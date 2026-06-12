Roborock в этом сезоне обновил линейку сразу тремя интересными моделями, и каждая закрывает свою задачу. Тут и вертикальный моющий пылесос с микропеной, и робот-пылесос с влажной уборкой для семей с детьми, и флагман с подачей проточной воды. Разбираемся, чем хороша каждая модель. Уборка дома вообще сильно зависит от мелочей, которые незаметно облегчают быт. Кстати, на эту тему у нас есть отдельная подборка полезных товаров с AliExpress, которые реально пригождаются каждый день. А теперь вернёмся к пылесосам.

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Вертикальный моющий пылесос Roborock F25 ACE Pro для сухой и влажной уборки

Roborock F25 ACE Pro — это вертикальный пылесос 2-в-1, который пылесосит и моет пол одновременно. Главная его фишка в технологии микропенной очистки. По нажатию кнопки прибор создаёт 167 миллионов микропузырьков, и они буквально вытаскивают грязь из пор покрытия. Вместе с мощностью всасывания 25 000 Па и давлением щётки 30 Н это убирает даже то, с чем обычная швабра не справляется. Засохшие пятна борща, жир после готовки, грязь от обуви в коридоре, и всё это за один проход.

Пользоваться им просто. Двухмоторная система с полным приводом сама подстраивается под покрытие, а автозапуск и остановка срабатывают, когда нужно. Резервуара для чистой воды на 1000 мл, грязевого бака на 720 мл и до 60 минут автономной работы хватает, чтобы убрать большую квартиру за один заход.

Отдельно радует, что пылесос не пахнет после уборки. Самоочистка щётки идёт при 95 °C, потом включается сушка горячим воздухом, а антибактериальный модуль с нейтрализацией запахов позволяет не сливать грязную воду до двух недель. Для семей с детьми и животными это важный момент.

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Робот-пылесос для квартиры с детьми и животными Roborock Qrevo C Pro

Ищете действительно отличный робот-пылесос для квартиры не на словах, а на деле? Ловите Qrevo C Pro — флагман линейки Qrevo и который почти не требует вашего внимания. Сила всасывания 18 500 Па вытягивает пыль из глубины ковров и легко собирает крошки, которые дети оставляют буквально повсюду. Конструкция с прижимом к краям всего 1 мм не оставляет грязи шансов вдоль плинтусов, а это место обычные роботы чаще всего пропускают.

Швабры моются горячей водой при 75 °C с уровнем стерилизации 99,99%, так что робот спокойно справляется с жиром на кухне и остаётся безопасным для семей с детьми и питомцами. Интеллектуальная система AI распознаёт и обходит до 240 видов препятствий, от игрушек до зарядных кабелей. Можно запустить уборку прямо с работы через приложение и вернуться в чистую гостиную.

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Roborock Qrevo Curv2 Flow — умный робот-пылесос с функцией влажной уборки

А вот это самое интересное. Roborock Qrevo Curv2 Flow — флагманский робот-пылесос в линейке, со сверхдлинной щёткой 270 мм и системой очистки проточной водой в реальном времени. База подаёт чистую воду через 8 отверстий, а скребок постоянного давления сразу снимает грязь и отправляет её в отдельный бак. В итоге робот всегда моет пол чистой водой, а не размазывает грязную, как делают модели с обычными салфетками.

Мощность всасывания 22 000 Па и двухрычажная система с резиновыми щётками без запутывания отлично справляются с длинными волосами и шерстью животных. При заезде на ковёр тряпка автоматически поднимается на 15 мм, а кожух щётки опускается, и робот переключается в режим сухой уборки. Ковёр остаётся сухим и чистым.

За навигацию отвечает многомерная система с RGB-камерой и структурированным светом, поэтому препятствия робот объезжает точно и строит понятный маршрут. На умной базе щётка стирается горячей водой при 75 °C и сушится при 63 °C. Получается техника, которая полностью берёт уборку на себя.

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И флагман выйдет выгоднее, если применить промокод ROKYMARKET на Ozon или ROBOROCK2026 на Яндекс Маркете, скидка в обоих случаях 10%. На все три модели действует дополнительная 2-летняя гарантия, поэтому за сохранность можете не переживать!