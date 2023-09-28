Этот профессиональный фен для волос подешевел более чем в 2 раза. Можно взять вместо дорогого Dyson

Фен для волос — намного более сложное устройство, чем может показаться на первый взгляд. Современные модели способны не только быстро высушить голову, но и позаботиться о ее здоровье. Несмотря на то, что цена большинства подобных устройств колеблется в диапазоне от 20 до 50 тысяч рублей, профессиональный фен Soocas Airfly P1 стоит намного меньше, но при этом не уступает дорогим Dyson.

Компактный фен с дизайном от Porsche

Дизайн фена Soocas Airfly P1 разработан в сотрудничестве с австрийской студией F.A. Porsche, которая сделала его похожим на спорткар. Оформление головки устройства из алюминиевого сплава напоминает колесо автомобиля Porsche, а ручка прибора выполнена из тактильно приятного пластика.

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Кроме того, Soocas Airfly P1 — компактный фен для волос. Он имеет скромные размеры (57х116х237 мм), а весит всего 394 грамма. В то же время мощность фена не уступает другим профессиональным моделям, благодаря чему Soocas Airfly P1 способен высушить волосы за считанные минуты.

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Мощный фен для волос

Фен Soocas Airfly P1 оснащен мотором Maglev, который развивает мощность 100 тысяч оборотов в минуту. С его помощью устройство подает воздух со скоростью до 70 м/с, чего достаточно, чтобы высушить короткие волосы за 1 минуту, средние — за 3, а длинные — за 5.

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Высокий уровень мощности не оказывает негативного влияния на состояние волос, ведь Soocas Airfly P1 поддерживает технологию NTC Smart Temperature Control. На протяжении всей сушки фен сохраняет безопасную температуру 70°C, а на максимальной мощности издаваемый устройством шум не превышает 75,2 дБ.

Профессиональный фен с ионизацией

Soocas Airfly P1 по праву может называться профессиональным феном для волос, ведь это — модель с ионизацией, которая убивает бактерии и поддерживает высокий уровень влажности. В процессе сушки прибор подает плазму от корней до кончиков, подтягивая волосяные чешуйки. За счет этого после двух недель использования прибора гладкость волос увеличивается более чем в 3,5 раза, насыщенность цвета — в 2 раза, а естественный блеск — на 18%, о чем свидетельствует исследование британской комиссии Intertek, сравнившей Soocas Airfly P1 с обычным феном.

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Профессиональности устройству добавляет еще и тот факт, что Soocas Airfly P1 — это фен с насадками. В комплекте с прибором вы найдете:

концентратор для выпрямления или завивки;

диффузор для укладки волнистых волос.

Первая насадка создает узконаправленный поток воздуха, а вторая — напротив, распределяет его по всей площади чаши для достижения наилучшего эффекта.

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Сколько стоит Soocas Airfly P1

Стандартная цена Soocas Airfly P1 — 19 990 ₽. Это существенно меньше стоимости фена Dyson аналогичной категории, но все равно дороговато. Впрочем, до 30 сентября на российском маркетплейсе Ozon действуйте специальное предложение. В течение нескольких дней вы можете купить профессиональный фен всего за 8 300 ₽. Так мало Soocas Airfly P1 еще никогда не стоил.

Купить Soocas Airfly P1

Для получения максимальной выгоды нужно воспользоваться промокодом TPSRSNG34500, который вводится при оформлении заказа. Не забывайте, что с картой Ozon цена Soocas Airfly P1 станет еще ниже и составит 8 111 ₽.