Это единственная зубная щётка, которую я бы купил себе. Чем она лучше аналогов

Начать пользоваться электрической зубной щеткой не так-то просто, особенно, если с детства пользуешься обычной: неудобные адаптеры зарядки с проводами, высокая цена и отсутствие отличий друг от друга — вот, что пугает больше всего лично меня. Придя в магазин электроники видишь дорогие электрические щетки от известных брендов, но не понимаешь, чем же они отличаются друг от друга. Собственно, этого не знает даже продавец-консультант. В такой неразберихе легко переплатить за название, но в итоге получить далеко не самый оптимальный вариант. Опрометчиво, не так ли? Рассказываем, какую электрическую зубную щетку до 3000 рублей лучше купить и точно не пожалеть потраченных денег.

Nandme NX8000 — это умная зубная щетка от Xiaomi с 5 режимами чистки и мощным движком на магнитной подушке, работающим на высокой частоте. Между прочим, это основное преимущество звуковой зубной щетки над обычной механической. Ниже мы расскажем об этом и не только поподробнее.

Звуковая электрическая зубная щетка

В магазинах электроники и на маркетплейсах в продаже есть десятки зубных щеток — подешевле и подороже. Многие подходят к выбору легкомысленно, не обращая внимания на принцип работы: в 2022 году, конечно же, лучше купить звуковую зубную щетку — в отличие от механической, моторчик в ней роторный, поэтому и на загрязнения воздействует лучше, и надежнее для самого пользователя.

Щетина в ней двигается по определенной амплитуде, создавая звуковую волну в несколько сотен герц. Это приводит к тому, что звуковая щетка чистит труднодоступные места от налета намного эффективнее: некоторые эксперты считают, что такой способ вреден для эмали, но это не касается Nandme NX8000. Эта зубная щетка имеет встроенный чип, который определяет силу нажатия: в случае, если вы прикладываете слишком много усилий, загорится индикатор, а вибрация напомнит, что нужно немного ослабить нажим.

Официальный сайт Bliss OS

Кроме того, Nandme NX8000 потребляет мало энергии: щетка проработает без подзарядки 200 дней, поэтому заряжать вам придется ее всего лишь раз в полгода. К слову об адаптере для зарядки: здесь используется удобная док-станция, больше напоминающая беспроводную зарядку, в которую нужно установить щетку — никаких сложных проприетарных конструкций.

Качественная электрическая зубная щетка

Nandme NX8000 — это один из гаджетов Xiaomi, традиционно сделанных с умом. Помимо вышеупомянутого датчика силы нажатия, зубная щётка напомнит вам о необходимости сменить зону чистки, чтобы уберечь эмаль от повреждения. Также Nandme NX8000 имеет таймер обратного отсчета: через 2 минуты после начала чистки щётка отключится автоматически — это полезно и для ваших зубов, и для экономии заряда.

В надежности щетки также нет сомнений: корпус защищен по стандарту IPX7, поэтому чистить зубы можно даже под душем, ну, или мыть ее под краном, не опасаясь поломки. Не менее надежны и сменные насадки со щетиной DuPont: головка щетки имеет волнистую структуру, что позволяет очистить 96% поверхности зубов. К слову, компания DuPont — один из лидеров рынка, поэтому щетина долговечна: срок службы составляет три года.

Купить Nandme NX8000

Естественно, пользоваться одной насадкой невозможно, поэтому их в комплекте 12 — если менять их раз в три месяца согласно рекомендации стоматологов, то как раз хватит на три года. Сама зубная щетка напомнит о замене насадки с помощью синего индикатора, чтобы вы не забыли. Только представьте, сколько денег вы сможете сэкономить, не покупая обычные зубные щетки!

Кстати, на зубную щетку действует гарантия три года: в случае поломки, вам всего лишь нужно будет заснять его на видео и отправить производителю, а вам в ответ вышлют новый экземпляр!

Электрическая зубная щетка — какую выбрать

Я сам давно заметил, что какие-то крутые гаджеты попадаются исключительно на зарубежных маркетплейсах, поэтому при заказе приходится учитывать их специфику. Например, долгую доставку, из-за которой товар не приедет в срок.

Но с Nandme NX8000 проблем не будет — можно купить зубную щетку на Яндекс.Маркете, поэтому доставят ее точно в срок. Добавьте к этому то, что можно воспользоваться рассрочкой на покупку и даже накэшбэчить немного баллами плюса, хотя сам товар и так продается очень дешево.

Кстати, о цене: отдают Nandme NX8000 по смешной цене — всего за 2990 рублей. С учетом всех вышеупомянутых функций это кажется подарком судьбы. Тем более, в преддверии Нового года — электрическая зубная щетка с комплектом насадок будет намного полезнее, чем какой-нибудь фитнес-браслет.

Купить щетку Nandme со скидкой

Стоит оговориться: если и вправду запланировали приобрести ее в подарок, то надолго покупку не откладывайте. Акция продлится недолго, поэтому времени на раздумья нет — умный гаджет снова подорожает и придется переплачивать.