Этот пылесос чистит себя сам и ему почти не нужен человек — обзор Roidmi EVE CC

Согласитесь, что современные роботы-пылесосы начали выглядеть как-то очень экстравагантно. Порой даже кажется, что он не впишется в интерьер. Но дизайнеры знают свое дело и раз за разом рисуют отличные модели. Сказанное относится ко всем частям — от корпуса до зарядной станции. Модель, о которой мы говорим сегодня, признаться честно, вызывала у меня сомнения по поводу того, что она мне подойдет, но главный редактор настоял на том, чтобы я попробовал этот пылесос и написал обзор. Этим я и занялся. И знаете, что? Внешне этот пылесос начал мне нравиться. А что там с остальными особенностями?

Обзор Roidmi EVE CC

Большинство роботов-пылесосов имеют традиционный круглый корпус, и этот случай не исключение. Внешне корпус имеет минималистичный дизайн с минимальным количеством элементов. Мы видим только белый корпус и пару черных вставок на нем. Зарядная станция кажется чуть более экстремальной. Она узкая, но высокая, а угловатость сначала кажется чем-то странным в сочетании с круглым корпусом, но через 10 минут понимаешь, что так даже лучше.

Отдельно стоит отметить, что она довольно компактная. Это исключительно хорошо для небольшой квартиры, ведь даже в ”однушке” всегда найдется место под ее размещение — производитель об этом позаботился. Но внутри все равно уместился большой мешок, который можно не менять в течение трех месяцев.

Пылесос продается в полностью собранном виде. На него уже установлена подметающая насадка, фильтр для очистки проходящего через пылесос воздуха и тряпка для мытья пола. В комплект входит по одному запасному аксессуару из всех трех перечисленных. Что касается зарядной станции, то в ней так же установлен мешок для сбора пыли. Но в комплекте есть еще четыре запасных мешка.

Тихий пылесос

Для работы самого пылесоса используется комбинированный контейнер. В нем сразу находится вода и в него же собирается пыль, которая потом высасывается в пылесборник зарядной станции, чтобы вы могли не производить очистку самостоятельно. Мешка для сбора пыли может хватить на срок до трех месяцев. При этом в конструкции используется так называемый 3D пылеотвод. Он подразумевает максимально короткую и ровную трубу, чтобы система работала тише и не было лишних потерь силы всасывания.

Пылесос с высокой силой всасывания

Двигатель Roidmi EVE CC позволяет регулировать мощность всасывания, увеличивая ее в максимальном варианте до 4000 Па. Благодаря этому робот-пылесос отлично справляется с любыми типами полов. Он даже может пылесосить ковры и высасывать пыль из половых щелей. Обычные ламинат, паркет и плитка вообще не являются проблемой для гаджета.

Если у вас есть животные, вы можете не переживать, что их шерсть и другой подобный мусор (волосы, нитки, ворсинки) будут наматываться на вращающуюся щетку. Она резиновая и препятствует наматыванию. Но даже если что-то будет, снять их можно буквально за пару секунд.

В моем случае тестирование пылесоса я устроил сразу после того, как тестировал автоматический туалет для котов. Я не положил коврик, и когда мой кот выходил из него, он натряс немало впитывающего наполнителя. Основная щетка робота-пылесоса отлично справилась с загрязнениями, собрав все до крупинки. Мусор был рассыпан на относительно большом удалении от стен, поэтому проблем не возникло вовсе. В обычной жизни роботы-пылесосы не всегда забирают грязь с самых углов. Но если они делают свое дело регулярно, то там ничего и не скапливается.

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Может ли робот-пылесос пылесосить ковер

Благодаря двум мощным колесам с хорошим резиновым покрытием, зацепа которого хватает, чтобы не скользить на любой поверхности, робот легко заезжает на любое препятствие. Для него не имеет значения, заезжать на ковер, на порог высотой до двух сантиметров или временно зафиксированный у меня на полу тейпом провод, который питает рабочие приборы.

При этом, когда робот понимает, что он заехал на ковер, он автоматически увеличивает мощность всасывания, и это можно услышать. При возвращении обратно на твердую поверхность мощность падает, и пылесос работает в обычном режиме. Определение происходит за счет встроенных датчиков. Они же используются для того, чтобы определять ступеньки или высокие пороги. Можно не переживать — робот с них не упадет.

Всего в конструкции заявлено 18 датчиков, часть из которых вы даже не увидите и не узнаете о них, — они используются для стабильной работы гаджета, помогая ему ориентироваться в пространстве, избегать столкновений с препятствиями и убираться в помещении. Иногда бывают случаи, что ему приходилось помогать, но субъективно таких ситуаций было меньше, чем в случае с другими моделями. У меня он один раз застрял в кипе проводов от осветительных приборов и один раз в длинных, частично лежащих на полу шторах. Но эти зоны можно отметить как запрещенные для уборки. Делается это в приложении. Там же можно настраивать другие параметры уборки, следить за статистикой, смотреть, где находится пылесос, и видеть какое из помещений было убрано. Карта помещений строится при помощи лидара, встроенного в верхнюю часть корпуса пылесоса.

Робот пылесос с мойкой полов

Когда дело доходит до мытья полов, Roidmi предлагает на выбор три уровня подачи воды, которые можно выбрать в приложении — низкий, средний и высокий. Как только вы прикрепляете насадку для мытья полов, робот автоматически распознает, что вы переключаетесь с режима пылесоса на режим мытья полов. Roidmi хорошо справился с уборкой разлитых напитков, даже сладких, однако сильные загрязнения все равно придется убирать вручную. В первую очередь протирка пола нужна больше для того, чтобы собрать остатки плотной пыли, которые сложно засосать даже существенно более мощными обычными пылесосами со шлангом.

После завершения уборки или когда пользователь дает команду вернуться на зарядную станцию, робот-пылесос подключается к пылесборнику, расположенному сзади. Затем пылесборник собирает весь мусор и фильтрует содержимое, попавшее в него. Тут хорошо, что зарядная станция с пылесборником имеет небольшой размер, чтобы не занимать много места.

Как долго работает робот-пылесос Roidmi EVE CC

Единственное, что мне не нравится в пылесборнике — это то, что независимо от места его расположения в квартире, Roidmi тратит некоторое время на его поиски. Встроенный аккумулятор самого робота имеет емкость 5200 мАч и обеспечивает до 250 минут непрерывной работы. У меня он ни разу не прерывал уборку для того, чтобы подзарядиться. Но, если у вас пятикомнатная квартира или вы вручную выбираете высокий режим мощности всасывания на постоянной основе, пылесос сядет быстрее. В этом случае он прервет уборку, отправится на зарядку, а после этого продолжит ее с того места, где остановился.

Roidmi EVE CC определенно справляется со своей задачей, когда дело доходит до того, что пылесос должен делать лучше всего, — уборки. Мощное всасывание и эффективное опустошение пылесборника. Хорошая очистка воздуха и неплохое мытье полов. Все это Roidmi EVE CC. У него даже есть поддержка голосовых ассистентов.

Стоит ли покупать Roidmi EVE CC

Назвать этот пылесос идеальным не получает по двум причинам. Во-первых, есть более дорогие и более производительные пылесосы. Во-вторых, идеальных роботов-пылесосов пока не существует. Тем не менее, если вам нужен относительно недорогой, но функциональный гаджет для уборки дома, то при цене меньше 25 000 рублей он предлагает мытье полов, лидар для построения карты помещений, высокую мощность всасывания, удобное приложение, станцию самоочистки и многие другие передовые функции, которые хорошо реализованы.

Это отличный вариант за свои деньги. И пусть многие роботы-пылесосы сейчас стали довольно похожими друг на друга, а часто даже имеют общие корни, Roidmi EVE CC можно советовать к покупке.

Купить Roidmi EVE CC