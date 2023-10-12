Этот фен с неоновой подсветкой сушит волосы в 3 раза быстрее обычного. Сейчас его продают с большой скидкой

От мощности фена для волос напрямую зависит скорость их сушки. Однако при выборе подобного устройства мы зачастую вынуждены идти на компромиссы, ведь мощный прибор по определению не может быть компактным. Исключения есть, но их настолько мало, что фен Soocas A1 (Nova) выглядит белой вороной на фоне других моделей. В период с 11 по 22 октября его продают с большой скидкой, а потому у нас есть отличный повод разобраться, в чем заключается уникальность этой модели.

Несмотря на то, что мы говорим о мощном фене для волос, Soocas A1 (Nova) весит всего 360 граммов, в то время как масса других моделей с аналогичной производительностью достигает 800 граммов и выше. Такой прибор можно смело класть в сумку, но для начала его нужно приобрести на Wilberries или Ozon, где по промокоду TPSRSNG756E0 цена еще ниже акционной.

Soocas A1 (Nova) на Ozon

Soocas A1 (Nova) на Wildberries

Мощный фен для волос

Насколько мощным получился Soocas A1 (Nova)? Для ответа на этот вопрос достаточно привести несколько цифр. Во-первых, максимальная скорость его бесщеточного двигателя достигает 110 000 об/мин. Во-вторых, такая мощность двигателя обеспечивает подачу воздуха со скоростью 62 м/с против 20 м/с у обычного фена, благодаря чему высушить даже длинные волосы получится за 3-5 минут.

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Глядя на такие цифры, логично будет задать вопрос относительно уровня шума и безопасности столь мощного двигателя. Что касается высокой скорости, то она не причиняет никакого вреда, ведь при подаче воздуха фен Soocas A1 (Nova) поддерживает оптимальную температуру на уровне 59°C. Ну а издаваемый прибором шум не превышает 58 дБ.

Фен для волос с ионизацией

Кроме того, Soocas A1 (Nova) — фен с ионизацией. Устройство подает воздух, заряженный 200 миллионов отрицательных ионов, что непосредственным образом сказывается на здоровье волос. Нейтрализуя заряд и удерживая влагу, фен делает их более гладкими и объемными.

Soocas A1 (Nova) на Ozon

Soocas A1 (Nova) на Wildberries

От функции ионизации есть и практическая польза. Отрицательно заряженный воздух делает волосы более послушными, упрощая их укладку. А все потому, что фен с ионизацией избавляет шевелюру от статического электричества.

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Как пользоваться феном

Чтобы добиться наилучшего результата, нужно уметь правильно пользоваться феном для волос. Освоить Soocas A1 (Nova) не составит труда, но важно сделать несколько уточнений относительно управления. Фен оснащен кнопкой-слайдером, отвечающей за запуск и переключение между двумя уровнями мощности. Также при помощи дополнительной кнопки Soocas A1 (Nova) позволяет регулировать температуру подаваемого воздуха, предлагая следующие режимы:

теплый;

горячий;

холодный;

чередование горячего и холодного.

В зависимости от выбранного температурного режима LED-индикатор будет подсвечиваться определенным цветом. Это полезная визуализация, которая к тому же выглядит очень эффектно.

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Комплект фена Soocas A1 (Nova)

В коробке Soocas A1 (Nova) лежит не один, а с целым набором насадок для фена. Все для того, чтобы вы могли эффективно уложить волосы любого типа:

вращающийся концентратор создает узконаправленный поток воздуха для выпрямления волос и завивки локонов;

создает узконаправленный поток воздуха для выпрямления волос и завивки локонов; диффузор распределяет воздух по всей площади чаши, помогая создать прикорневой объем, а также уложить волнистые волосы.

Помимо насадок комплект Soocas A1 (Nova) готов порадовать настенным креплением и мешочком для перевозки фена, а шнур прибора оснащен фиксатором, упрощающим хранение.

Soocas A1 (Nova) на Ozon

Soocas A1 (Nova) на Wildberries

В период ближайшей распродажи все это богатство может достаться вам за 11 тысяч рублей по промокоду TPSRSNG756E0. Но помните, что акция продлится только до 20 октября, после чего придется довольствоваться обычной ценой Soocas A1 (Nova), которая составляет почти 14 тысяч.