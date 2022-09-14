Гаджеты, которые я уже заказал на AliExpress и вам советую

На AliExpress можно купить очень много всего интересного, но иногда просто не знаешь, что выбрать. У нас в редакции у всех частенько бывает такая проблема, и поэтому как только мы находим что-то интересное, мы спешим этим поделиться. Так и появляются наши еженедельные подборки. На этот раз я расскажу о товарах, которые я нашел для себя за последнее время. Что-то я даже уже заказал. Предлагаю вам ознакомиться с этим списком и выбрать что-то для себя. А если хотите поделиться своими находками, для вас всегда открыты комментарии.

Полировальная машина для всего

Вы же тоже любите красивые блестящие машины или ухоженную отполированную мебель? Это действительно впечатляет, но сделать это вручную довольно сложно. Чтобы решить проблему и облегчить труд полировки, стоит воспользоваться специальной машиной. Она состоит из мотора, который крутит специальный диск. На него наносится полироль и втирается в поверхность интенсивными движениями. Так все вокруг вас будет красивым и блестящим.

Цена: 1 490 рублей

Купить полировальную машину

Сумка-чехол для ноутбука

Товары с AliExpress, которые согреют тело и душу.

Любой ноутбук надо куда-то носить. Можно, конечно, положить его в сумку или рюкзак, но есть и отдельные аксессуары, которые можно для этого использовать. Особенно, если вам не нужно ничего, кроме ноутбука. На выбор есть несколько вариантов для разной диагонали компьютера. Чтобы выбрать правильный, ознакомьтесь со списком моделей на странице описания товара. А как бонус, вы можете заказать чехол с отдельной сумочкой для аксессуаров.

Цена: 630 рублей

Купить чехол для ноутбука

Корпус для жесткого диска

У многих есть старые жесткие диски от компьютера. Кто-то покупал их как носитель информации. Все их можно установить в такой корпус. Так же он подойдет тем, у кого сломался корпус обычного 2,5-дюймового накопителя. На выбор доступно много вариантов, и все они работают через USB Type-C. Для начала использования достаточно просто вставить жесткий диск внутрь, и у вас будет полностью готов внешний жесткий диск. Если вам нужно много накопителей, можно сэкономить, купив диски без корпуса и вставив их в такой. Поддерживаются диски с разъемом SATA и объемом до 4 ТБ.

Цена: 440 рублей

Купить корпус для жесткого диска

Быстрый кабель USB Type-C

В этом Telegram-канале вы найдете еще больше крутых товаров с AliExpress только с хорошим рейтингом.

Для зарядки и передачи данных нужен хороший кабель. Этот вполне может считаться таким. Он поддерживает передачу питания с мощностью до 100 Вт, чего вполне достаточно даже для питания мощного ноутбука. Не говоря уже о том, чтобы превосходить потребности почти всех современных телефонов. А еще можно передавать данные на скорости 480 Мб/сек. Это в разы больше скорости жестких дисков и столько же, сколько у большинства SSD.

Цена: 280 рублей

Купить быстрый кабель

Купить провод для зарядки любого телефона

А этим проводом, кажется, можно зарядить все и от всего. На одном конце распаяно сразу три разъема — Lightning, microUSB и USB Type-C. К ним можно подключить любой из современных смартфонов вне зависимости от производителя. С другой стороны находится разъем USB Type-C, но есть переходник на обычный USB, чтобы можно было воспользоваться любым адаптером питания.

Цена: 950 рублей

Купить провод для заряки

Кейс для жесткого диска и других мелочей

Товары с AliExpress, которые хочется купить здесь и сейчас.

Если вы часто носите с собой жесткий диск, несколько зарядок и другие мелочи, вам очень пригодится такой чехол. В него можно сложить все, что нужно, и взять с собой. Кроме функции хранения товаров в себе, вы получите защиту от воды и ударов. Содержимое будет под защитой, а вам не придется собирать его по всей сумке.

Цена: 200 рублей

Купить кейс для жесткого диска

Мощная зарядка Orico

Адаптер питания для зарядки телефона должен быть хорошим. Так он будет работать лучше, а ваш телефон будут защищен от скачков напряжения и короткого замыкания. Этот адаптер справится с зарядкой даже самого требовательного смартфона и сделает это безопасно. Он небольшой, а для подключения используется USB Type-C. Это незаменимая вещь для каждого.

Цена: 1 590 рублей

Купить мощную зарядку Orico

Удобный рюкзак на каждый день

7 крутых товаров с AliExpress, которые ты еще не купил.

С таким рюкзаком вы сможете взять с собой все, что нужно. Ноутбук, термокружку, планшет, зонт, телефон, зарядки и другие мелочи. Для всех них есть место в специальных карманах. Есть несколько стилей оформления, два цвета, ручки с двух сторон, лямка для ручки чемодана и влагоустойчивая мембрана. А если будет нужно, лямки можно спрятать в специальный карман и получить сумку.

Цена: 1 950 рублей

Купить удобный рюкзак

Если у вас есть, что посоветовать, пишите об этом в комментариях, а свежие новости из мира Android можно обсудить в нашем Telegram-чате.