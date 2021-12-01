Это первые смарт-часы с тонометром. Они измеряют давление с помощью манжеты

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Иван Кузнецов 1

Год назад Samsung первой из массового сегмента представила умные часы с функцией измерения давления. Несмотря на то что они требовали регулярной калибровки с помощью медицинского тонометра, это был настоящий прорыв. Ведь при всех допущениях гаджет проводил довольно точные измерения, позволяя пользователям контролировать своё давление в течение всего дня. Единственный недостаток часов заключался в применяемой методике измерения. В отсутствие манжеты им приходилось ориентироваться на силу кровотока, используя обычный пульсометр и специальное ПО. Но теперь на рынке появились смарт-часы с полноценным медицинским тонометром.

Часы YHE

Это единственные смарт-часы с полноценным тонометром, пусть и запястным

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Это часы от китайского стартапа YHE под названием BP Doctor MED. Их исключительная особенность заключается не том, что они умеют измерять давление, а в том, как они это делают. Для этой цели часы оснастили встроенной манжетой, которая накачивает и стравливает воздух совсем как настоящие тонометры. Таким образом удаётся добиться максимально высокой точности измерений без необходимости переводить один тип данных в другой.

Часы с измерением давления

Манжета располагается с внутренней части часов, примыкающей к руке. В момент измерения она накачивает воздух, прижимая устройство к запястью, и постепенно стравливает его, улавливая пульсацию артерии. Такой способ измерения считается более точным, чем методика, применяемая в умных часах Samsung, которые по большей части не считывают давление, а всего-навсего интерпретируют входные данные для определения приблизительных показателей.

Часы

У этих часов есть встроенная манжета, которая обеспечивает более точное измерение АД

В классической медицине измерение давления на запястье почти не используется из-за того, что артерии в области лучезапястного сустава ощутимо тоньше, чем на предплечье. Из-за этого амплитуда пульсовой волны на запястье неизменно будет ниже. Таким образом, запястные тонометры не подходят пожилым людям, у которых сосуды затвердевают, становясь не такими эластичными, как у молодых, а потому плохо поддаются воздействию пульсовой волны. Однако для молодых людей ограничений на использование запястных тонометров нет.

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Как бы там ни было, BP Doctor MED уже прошли сертификацию в качестве медицинского прибора, а значит, их измерения могут использоваться наравне с бытовыми запястными тонометрами. При этом, в отличие от последних, часы YHE игнорируют внешние вибрации, поэтому для них некритичны небольшие движения пользователя во время измерения. Это очень удобно, потому что замерять давление можно будет прямо на ходу и в неспокойной обстановке.

Могут ли часы измерять давление

По сути, часы BP Doctor MED хоть и не могут использоваться для полноценной терапии, вполне годятся в качестве альтернативы СМАД. Это специальные устройства для измерения артериального давления пациента в течение суток. Они позволяют составить полную картину того, как меняется его давление в разных состояниях: в состоянии покоя, движения, стресса и т.д. Ведь и BP Doctor MED могут мерить давление круглосуточно.

Тонометр

Плечевой тонометр будет точнее запястного, но даже запястный будет лучше, чем программный перевод силы кровотока в АД

Впрочем, измерение давления — это не единственная фишка BP Doctor MED. Кроме того, они могут отслеживать качество сна пользователя, сообщая ему о том, сколько раз за ночь он просыпался, как часто у него случались переходы между разными фазами сна и т.д. В результате это должно помочь в определении причин бессонницы или, наоборот, подтвердить, что никаких проблем по части сомнологии у пользователя нет.

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Пока YHE не производит свои часы, но уже вот-вот запустит этот процесс. Стартап удалось собрать более 700% от необходимой суммы для начала выпуска гаджета на краудфандинговой платформе IndieGoGo. Так что появление часов на рынке — это всего лишь вопрос времени. Нет сомнений, что уже в начале следующего года они появятся в продаже по цене 189 долларов и смогут перевернуть представление пользователей о качестве медицинских функций обычной носимой электроники.

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1 комментарий
  1. sky star

    Только OMRON
    Об этом не говорите , вот они удивлятся

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