Этот вертикальный пылесос возглавил мой рейтинг: отмыл пол и сам себя очистил

Как выглядит стандартный процесс уборки квартиры? Сначала человек достает громоздкий пылесос, чтобы избавиться от пыли, а затем на арену выходит швабра, помогающая убрать остатки грязи. Занятие не из приятных и к тому же долгое. Но есть способ максимально сэкономить время и превратить очистку пола из рутинного процесса в увлекательный квест, позволяющий протестировать современные технологии. Для этого нужно купить вертикальный пылесос с функцией влажной уборки. На одно из таких устройств, чье имя Redkey W12, мы сегодня и посмотрим.
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Пылесос с влажной уборкой
Наверное, сразу стоит сказать, почему для уборки лучше подходят вертикальные модели, а не, например, робот-пылесос. Во-первых, автоматизированные устройства дороже. Во-вторых, они плохо справляются с загрязнениями в труднодоступных местах. Если вы живете в просторном доме — ОК, робот-пылесос актуален. Но в условиях небольшой квартиры вертикальный пылесос — оптимальный вариант.
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Пылесос Redkey W12 позиционируется как устройство «3 в 1». Что это означает? Ну, давайте загибать пальцы:
- сухая уборка;
- влажная уборка;
- самоочистка.
То есть несмотря на то, что речь идет не о роботе-пылесосе, отдельные процессы в Redkey W12 автоматизированы. Вам не придется самостоятельно мыть его валик. Всю грязную работу этот беспроводной вертикальный пылесос выполняет за вас. Кроме того, его не нужно как-то готовить к переходу из режима сухой уборки во влажную. Впрочем, о том, как пользоваться моющим пылесосом, я расскажу чуть позже.
Характеристики Redkey W12
Говорим мы про, казалось бы, обычный вертикальный пылесос для дома, но все-таки Redkey W12 — умное устройство. Поэтому нельзя вскользь не упомянуть о его характеристиках. Хотя бы для того, чтобы сравнить пылесосы, попавшие в поле вашего зрения. Итак, вот характеристики Redkey W12:
|Характеристика
|Значение
|Бак для чистой воды
|520 мл
|Бак для грязной воды
|460 мл
|Мощность
|150 Вт
|Уровень шума
|72 дБ
|Аккумулятор
|2600 мАч
|Время автономной работы
|45 минут
|Размеры
|325х700х310 мм
|Вес
|3,8 кг
Пылесос Redkey поставляется в большой коробке, на которую сразу вынесены все преимущества устройства.
А вот, что в себе содержит упаковка пылесоса помимо самого Redkey W12:
- 3 сменных валика, один из которых уже установлен;
- щетка для очистки пылесборника;
- мерный стакан;
- площадка для самоочистки и зарядки пылесоса;
- зарядное устройство;
- инструкция.
Сам беспроводной пылесос Redkey состоит из двух компонентов: блока, на котором располагаются баки для воды, и рукояти с дисплеем и кнопками управления. Что ж, а теперь пора помыть полы.
Как пользоваться моющим пылесосом
Если вы хотите провести комплексную уборку, то в первую очередь нужно залить воду в бак, расположенный в верхней части корпуса. Для этого извлеките бачок, нажав на специальную кнопку, а затем — откройте клапан и залейте в отверстие воду. Можно прямо из-под крана, не обращаясь к помощи мерного стакана.
Нижний бачок, собирающий пыль и прочую грязь, извлекается при помощи ручки. Но доставать его нужно будет уже после уборки и самоочистки пылесоса. А для начала вставьте рукоять до щелчка и можно приступать.
Управление пылесосом осуществляется при помощи двух кнопок, расположенных на ручке. Нижняя отвечает за включение и выключение устройства, а верхняя — за подачу воды. Разумеется, нажимать ее нужно только тогда, когда вы закончите сухую уборку.
Также на рукояти можно заметить дисплей, поддерживающий несколько индикаций. Он сообщит, если сядет аккумулятор, закончится вода в баке, или перестанет вращаться валик. Также на экран выводится индикатор подачи жидкости, если вы активируете функцию влажной уборки. Но убрать остатки разлившегося молока или соуса можно и без нее.
При выполнении сухой уборки важную роль будет играть поверхность. Плитку или ламинат Redkey W12 очистит моментально и без каких-либо трудностей. Но ждать от него больших успехов в неравном бою с ворсистым ковром, на котором поспал ваш домашний питомец, не стоит.
После завершения уборки останется выполнить самоочистку. Для этого нужно поставить беспроводной пылесос на базу и нажать кнопку «Brush Clean».Если во время уборки вы полностью исчерпаете заряд пылесоса, ему придется провести на базе порядка 2 часов 20 минут. А потом — снова в бой с пылью и грязью.
Купить вертикальный пылесос
Купить Redkey W12 можно на AliExpress, где с 1 по 12 ноября проходит главная распродажа 11.11. В этот период пылесос для сухой и влажной уборки стоит 12 тысяч рублей с учетом скидки «Экономьте и покупайте», которая применяется автоматически при оформлении заказа. Доставка бесплатная и осуществляется курьером из России. Кроме того, 100 покупателей Redkey W12 получат подарки. Магазин разыграет 10 вертикальных пылесосов Redkey P6A Vacuum Cleaner, 20 электрических зубных щеток Nandme Electric Toothbrush и 70 банок чистящей жидкости для нашего героя — Redkey W12.
Пылесос Redkey W12 — хорошее и удобное за счет своего скромного веса устройство как для влажной, так и для сухой уборки. Однако нужно принять во внимание, что все без исключения вертикальные пылесосы обладают скромной мощностью. Сухая уборка будет безупречна на гладкой поверхности, а вот очистить ворсистый ковер, на котором скопились волосы или шерсть домашних питомцев, получится с трудом.