, как это сделать, в любом сервисе вам быстро помогут. При установке надо только выбрать место и прикрутить зарядку саморезами, которые входят в комплект. Дальше останется только подключить смартфон и наслаждаться удобством. На выбор есть модели с разными вариантами подсветки (или без нее) и разными типами разъемов. Для защиты от пыли они оснащены шторками.

Цена: 490 рублей.

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Недорогие TWS-наушники Ugreen

Лучшие товары с Алиэкспресс для нового года и просто зимы.

Сложно найти что-то более удобное для прослушивания музыки, чем TWS-наушники. Конечно, полноразмерные будут звучать лучше, но их нельзя просто иметь с собой в кармане на всякий случай. Эти наушники очень компактные, полностью лишены проводов и сделаны именитым брендом. Компания Ugreen давно зарекомендовала себя, как производителя отличных аксессуаров (зарядки, провода, автомобильные и другие аксессуары). Мы часто говорим о них на нашем сайте. Вот одни из ее наушников. Есть активное шумоподалвение, Bluetooth 5.2, 10-мм драйвер и другие преимущества хороших, качественных наушников. Выбрать можно между белой и черной моделью. Есть также версия с дополнительным темно-синим кейсом в комплекте.

Цена: от 2 860 рублей

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Встраиваемая беспроводная зарядка в любую машину

Когда в машине нет встроенной беспроводной зарядки, а телефон ее поддерживает, это очень обидно. Но ее всегда можно добавить. И это будет не отдельный аксессуар, а почти интегрированное решение. Этот зарядный коврик можно положить в любой имеющийся лоток. Главное — подвести к нему питание. Если немного разобрать обшивку салона, то сделать это совсем не сложно. Провод будет скрытым, а вы получите QI-зарядку мощностью 15 Вт, которая будет мало отличаться от той, что устанавливается в некоторые комплектации на заводе.

Цена: 820 рублей

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Электрические грелки для ног

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки.

Эти электрические грелки для ног укладываются внутрь ботинка и нежно греют ваши ноги в лютые холода. Размер каждой грелки 9,5 на 6,5 см. Всего их две, и каждая питается от раздвоенного кабеля, который в итоге сходится к одному разъему USB. Тот, в свою очередь, подключается к любому пауэрбанку. Благодаря этому погреть ноги можно будет даже на улице или пока едете в транспорте.

Цена: 300 рублей

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Перчатки с подогревом

На днях я снимал на морозе автомобильный обзор и просто мечтал о чем-то подобном. Жаль, но я тогда не знал о его существовании — теперь нашел и делюсь с вами. Это перчатки без пальцев, но если надо, на них накидывается варежка. А еще в них встроены нагревательные элементы, чтобы можно было погреть руки, запитавшись от пауэрбанка. Такая конструкция хорошо подойдет тем, кто увлекается фотосъемкой или по каким-то другим причинам им нужны голые пальцы, но так, чтобы руки были в тепле.

Цена: 770 рублей

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Корпус для внешнего HDD

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Если у вас остался 2,5” HDD после апгрейда компьютера или вы просто не хотите покупать полноценный внешний жесткий диск, желая немного сэкономить, купите обычный встраиваемый вариант и такой кейс. Он не только функциональный, но и красивый. Смотреться ваш HDD будет так, что еще друзьям посоветуете его купить. Неудивительно, что у него 17 000 продаж только у этого продавца.

Цена: 460 рублей

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Одеяло с подогревом для холодной зимы

Еще одна вещь с подогревом — одеяло. Если вы замерзли с улицы, у вас дома очень холодно или просто хочется тепла и уюта, стоит купить такое одеяло. Оно питается от внешнего аккумулятора и может слегка нагреваться, чтобы вам было тепло. Так же оно пригодится не только зимой, но и весной/осенью, когда захотите посидеть на даче холодным вечером на улице. Есть доставка за пару дней с российского склада.

Цена: 1 080 рублей

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Грелка с USB

И снова пара слов о тепле и уюте. Такая грелка пригодится в любом месте, где холодно. Ее можно положить внутрь подушки, подстелить в машине на сидение или погреть смесь для маленького ребенка. В общем, вы ограничены только тем, куда ваша фантазия придумает засунуть коврик размером 15х20 см с USB-проводом.

Цена: 340 рублей

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Держатель для вещей в багажник

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Такой минималистичный держатель позволит зафиксировать бутылки, пузырьки, канистры и другие вещи в багажнике вашего автомобиля. Это двойная лента. Одна часть плотная, не растягивается и имеет липучку, чтобы крепиться к тканевой обивке багажника. Вторая часть — широкая резинка, которая и держит вещи на месте. На выбор есть длина 20, 40, 60 и 80 см — решайте сами, какая вам подойдет больше. Можно наклеить их по всему периметру багажника.

Цена: от 130 рублей

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Хороший кабель для зарядки

А в конце посоветую один хороший кабель, который я сам себе недавно заказал и очень им доволен. Начнем с того, что это Ugreen. Если вы разбираетесь, то рассказывать вам о преимуществах этого бренда не стоит. Если нет, просто поверьте, что он очень хороший. Есть версии USB на microUSB и USB на USB Type-C. Так же можно выбрать длину от 25 сантиметров до 3 метров.

Цена: 210 рублей

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