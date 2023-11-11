Этот робот-пылесос с выезжающей щеткой — гаджет из будущего. Он работает в темноте и чистит себя сам

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Герман Вологжанин

Недавно в московском Экспоцентре состоялась выставка бытовой техники International Commodity Fair 2023, в ходе которой несколько крупных компаний показали свои инновационные продукты. В числе представленных устройств был и робот-пылесос Dreame L20 Ultra, полностью меняющий представление о домашней уборке. Его российский релиз совпал с началом распродажи 11.11 на AliExpress, где новый прибор доступен по самой низкой цене.

Этот робот-пылесос с выезжающей щеткой — гаджет из будущего. Он работает в темноте и чистит себя сам. Один из самых умных роботов-пылесосов на планете. Фото.

Один из самых умных роботов-пылесосов на планете

Dreame L20 Ultra — действительно умный пылесос

В пылесосе Dreame L20 Ultra реализовано сразу несколько интересных технологий. Одна из них — Pathfinder. За этим ничего не говорящим обычному человеку названием скрывается сложная навигационная система. Благодаря искусственному интеллекту и 3D-планированию робот-пылесос обходит любые препятствия на своем пути и эффективно чистит поверхность даже в темноте.

Узнать цену Dreame L20 Ultra

Перед началом уборки пылесос Dreame L20 Ultra тщательно сканирует помещение, создавая его карту, после чего она становится доступна в приложении Dreamehome. С его помощью можно полностью контролировать процесс и следить за успехами робота-пылесоса.

Первый пылесос, который чистит плинтусы

Одним из главных недостатков роботов-пылесосов является чистка плинтусов. Форма устройства просто не позволяет добраться до кромки, но инженерам Dreame удалось найти интересное решение, не меняя при этом ставший привычным дизайн пылесоса.

Первый пылесос, который чистит плинтусы. Выезжающая щетка убирает поверхность вдоль стен. Фото.

Выезжающая щетка убирает поверхность вдоль стен

Разработчики оснастили прибор щеткой, выезжающей из корпуса, когда система датчиков в паре с искусственным интеллектом распознает стену. Отходя от кромки, пылесос прячет ее. На выходе получается что-то похожее на бионическую руку, и теперь человеку не нужно ползать по полу после того, как робот-пылесос Dreame закончит свое дело. Все сам, все сам.

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Мощный робот-пылесос с влажной уборкой

Мощный робот-пылесос с влажной уборкой. Такой мощности достаточно для тщательной очистки ковра. Фото.

Такой мощности достаточно для тщательной очистки ковра

Dreame L20 Ultra отличается не только технологичностью, но и производительностью. Он оснащен системой Vormax, обеспечивающей всасывание силой 7000 Па. Это просто впечатляющий показатель мощности робота-пылесоса, которого достаточно в том числе и для уборки ковров.

Купить Dreame L20 Ultra

Очистительная система, состоящая из боковой щетки и резиновой щетины позволяет попутно распутывать и всасывать волосы, а пара высокоскоростных швабр убирает липкие загрязнения и проводить полноценную влажную уборку.

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Робот-пылесос с самоочисткой

Робот-пылесос с самоочисткой. Пылесос ухаживает за собой сам. Фото.

Пылесос ухаживает за собой сам

В плане удобства одним из главных достоинств Dreame L20 Ultra является то, что он представляет собой пылесос с самоочисткой. Прибор самостоятельно возвращается на станцию, где выполняется его техническое обслуживание, включающее в себя:

  • автоматическое опустошение пылесборника;
  • очистку швабр для влажной уборки;
  • сушку швабр;
  • заправку водой;
  • добавление чистящего средства.

Где в этой цепочке место человека? А он просто должен периодически заливать чистящее средство и воду в резервуары док-станции. Но и этот процесс можно автоматизировать, подключив базу робота-пылесоса к водопроводу.

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Комплект робота-пылесоса Dreame L20 Ultra

Комплект робота-пылесоса Dreame L20 Ultra. Прибор поставляется с годовым запасом расходников. Фото: ROBOTOBZOR. Фото.

Прибор поставляется с годовым запасом расходников. Фото: ROBOTOBZOR

Робот-пылесос Dreame L20 Ultra поставляется с богатым комплектом, в который входит годовой запас расходников, а именно:

  • 2 боковые щетки;
  • 12 швабр для влажной уборки;
  • 3 мешка для сбора мусора;
  • 3 бутылки универсального чистящего средства.

Все это будет доступно в период распродажи 11.11. Она продлится до 17 ноября включительно. Также в течение срока проведения акции вам удастся купить Dreame L20 Ultra по сниженной цене.

Купить Dreame L20 Ultra

Доставка товара осуществляется из России силами курьерской службы. Точные сроки зависят от вашего населенного пункта, но даже в отдаленные регионы мощный робот-пылесос придет за несколько дней.

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