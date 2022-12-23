Этот вертикальный пылесос чистит всё и стоит дешево. Как купить Redroad 17 MAX со скидкой и быстрой доставкой

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Иван Герасимов 0

Согласитесь, вертикальный пылесос удобнее обычного? Управлять им проще, он занимает меньше места да и прятать его в кладовке вовсе не обязательно — можно поставить в углу комнаты, не боясь, что он испортит интерьер комнаты. Соответственно, для пущего удобства лучше покупать пылесос без провода, чтобы уборка была вдвойне удобнее и не нужно было зависеть от ближайшей розетки. Хороших вариантов действительно много, но среди них выделяется беспроводной пылесос Redroad 17 MAX, который отвечает всем критериям для удобной сухой уборки. Давайте посмотрим, чем он лучше аналогов и как купить беспроводной пылесос со скидкой.

Этот вертикальный пылесос чистит всё и стоит дешево. Как купить Redroad 17 MAX со скидкой и быстрой доставкой. Этот пылесос — настоящее чудо. Он умеет пылесосить вообще всё! Фото.

Этот пылесос — настоящее чудо. Он умеет пылесосить вообще всё!

Самый удобный беспроводной пылесос

Может показаться, что в конструкции Redroad 17 MAX нет ничего особенного: пыль собирается в отдельный резервуар, после чего ее нужно вытряхнуть в мусорку. Вы сильно ошибаетесь: тут действительно есть пылесборник, но только в него устанавливается специальный мешок для сбора мусора на 400 мл.

Самый удобный беспроводной пылесос. Никакого запаха пыли: вам нужно всего лишь выбросить наполнившийся мешок! Фото.

Никакого запаха пыли: вам нужно всего лишь выбросить наполнившийся мешок!

Фишка в том, что его нужно выбросить, когда он будет полон: так вам не придется вытряхивать пыль, разнося по дому. Сам мешок хоть и назван «одноразовым», но не требует утилизации после каждой уборки — лишь при наполнении. В комплекте уже есть 5 штук, а в подарок вы получите еще 24 мешка — этого должно хватить на 3 года.

Трехслойная система фильтрации Redroad 17 MAX устроена с умом: в нее входит двойной HEPA-фильтр и угольный — для дополнительной очистки. Это позволяет задерживать 99,97% частиц пыли, параллельно выпуская очищенный воздух. Поэтому о пресловутом запахе пылесоса, который наверняка знаком каждому, можно забыть раз и навсегда.

Подробнее о Redroad 17 MAX

Мощный вертикальный пылесос

Традиционно компания выпускает вертикальные пылесосы с высокой мощностью всасывания. Redroad 17 MAX — не исключение: максимальный показатель составляет 26 500 Па, что довольно много для этого сегмента, а потребляемая мощность — 450 Вт. Приятно, что пылесос Redroad позволяет регулировать режим уборки на встроенном экране. Там же можно просматривать сообщения об ошибках, заряд батареи и другим системные уведомления.

Мощный вертикальный пылесос. Вся важная информация выводится на компактный дисплей. Фото.

Вся важная информация выводится на компактный дисплей

Естественно, в пылесосе установлен мощный аккумулятор на 4000 мА*ч: при выборе максимальной силы всасывания, надолго его не хватит. Но если чередовать ее или вовсе довериться эко-режиму, то Redroad 17 MAX хватит на час уборки. В принципе, этого более чем достаточно, чтобы пропылесосить квартиру от начала до конца.

Обратите внимание, что уровень шума пылесоса составляет не более 60 дБ: это сравнимо с телевизором, который включен на средний уровень громкости! Так тихо пылесос работает благодаря девятислойной системе шумоподавления. Так что, можно со спокойной душой пылесосить вечером, не боясь потревожить соседей.

Характеристики Redroad 17 MAX

Беспроводной пылесос с насадками

Redroad 17 MAX обладает богатым комплектом поставки, чтобы вы могли пылесосить даже в самых труднодоступных местах. Владельцам достается комплект со следующими насадками:

  • Насадка для пола.
  • Щетка от клещей.
  • Складная трубка.
  • Удлинительная трубка.
  • Насадка с подсветкой для труднодоступных мест.
Беспроводной пылесос с насадками. В комплекте с Redroad 17 MAX есть масса насадок, которые можно использовать для уборки разных поверхностей. Фото.

В комплекте с Redroad 17 MAX есть масса насадок, которые можно использовать для уборки разных поверхностей

Каждая из них по-своему хороша и полезна. Возможно, с обычным пылесосом вы бы никогда не достали их из коробки, но благодаря компактности Redroad 17 MAX можно использовать в разных ситуациях. Например, превратить его в автомобильный пылесос или использовать складную штангу, чтобы лишний раз не сдвигать кровать и диван.

Таким образом, Redroad 17 MAX превращается в удобный беспроводной пылесос для детей и близких в преклонном возрасте! Тем более, что основная насадка вращается на 360 градусов, а сам он весит всего 1,62 кг, благодаря чему им легко управлять одной рукой — с ним справится даже школьник!

Купить Redroad 17 MAX

Выше я уже упоминал о том, что обычно принято прятать пылесос в кладовку, но Redroad 17 MAX можно разместить прямо в гостиной или возле прикроватной тумбочки, установив его в настенный кронштейн, сделав частью интерьера!

Какой вертикальный пылесос купить

Какой вертикальный пылесос купить. Redroad 17 MAX отдают со скидкой. Но нужно поторопиться! Фото.

Redroad 17 MAX отдают со скидкой. Но нужно поторопиться!

В надежности Redroad 17 MAX нет сомнений: на всякий случай, напоминаем, что гарантия на беспроводной пылесос составляет 2 года. Но если этого и других преимуществ вам не хватает, то вот еще одно: несмотря на то, что устройство появилось в продаже совсем недавно, на него уже действует скидка.

Купить Redroad 17 MAX

Обратите внимание на то, что доставка осуществляется из России — судя по отзывам других покупателей, она занимает считанные дни. Так что, можно купить пылесос в подарок и успеть к Новому году, не обременяя себя походом по магазинам.

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