Этот мощный вертикальный пылесос с самоочисткой должен стать твоим. Особенно, по такой низкой цене

Не знаю как вам, но мне в последнее время уборка дома дается с трудом. Одна мысль о том, что придется сначала пропылесосить всю квартиру, а затем отмыть полы вызывает дискомфорт — и это я уже молчу о том, что придется несколько раз поменять воду и отжать тряпку на швабре. Пожалуй, это именно тот случай, когда прогресс в виде вертикального пылесоса с влажной уборкой действительно должен помочь. Но есть загвоздка: нереально огромный выбор моделей от разных производителей. Одно ясно точно — выкидывать десятки тысяч рублей вовсе не обязательно, так как можно без проблем купить хороший беспроводной пылесос недорого и не прогадать.

Мощный вертикальный пылесос с влажной уборкой

При выборе пылесоса первое, на что нужно ориентироваться, на внешний вид, качество сборки и конструкцию: устройство должно быть «сбито» максимально продуманно, чтобы им было удобно управлять. KaringBee M1 полностью соответствует этим требованиям: им легко управлять при помощи рукоятки в верхней части.

Все, что нужно — подталкивать его во время уборки, а движение облегчат колесики на щетке. Вдобавок у него удачно совмещена емкость для чистой воды и отработанной, а вес пылесоса составляет всего 4,5 кг — с ним справятся даже дети и те, кому противопоказаны нагрузки.

Важно и то, что KaringBee M1 имеет впечатляющие характеристики: здесь поистине флагманская сила всасывания 11 000 Па, а значит, что пылесос уберет с пола любой мусор. Автономности съёмного аккумулятора хватит на 30 минут — на первый взгляд, не так много, но этого более чем достаточно для уборки практически любой квартиры площадью до 200 квадратных метров.

Характеристики KaringBee M1

Хороший беспроводной моющий пылесос

Главная фишка KaringBee M1 — это поддержка влажной уборки. Для этого используется резервуар для чистой воды на 0,8 литра, откуда она подается прямо на щетку. Отработанная жидкость попадает в прозрачную емкость пониже, рассчитанную на 0,5 литра. За очистку отвечает HEPA-фильтр, который можно промыть и высушить после уборки.

Наиболее эффективно убираться помогает удобная щетка со съёмным валиком, который и полы моет, и собирает пыль внутрь, отправляя в контейнер с грязной водой. К тому же, она оснащена дополнительным моторчиком, который предназначен для удаления стойких загрязнений и пятен.

Конструкция KaringBee M1 продумана до мелочей: благодаря тонкой боковой кромке щетки можно пылесосить пол вплотную к стене — он соберет всю скопившуюся пыль. Кроме того, он очень маневренный и шустрый несмотря на свои размеры — в руках не будет дискомфорта даже после долгой уборки.

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Вертикальный моющий пылесос с самоочисткой

Но что больше всего упрощает жизнь — это функция самоочистки в KaringBee M1. Для этого используется базовая станция, которая одновременно и заряжает пылесос, и моет его сразу после установки по нажатию кнопки. У гаджета есть два режима самоочистки — быстрый и глубокий, причем для второго требуется всего 2 минуты, после чего можно поставить пылесос на зарядку. Более того, зарядную станцию можно использовать и для хранения запчастей — в ней для этого как раз предусмотрены различные выемки.

Управлять вертикальным пылесосом донельзя просто. Он оснащен удобным LED-дисплеем, на который выводится вся важная сервисная информация об уровне чистой воды, заполнении отсека с отходами, заряде батареи и так далее. На самой ручке расположены кнопка запуска, переключения режимов уборки и самоочистки, которая ее активирует после окончания уборки. Все максимально просто и понятно!

Отличный пылесос для дома дешево

Какой хороший пылесос купить для дома

KaringBee M1 — настоящий монстр уборки: несмотря на серьезные характеристики и мощный движок, он достаточно тихий. Максимальный уровень шума составляет всего 78 дБ — даже тише, чем обычный домашний фен для волос! Таким образом, прибраться можно даже в позднее время, не боясь навлечь на себя гнев соседей!

Есть еще одно важное преимущество KaringBee M1, о котором стоит знать перед покупкой пылесоса: он подходит для уборки любого типа покрытий, тогда как многие аналоги не подходят для ламината или ковролина. Ну, может у этого него есть какие-то слабые места?

Купить KaringBee M1 на OZON

Конечно, нет: даже цена KaringBee M1 приемлемая — 16 151 рубль, а если воспользуетесь промокодом TPSRSNG756E0, то получите дополнительную скидку 1000 рублей. За эти деньги другие бренды предлагают исключительно гаджеты для сухой уборки, так что, вам несказанно повезло. Если соберетесь купить вертикальный пылесос на OZON, имейте в виду, что акция ограничена по времени. Решать нужно прямо сейчас — потом цена поднимется почти в два раза!

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