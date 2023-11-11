Этот робот-пылесос с выезжающей щеткой — гаджет из будущего. Он работает в темноте и чистит себя сам

Недавно в московском Экспоцентре состоялась выставка бытовой техники International Commodity Fair 2023, в ходе которой несколько крупных компаний показали свои инновационные продукты. В числе представленных устройств был и робот-пылесос Dreame L20 Ultra, полностью меняющий представление о домашней уборке. Его российский релиз совпал с началом распродажи 11.11 на AliExpress, где новый прибор доступен по самой низкой цене.

Dreame L20 Ultra — действительно умный пылесос

В пылесосе Dreame L20 Ultra реализовано сразу несколько интересных технологий. Одна из них — Pathfinder. За этим ничего не говорящим обычному человеку названием скрывается сложная навигационная система. Благодаря искусственному интеллекту и 3D-планированию робот-пылесос обходит любые препятствия на своем пути и эффективно чистит поверхность даже в темноте.

Узнать цену Dreame L20 Ultra

Перед началом уборки пылесос Dreame L20 Ultra тщательно сканирует помещение, создавая его карту, после чего она становится доступна в приложении Dreamehome. С его помощью можно полностью контролировать процесс и следить за успехами робота-пылесоса.

Первый пылесос, который чистит плинтусы

Одним из главных недостатков роботов-пылесосов является чистка плинтусов. Форма устройства просто не позволяет добраться до кромки, но инженерам Dreame удалось найти интересное решение, не меняя при этом ставший привычным дизайн пылесоса.

Разработчики оснастили прибор щеткой, выезжающей из корпуса, когда система датчиков в паре с искусственным интеллектом распознает стену. Отходя от кромки, пылесос прячет ее. На выходе получается что-то похожее на бионическую руку, и теперь человеку не нужно ползать по полу после того, как робот-пылесос Dreame закончит свое дело. Все сам, все сам.

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Мощный робот-пылесос с влажной уборкой

Dreame L20 Ultra отличается не только технологичностью, но и производительностью. Он оснащен системой Vormax, обеспечивающей всасывание силой 7000 Па. Это просто впечатляющий показатель мощности робота-пылесоса, которого достаточно в том числе и для уборки ковров.

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Очистительная система, состоящая из боковой щетки и резиновой щетины позволяет попутно распутывать и всасывать волосы, а пара высокоскоростных швабр убирает липкие загрязнения и проводить полноценную влажную уборку.

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Робот-пылесос с самоочисткой

В плане удобства одним из главных достоинств Dreame L20 Ultra является то, что он представляет собой пылесос с самоочисткой. Прибор самостоятельно возвращается на станцию, где выполняется его техническое обслуживание, включающее в себя:

автоматическое опустошение пылесборника;

очистку швабр для влажной уборки;

сушку швабр;

заправку водой;

добавление чистящего средства.

Где в этой цепочке место человека? А он просто должен периодически заливать чистящее средство и воду в резервуары док-станции. Но и этот процесс можно автоматизировать, подключив базу робота-пылесоса к водопроводу.

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Комплект робота-пылесоса Dreame L20 Ultra

Робот-пылесос Dreame L20 Ultra поставляется с богатым комплектом, в который входит годовой запас расходников, а именно:

2 боковые щетки;

12 швабр для влажной уборки;

3 мешка для сбора мусора;

3 бутылки универсального чистящего средства.

Все это будет доступно в период распродажи 11.11. Она продлится до 17 ноября включительно. Также в течение срока проведения акции вам удастся купить Dreame L20 Ultra по сниженной цене.

Купить Dreame L20 Ultra

Доставка товара осуществляется из России силами курьерской службы. Точные сроки зависят от вашего населенного пункта, но даже в отдаленные регионы мощный робот-пылесос придет за несколько дней.