Это первый робот-пылесос, который моет даже сам себя. Круче просто не бывает

Пожалуй, нет другого настолько же популярного гаджета из категории «умный дом», как робот-пылесос. Если к умному освещению, датчикам задымления и затопления, умным розеткам и даже колонкам есть вопросы, то усомниться в пользе смарт-устройств для сбора пыли практически невозможно. Они компактные, неприхотливые и, что самое главное, полностью автоматизированные. Вы можете задать им время, в которое нужно выехать на уборку, обозначить границы помещений, где нужно убраться, а также выставить различные параметры вроде силы всасывания, активировать влажную уборку и сделать многое другое. Но вот вопрос — какой робот-пылесос лучше купить?

Какие роботы-пылесосы лучше

По факту роботы-пылесосы делятся на три типа:

Базовые. Это самые дешёвые роботы-пылесосы. Их цена варьируется в пределах 5-7 тысяч рублей. Они не имеют ни лидара, ни каких-либо других датчиков для ориентации в пространстве, а просто хаотично движутся по комнате и собирают тот мусор, на который наткнутся. Из-за этого страдает качество уборки. Кроме того, не стоит ждать, что они самостоятельно будут переходить из помещения в помещение. Для них это почти невыполнимая задача.

Классические. Их ещё называют роботами-пылесосами с лидаром, благодаря которому они буквально видят все препятствия, по-умному их объезжают и даже строят карту помещения. Такие пылесосы знают, где они уже убрались, а где ещё нет. Поэтому качество уборки у них намного выше при практически идентичном оснащении. Они могут иметь функцию влажной уборки, а могут и не иметь. Это опционально. Но учтите, что стоят они дороже.

Продвинутые. Они обладают всеми преимуществами классических роботов-пылесосов, но ещё больше ориентированы на автоматизацию процессов уборки. Такие решения оснащаются не только лидаром для ориентации в пространстве и резервуаром для воды для влажной и более качественного сбора мусора, но и имеют специальный механизм самоочищения. Это самые удобные роботы-пылесосы, потому что вам не придётся после каждой уборки опорожнить их контейнер с мусором. О них и поговорим.

Робот-пылесос с самоочисткой

Одним из самых продвинутых роботов-пылесосов с функцией самоочистки является Roidmi EVA. Как и любой другой пылесос этого класса, он позволяет не опорожнять его контейнер с мусором вручную после каждой уборки. За вас это сделает док-станция, к которой он подключается для зарядки. В неё уже встроен специальный насос и большой контейнер для сбора пыли и частиц мусора объёмом 3 литра, которого хватит плюс-минус на два месяца.

Купить Roidmi EVA

Roidmi - это известный производитель роботов-пылесосов, который специализируется на выпуске решений с функцией самоочистки. Оценить весь ассортимент Roidmi можно на его официальном сайте.

Но, в отличие от всех предшественников, Roidmi EVA может не только очищать содержимое пылесоса, но и промывать мягкую насадку, используемую для влажной уборки, а потом высушивать её. По сути, мы имеем дело с первым и, вероятно, пока что единственным роботом-пылесосом полного цикла, который не только убирает и моет вашу квартиру, но ещё и отмывается после этого сам. Для этого в док-станцию Roidmi EVA встроено два четырехлитровых резервуара для воды.

Робот-пылесос с влажной уборкой

В первый резервуар набирается чистая вода для очистки мягкой насадки для влажной уборки. Когда пылесос стыкуется со станцией, она запускает процедуру промывки, после чего перекачивает грязную воду во второй резервуар. Благодаря этому удаётся достичь ещё большей чистоты. И всё это без вашего участия. А поскольку для промывки используется совсем небольшой объём жидкости, 4 литров воды хватит надолго.

Впрочем, автоматизация — это не единственное, чем может похвастать Roidmi EVA. Поскольку это робот-пылесос из продвинутого сегмента, то и аппаратные характеристики у него тоже на высоте. Мощная начинка выдаёт силу всасывания на уровне 3200 Па. Это реально хороший показатель, ведь у многих современных моделей он обычно не превышает 2000 Па. Так что Roidmi EVA можно использовать не только для уборки ламината, паркета и линолеума, но так же ковролина, ковров и других ворсистых поверхностей.

Пылесос оснащается двумя щётками со скоростью вращения 180 об/мин и подвижной конструкцией с амортизацией. Благодаря этому пылесос сохраняет высокую эффективность сборки пыли и мусора даже при уборке в условиях перепадов пола. Если обычные пылесосы, как правило, не могут собрать пыль в углублении перед порогом, то для Roidmi EVA это не будет проблемой. Он без проблем преодолеет барьеры высотой до 2 см не оставит после себя ни единой частички мусора. А благодаря аккумулятору ёмкостью 5200 мА*ч он проработает до 250 минут без подзарядки.

Купить робот-пылесос Roidmi

Roidmi EVA — это умный пылесос. Он без проблем ориентируется в пространстве не хуже электромобилей Tesla благодаря лидарной навигации LDS четвёртого поколения и продвинутой системе обнаружения углов PSD. С их помощью он выстраивает виртуальную карту помещения и отлично понимает, где он уже убрался, а где ещё нет. При желании вы сможете даже присвоить комнатам свои имена, а потом, когда придёт время уборки, попросить его убраться только в том или ином помещении.

Купить Roidmi EVA

Естественно, такие роботы-пылесосы, как Roidmi EVA, не должны стоить дёшево. Прайс даже в тысячу долларов за это чудо техники был бы оправдан. Но на IndieGoGo его можно приобрести по цене 749 долларов за единицу. А, если вы решите приобрести сразу два пылесоса, то их цена составит 1348 долларов за пару или 674 доллара за штуку. Это очень выгодное предложение, учитывая, что именно вы получаете за эти деньги.