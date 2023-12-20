Этот вертикальный беспроводной пылесос должен быть в каждом доме. Купи его со скидкой, пока не поздно

В преддверии Нового года торговые сети и производители электроники поднимают цены на свои товары, чтобы нажиться на покупателях, мечущихся в поисках подарков. В лучшем случае стоимость останется прежней, а вот на скидку рассчитывать не приходится — все идет к тому, чтобы вы заплатили сполна за какой-либо гаджет. К счастью, даже из таких суровых правил есть исключения: компания Redkey предлагает купить мощный вертикальный пылесос со скидкой! И это реальное снижение цены: Redkey P9 сейчас реально стоит дешевле, чем на распродаже. Смотрите, что нужно знать про этого красавца.

Вертикальный пылесос с насадками

Многие пользователи сознательно отказываются от покупки вертикального пылесоса, считая, что он имеет определенные ограничения по сравнению с обычным. Например, насадки для чистки разных поверхностей — кто-то считает, что их попросту не кладут в комплект с такими устройствами. Не знаю, как у остальных, но у Redkey с этим нет проблем.

Основная турбощетка с подсветкой улучшает видимость в труднодоступных местах, позволяя эффективнее убираться за шкафами и под диванами. Вдобавок она имеет универсальный валик, который улучшает уборку, собирая больше пыли. Круто, что он совместим с любым напольным покрытием.

В коробке с Redkey P9 вы найдете массу других полезных насадок на все случаи жизни: есть щелевая — для труднодоступных мест, а также деликатная — для чистки мебели. Есть даже настенный держатель, чтобы не хранить вертикальный пылесос в кладовке, а расположить его в более доступном месте.

Характеристики Redkey P9

Мощный беспроводной вертикальный пылесос

Redkey P9 имеет поистине флагманские характеристики: он работает на основе мощного движка, максимальная сила всасывания которого достигает 30 000 Па. Этого будет более чем достаточно для уборки не только мусора, но и мелких предметов, которые «лежат неправильно» — будьте осторожны!

Чтобы этого не произошло, у Redkey P9 можно отрегулировать мощность, установив режим Eco. Вдобавок он продлевает время работы от батареи: вместо 10-15 минут «на максималках», автономность пылесоса вырастает до получаса. Неплохо, да? Хотя съемный аккумулятор Redkey P9 и рассчитан на скромные 2600 мА*ч, автономности вполне хватает для полноценной уборки квартиры. Если вам этого не хватает, можете докупить еще один и менять его прямо на ходу!

Характеристики Redkey P9

Вертикальный пылесос с HEPA-фильтром

Преимущество Redkey P9 еще и в наличии мощной пятиступенчатой системы очистки на основе HEPA-фильтра. Он эффективно блокирует частицы пыли, удерживая неприятные запахи внутри, а также промывается обычной водопроводной водой. Таким образом, этот вертикальный пылесос абсолютно безопасен для аллергиков.

Устройство весит всего 2 кг и легко управляется — с ним справится и пожилой человек, и ребенок! Упрощает задачу металлическая трубка, которую невозможно повредить в отличие от пластиковых у аналогов. А еще основная щетка вращается на 180 градусов, а при необходимости крепится к Redkey P9 без штанги, превращая его в автомобильный пылесос.

Вообще, Redkey P9 собран очень качественно. Снаружи пылесос похож на Дайсон, но едва ли вы найдете у него какие-то недостатки. Пластик не скрипит и не люфтит, а управление осуществляется при помощи небольшого пульта на верхней панели. Включается он при помощи курка — все очень просто и интуитивно понятно!

Характеристики Redkey P9

Какой беспроводной пылесос выбрать

Redkey P9 — проверенный временем и надежный вертикальный пылесос для дома. В его пользу говорят не только топовые характеристики, но и отсутствие шума во время работы. На максимальных оборотах он выдает всего 72 дБ, что намного тише аналогов и сопоставимо с разговором людей в офисе. Так что, вы спокойно сможете пропылесосить пол посреди ночи, если кошка уронит цветок, не потревожив соседей снизу.

Впечатляет и крутой комплект поставки с большим набором насадок на все случаи жизни. Ну, а самое главное — в Redkey P9 отлично сочетается простота использования и долговечность, поэтому устройство прослужит вам верой и правдой долгие годы! Вдвойне приятно, что можно купить пылесос Redkey со скидкой.

Купить Redkey P9

Сейчас его продают на OZON по очень аппетитной цене — за 12 957 рублей при оплате картой маркетплейса. Это намного дешевле, чем во время распродаж и, кажется, такое предложение продержится недолго. Так что, рекомендую не ждать дальнейших скидок и порадовать себя таким отличным устройством перед праздником!