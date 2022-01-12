Гаджеты, которые я давно хотел купить на AliExpress

Заходя на AliExpress, порой хочется купить если не все, то как минимум очень многое. На этой площадке размещены сотни и тысячи неожиданных, необычных и странных товаров, которые просто хочется купить. Но проблема в том, что их там настолько много, что в них проще заблудиться, чем найти что-то полезное. Именно поэтому мы и делимся интересными подборками того, что находим там сами. Многие вещи мы уже купили или пока только заказали, чтобы рассказать вам о них более подробно или пользоваться самим. В этой подборке я расскажу о том, что отложил в список ”купить позже” и собираюсь купить. Может быть вам тоже что-то понравится.

Как сделать наушники беспроводными

Простой способ сделать проводные наушники беспроводными — купить небольшой Bluetooth-модуль, который решит вашу проблему.

Выпускается он хорошо зарекомендовавшим себя брендом UGREEN. Это небольшой модуль с Bluetooth 5.0 на борту. Он подключается к телефону и делает наушники беспроводными. Вставляете в него свои наушники и можете пользоваться. Дальность действия стандартная для Bluetooth — примерно 10 метров. А минимальный размер хорошо подойдет во время занятий спортом, когда телефон лежит в стороне и не оттягивает карман.

Купить адаптер для беспроводных наушников

Универсальная зарядка для аккумуляторов

Хватит уже пользоваться батарейками. Пора переходить на аккумуляторы. Это экономит деньги и спасает экологию. Особенно, если вы пользуетесь фото-вспышками, игрушками и другими ”прожорливыми” приборами.

Знаете про крутой Telegram-канал с отборными гаджетами с AliExpress?

Есть несколько версий, чтобы можно было выбрать вариант для себя. Есть даже версии, которые заряжаются от USB и автомобильного прикуривателя. Осталось только закупиться аккумуляторами, если у вас их нет, и можно смело говорить, что вы за экологию. А заодно экономить приличные суммы на батарейках.

Купить универсальную зарядку

Саундбар для компьютера

Даже если в вашем компьютере есть встроенные динамики, они, скорее всего, оставляют желать лучшего. Но есть относительно недорогое решение проблемы.

Такой саундбар можно поставить под любым монитором. Он добавит звуку глубины, баса и объема. Смотреть видео и слушать музыку будет приятнее, а подсветка сделает его еще и красивым. Есть подключение по проводу и через Bluetooth 5.0.

Купить саундбар для компьютера

Планшет для рисования

Планшет для рисования и заметок. Это так просто и намного более удобно, чем простая бумага.

Крутые товары с AliExpress до 300 рублей.

Вы можете делать на нем свои пометки или отдать детям, чтобы они рисовали. Сброс работы производится нажатием кнопки под экраном, в а комплекте есть магниты для крепления на холодильник или другую металлическую поверхность. А значит, планшет можно использовать для записей на кухне.

Купить планшет для рисования

Большая кнопка Энтер

ДА!!!! Именно так иногда хочется ответить на очередной вопрос компьютера. И теперь средство сделать так есть.

Большая кнопка подключается через USB к компьютеру или ноутбуку. В обычное время ее можно использовать как подушку, а когда придет время, со всей силы ударить по ней и сохранить в целости клавиатуру.

Купить большую кнопку

Шапка с наушниками и фонарем

Теперь зимой можно не пользоваться отдельными наушниками. А еще ходить в темное время суток с существенно более высоким уровнем безопасности.

Лучшие гаджеты с AliExpress, которые можно купить в подарок.

В эту шапку встроены беспроводные наушники. Ожидать фантастического качества не стоит, но просто послушать подкасты и музыку их вполне хватит. А еще есть светодиодный фонарь на лбу, который пригодится в темное время суток или при занятиях спортом. Она найдет себе применение не только зимой, но так же весной и осенью. Например, при катании на велосипеде.

Купить шапку с наушниками

Термобелье с подогревом

А если вы любите зимой ходить в тонкой одежде или катаетесь на снегоходе, квадроцикле или велосипеде, вам нужен дополнительный обогрев.

В сочетании с непродуваемой курткой такой аксессуар может добавить вам тепла. Работает он от внешнего аккумулятора, подключаясь к нему через обычный USB, включается кнопкой и подключается к телефону для точной настройки температуры и времени отключения.

Купить термобелье с подогревом

Прозрачная беспроводная зарядка

Любите технологичные гаджеты в стиле хай-тек? Тогда этот гаджет создан для вас.

Самые необычные гаджеты недели с AliExpress.

Сложно сказать, действительно ли функциональными являются все видимые элементы или нет, но смотрятся они красиво. Зарядка производится любимым многими Baseus и собрала большое количество положительных отзывов. Можно заряжать наушники, телефоны и другие гаджеты с поддержкой формата QI.

Купить беспроводную зарядку

Большой внешний аккумулятор

Power Bank никогда не будет лишним. А если он еще и сделан серьезным брендом, то тем более.

Конкретно этот сделан Redmi и имеет емкость от 10 000 до 20 000 мАч. USB выходов два для одновременной зарядки двух устройств. Доставка быстрая и по России можно получить его уже через несколько дней после заказа.

Купить внешний аккумулятор

Автоматическая помпа для бутылок

Многие пьют воду только из больших бутылок, но покупать кулер хотят не все.

С такой помпой можно получить все преимущества больших бутылок с водой, включая экономию на возвратной таре, но не мучаться с получением воды из нее. Достаточно нажать кнопку, и вода потечет. Больше и добавить нечего, это просто удобный гаджет, который заряжается в течение трех часов и которого хватает на прокачку 150 литров воды.

Купить помпу для бутылок