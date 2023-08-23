Гаджеты для уборки, которые помогут вам навести порядок в доме и не сойти с ума. Налетай, пока не разобрали

За последние годы такая базовая вещь для любой квартиры и дома, как пылесос, превратилась из банального гаджета в высокотехнологичное устройство. Появилось огромное количество роботов-пылесосов с интеллектуальными функциями и даже автоматической очисткой. А для любителей контролировать процесс и делать все самостоятельно — ручные беспроводные пылесосы с отличным временем автономной работы и достойной мощностью. Если вы давно подумывали о подобной покупке, то вот вам сигнал. Пора! До 27 августа моющий пылесос Dreame H12 и мощный робот с самоочисткой Dreame D10 Plus можно урвать с отличной скидкой.

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С помощью этих устройств уборка для вас превратится в приятное времяпрепровождение. Вам остается только выбрать соответствующий гаджет и наслаждаться процессом. А можно купить их оба, и тогда в вашем доме не будет ни одной пылинки.

Робот-пылесос с самоочисткой

Когда у меня дома появился длинношерстный кот, я понял, что без робота-пылесоса жизни больше нет. Для поддержания чистоты требовалось пылесосить ежедневно, но после работы как-то было не до этого. Если же делать уборку только на выходных, то к концу недели вся квартира была в шерсти. Тем, кто оказался в такой же ситуации, я искренне рекомендую присмотреться к роботу-пылесосу Dreame D10 Plus.

Благодаря мощности всасывания 4000 Па он легко соберет весь мусор с пола. В том числе волосы и шерсть домашних животных. Но самое крутое кроется даже не в этом. В комплекте с Dreame D10 Plus идет специальная станция самоочистки. Как только контейнер в роботе полностью забит, он подъезжает к ней и очищается. И это все происходит без вашего участия. Если пылесос при этом не закончил уборку, то после этого он возвращается на маршрут с той точки, на которой прервался.

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В самой станции при этом установлен мешок для мусора, которого хватит на 45 дней уборки. Вам остается только выставить расписание и наслаждаться тем, как Dreame D10 Plus делает все самостоятельно. Но он может делать не только сухую, но и влажную уборку. Наполните резервуар емкостью 145 мл водой, закрепите специальную салфетку, и робот не только пропылесосит, но и протрет полы.

Благодаря LiDAR пылесос без проблем объедет разбросанные по полу предметы. Очень актуальная штука для тех, у кого дома маленькие дети, которые постоянно норовят раскидать игрушки. Хотите такого помощника по дому? Тогда успевайте купить Dreame D10 Plus со скидкой до 27 августа за 25 690 рублей.

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Беспроводной моющий пылесос для дома

Для тех, кто предпочитает все делать самостоятельно и не доверяет искусственному интеллекту, у нас тоже есть прекрасный вариант. Беспроводной моющий пылесос Dreame H12 получил свою скидку на распродаже. С помощью него вы можете сделать не только сухую, но и влажную уборку. В него устанавливается два резервуара: один для чистой воды объемом 900 мл, а второй — для использованной объемом 500 мл. И вы без всяких проблем можете собрать не только мусор, но и разлитые жидкости. Причем пол в этом месте после прохождение Dreame H12 будет сиять чистотой.

Чтобы не очищать валик вручную, для этого можно воспользоваться док-станцией из комплекта. Просто установите пылесос на нее и нажмите на специальную кнопку. Как только щетка станет идеально чистой, процесс остановится, и вы сможете продолжить уборку, если это необходимо. Самое крутое, что пылесос имеет систему интеллектуального определения загрязнений и может сам регулировать мощность.

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Кажется, что такая мощная вещь должна будет быстро разряжаться. Об этом производитель тоже позаботился. В Dreame H12 установлен аккумулятор, состоящий из 6 элементов по 4000 мАч каждый. Это гарантирует вам увеличенное время работы в режиме уборки. По заверениям разработчиков, Dreame H12 — один из немногих беспроводных моющих пылесосов, которые могут работать более получаса от одного заряда.

Кстати, во время уборки даже не придется прикладывать усилия. Благодаря тому, что щетка вращается вперед, вам достаточно просто придерживать пылесос и направлять его в нужную сторону. До 27 августа вы можете купить Dreame H12 по сниженной цене. Со всеми скидками он обойдется вам в 25 140 рублей. Мало того, что вы получите пылесос для сухой уборки, так еще и сможете убирать с помощью него жидкости и мыть пол. Идеальное устройство для дома, где есть не только животные, но и маленькие дети, которые вечно что-нибудь разливают. Все получится убрать одним гаджетом. И можно благополучно забыть про тряпки и ползание на четвереньках по полу в попытке добиться чистоты.

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