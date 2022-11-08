Этот вертикальный пылесос возглавил мой рейтинг: отмыл пол и сам себя очистил

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Герман Вологжанин 0

Как выглядит стандартный процесс уборки квартиры? Сначала человек достает громоздкий пылесос, чтобы избавиться от пыли, а затем на арену выходит швабра, помогающая убрать остатки грязи. Занятие не из приятных и к тому же долгое. Но есть способ максимально сэкономить время и превратить очистку пола из рутинного процесса в увлекательный квест, позволяющий протестировать современные технологии. Для этого нужно купить вертикальный пылесос с функцией влажной уборки. На одно из таких устройств, чье имя Redkey W12, мы сегодня и посмотрим.

Пылесосит, моет полы и сам себя чистит

Пылесос с влажной уборкой

Redkey W12 — это одновременно пылесос, швабра и мойщик швабры

Наверное, сразу стоит сказать, почему для уборки лучше подходят вертикальные модели, а не, например, робот-пылесос. Во-первых, автоматизированные устройства дороже. Во-вторых, они плохо справляются с загрязнениями в труднодоступных местах. Если вы живете в просторном доме — ОК, робот-пылесос актуален. Но в условиях небольшой квартиры вертикальный пылесос — оптимальный вариант.

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Пылесос Redkey W12 позиционируется как устройство «3 в 1». Что это означает? Ну, давайте загибать пальцы:

  • сухая уборка;
  • влажная уборка;
  • самоочистка.

Узнать больше о Redkey W12

То есть несмотря на то, что речь идет не о роботе-пылесосе, отдельные процессы в Redkey W12 автоматизированы. Вам не придется самостоятельно мыть его валик. Всю грязную работу этот беспроводной вертикальный пылесос выполняет за вас. Кроме того, его не нужно как-то готовить к переходу из режима сухой уборки во влажную. Впрочем, о том, как пользоваться моющим пылесосом, я расскажу чуть позже.

Характеристики Redkey W12

Говорим мы про, казалось бы, обычный вертикальный пылесос для дома, но все-таки Redkey W12 — умное устройство. Поэтому нельзя вскользь не упомянуть о его характеристиках. Хотя бы для того, чтобы сравнить пылесосы, попавшие в поле вашего зрения. Итак, вот характеристики Redkey W12:

ХарактеристикаЗначение
Бак для чистой воды520 мл
Бак для грязной воды460 мл
Мощность150 Вт
Уровень шума72 дБ
Аккумулятор2600 мАч
Время автономной работы45 минут
Размеры325х700х310 мм
Вес3,8 кг

Пылесос Redkey поставляется в большой коробке, на которую сразу вынесены все преимущества устройства.

Пылесос доставляется курьером по России и приходит вот в такой коробке

А вот, что в себе содержит упаковка пылесоса помимо самого Redkey W12:

  • 3 сменных валика, один из которых уже установлен;
  • щетка для очистки пылесборника;
  • мерный стакан;
  • площадка для самоочистки и зарядки пылесоса;
  • зарядное устройство;
  • инструкция.

Сам беспроводной пылесос Redkey состоит из двух компонентов: блока, на котором располагаются баки для воды, и рукояти с дисплеем и кнопками управления. Что ж, а теперь пора помыть полы.

Как пользоваться моющим пылесосом

Если вы хотите провести комплексную уборку, то в первую очередь нужно залить воду в бак, расположенный в верхней части корпуса. Для этого извлеките бачок, нажав на специальную кнопку, а затем — откройте клапан и залейте в отверстие воду. Можно прямо из-под крана, не обращаясь к помощи мерного стакана.

Воду удобно заливать под краном

Нижний бачок, собирающий пыль и прочую грязь, извлекается при помощи ручки. Но доставать его нужно будет уже после уборки и самоочистки пылесоса. А для начала вставьте рукоять до щелчка и можно приступать.

Ручка надежно фиксируется в корпусе и не шатается

Управление пылесосом осуществляется при помощи двух кнопок, расположенных на ручке. Нижняя отвечает за включение и выключение устройства, а верхняя — за подачу воды. Разумеется, нажимать ее нужно только тогда, когда вы закончите сухую уборку.

Все элементы управления располагаются на рукояти

Также на рукояти можно заметить дисплей, поддерживающий несколько индикаций. Он сообщит, если сядет аккумулятор, закончится вода в баке, или перестанет вращаться валик. Также на экран выводится индикатор подачи жидкости, если вы активируете функцию влажной уборки. Но убрать остатки разлившегося молока или соуса можно и без нее.

При выполнении сухой уборки важную роль будет играть поверхность. Плитку или ламинат Redkey W12 очистит моментально и без каких-либо трудностей. Но ждать от него больших успехов в неравном бою с ворсистым ковром, на котором поспал ваш домашний питомец, не стоит.

Redkey W12 идеально подходит для уборки гладких поверхностей

Убрать грязь можно одним движением

После завершения уборки останется выполнить самоочистку. Для этого нужно поставить беспроводной пылесос на базу и нажать кнопку «Brush Clean».Если во время уборки вы полностью исчерпаете заряд пылесоса, ему придется провести на базе порядка 2 часов 20 минут. А потом — снова в бой с пылью и грязью.

Купить вертикальный пылесос

Купить Redkey W12 можно на AliExpress, где с 1 по 12 ноября проходит главная распродажа 11.11. В этот период пылесос для сухой и влажной уборки стоит 12 тысяч рублей с учетом скидки «Экономьте и покупайте», которая применяется автоматически при оформлении заказа. Доставка бесплатная и осуществляется курьером из России. Кроме того, 100 покупателей Redkey W12 получат подарки. Магазин разыграет 10 вертикальных пылесосов Redkey P6A Vacuum Cleaner, 20 электрических зубных щеток Nandme Electric Toothbrush и 70 банок чистящей жидкости для нашего героя — Redkey W12.

Купить пылесос Redkey W12

Пылесос Redkey W12 — хорошее и удобное за счет своего скромного веса устройство как для влажной, так и для сухой уборки. Однако нужно принять во внимание, что все без исключения вертикальные пылесосы обладают скромной мощностью. Сухая уборка будет безупречна на гладкой поверхности, а вот очистить ворсистый ковер, на котором скопились волосы или шерсть домашних питомцев, получится с трудом.

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