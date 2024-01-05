Этот робот-пылесос с LiDAR чистит сам себя и все вокруг. На него действует хорошая скидка, которую нельзя проспать

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Иван Герасимов

В предновогодней суете вы наверняка позабыли купить подарок себе или кому-то из своих близких, отложив это дело до следующих праздников. Казалось бы, сейчас все крупные распродажи техники позади, поэтому пытаться что-либо купить недорого — абсолютно бессмысленная задача. Отнюдь: достаточно полазить по маркетплейсам, в результате чего вы без проблем найдете выгодные предложения! В частности, можно прямо сейчас купить робот-пылесос Redkey со скидкой и быстрой доставкой. Даже не сомневайтесь — покупка будет прагматичной во всех смыслах: гаджет только-только поступил в продажу, а его цена — невероятно привлекательная.

Этот робот-пылесос с LiDAR чистит сам себя и все вокруг. На него действует хорошая скидка, которую нельзя проспать. Вышел новый робот-пылесос Redkey — он уже доступен со скидкой! Фото.

Вышел новый робот-пылесос Redkey — он уже доступен со скидкой!

Робот-пылесос с влажной уборкой и станцией самоочистки

Redkey R20 выглядит внушительно: это не просто робот-пылесос, а целый комплект, куда также входит станция самоочистки. В нее встроены резервуары для сброса грязной воды и пыли — все эти функции выполняет сам пылесос по мере заполнения. Для максимального удобства в док-станцию встроена автоматическая очистка моющих дисков прямо во время уборки. Здесь же происходит сушка горячим воздухом во избежание появления плесени или запаха влажности.

Робот-пылесос с влажной уборкой и станцией самоочистки. Главная фишка этой модели — мультимедийный экран для управления прямо на док-станции! Фото.

Главная фишка этой модели — мультимедийный экран для управления прямо на док-станции!

Намного интереснее и то, что док-станция Redkey R20 не будет выглядеть чуждо в интерьере комнаты. Дело в том, что у нее сверху расположен полноценный 10,1-дюймовый сенсорный экран, благодаря которому аксессуар выглядит почти как мультимедийное устройство! Здесь вы можете вручную управлять всеми процессами, включая саму уборку или самоочистку.

Не забыли разработчики и о тех, кому лень вставать с дивана. Можно управлять роботом-пылесосом со смартфона, причем доступен не только запуск и отключение, но и полноценное построение карты с возможностью запретить уборку в некоторых комнатах! Можете даже напрямую заблокировать робот-пылесос от случайных нажатий.

Характеристики Redkey R20

Мощный робот-пылесос с влажной уборкой

Как и подобает гаджетам бренда, новый робот-пылесос Redkey R20 оснащен мощным движком, способным собрать любой мусор на своем пути. Более того, чтобы в резервуар с пылью случайно не отправлялись мелкие предметы, в устройстве предусмотрена адаптивная регулировка мощности всасывания. Вкупе с распознаванием типа покрытия Redkey R20 это очень практичное решение, а при необходимости вы сами можете установить нужный режим, если не доверяете автоматике.

Мощный робот-пылесос с влажной уборкой. Робот-пылесос приподнимает щетки, чтобы не пачкать полы. Фото.

Робот-пылесос приподнимает щетки, чтобы не пачкать полы

До мелочей продуман и режим влажной уборки, который Redkey R20 осуществляет с помощью двух вращающихся дисков. В процессе чистки робот-пылесос отправляется на док-станцию время от времени и промывает их, чтобы не оставлять следов на полу. Ну, а при работе в автоматическом режиме Redkey R20 приподнимает щетки, чтобы не мочить ковер или другое покрытие, если это не требуется.

Купить Redkey R20

Робот-пылесос с Лидаром или без — какой лучше

Секрет успеха Redkey R20 не только в мощном движке и интеллектуальных функциях, но и в наличии LiDAR-сенсора. Система навигации решает многое, например, позволяет пылесосу не застревать под диваном и не врезаться в препятствия. С помощью датчика он распознает предметы и объезжает их, строя оптимальный маршрут на основе виртуальной TOF-карты помещения.

Робот-пылесос с Лидаром или без — какой лучше. Конструкция Redkey R20 продумана до мелочей, поэтому в эффективности уборки нет сомнений. Фото.

Конструкция Redkey R20 продумана до мелочей, поэтому в эффективности уборки нет сомнений

Обратите внимание, что эта технология оптимизирует не только сам процесс, но и расход заряда батареи. Redkey R20 имеет аккумулятор на 5200 мА*ч, убрав до 300 квадратных метров площади. С учетом того, что современные квартиры рассчитаны в среднем на 30-40 метров, то робот-пылесос вымоет полы дочиста, а заряд еще останется.

Новый робот-пылесос со скидкой

Какой робот-пылесос купить в 2024

Redkey R20 — это не просто крутой гаджет, но и богатый комплект поставки. В коробке с ним вы также найдете щетку для чистки пылесоса, боковые щетки, мешки для пыли и НЕРА-фильтр, без которого сложно представить современные устройства. Как видите, производитель позаботился о том, чтобы вы без лишних проблем могли самостоятельно его обслуживать время от времени. Более того, голосовой ассистент поддерживает русский язык, поэтому у вас точно не возникнет сложностей в процессе эксплуатации.

Какой робот-пылесос купить в 2024. Док-станция — удобный аксессуар, который совмещает сразу 4 важных функции. Фото.

Док-станция — удобный аксессуар, который совмещает сразу 4 важных функции

Естественно, что такой крутой робот-пылесос обойдется недешево, но у самых внимательных читателей есть возможность сэкономить! Купить Redkey R20 выгодно и с доставкой до двери можно на OZON. Особенно, если оплатить заказ фирменной OZON-картой, которая позволяет сэкономить еще пару тысяч рублей.

Redkey R20 на OZON

Заинтригованы? Скорее приходите в себя — откладывать покупку нельзя ни в коем случае. Акция на робот-пылесос Redkey временная и завершится уже 8 января. Учтите, что она может закончиться преждевременно, если у продавца закончится товар!

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