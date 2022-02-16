Гаджеты с AliExpress для пользы и веселья

Списки гаджетов, которые можно рекомендовать, не ограничиваются только смартфонами. Среди них можно найти много чего еще, что пригодится для дома, для работы или для автомобиля. Поэтому мы готовим для наших читателей подборки товаров, которые не стыдно посоветовать. На этот раз представляем вашему вниманию лазерный дальномер, самый маленький телефон в мире и прибор, который на всякий случай должен быть в любой машине. Как обычно, можете делиться в комментариях ссылками на то, что сами хотите посоветовать нашим читателям или нам для того, чтобы мы это заказали и сделали обзор.

Лазерный дальномер

Измерение традиционной рулеткой удобно, но только до тех пор, пока не надо измерять что-то длиной более пяти метров и делать это чаще одного раза в неделю. В этом случае лазерный дальномер просто незаменим. Особенно, когда он стоит недорого.

Эта модель выпускается в трех вариантах с максимально измеряемым расстоянием 40, 70 или 80 метров. Чем больше, тем дороже. Устройство может не только измерять длину, но и умножать ее, автоматически вычисляя площадь и даже объем. Есть функция сложения или вычитания и некоторые другие. Это действительно хорошее устройство с высокой точностью измерения, хорошими отзывами и возможностью экспресс доставки.

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Красивые смарт-часы

Смарт-часы переживают настоящий подъем. Вот только модели, которые выглядят как хорошие классические часы, стоят дорого. Но есть одна модель, не похожая на фитнесс трекер, но с ценой чуть больше 5000 рублей.

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Большой корпус, все типичные для смарт-часов функции и AMOLED экран. Все это есть в данных часах. Измерение пульса, кислорода, расхода энергии, возможность отвечать на звонки, воспроизведение музыки без телефона, защита от воды IP67 и многое другое. Все это тут есть.

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Самый маленький телефон в мире

Даже если вы найдете что-то меньше, то едва ли намного. Этот телефон по размерам не больше зажигалки, но при этом является полноценной кнопочной звонилкой и даже с некоторыми дополнительными функциями.

Например, его можно вешать на ухо для использования в качестве гарнитуры. В него можно вставить СИМ-карту для разговоров. Есть функция изменения голоса, которая может пригодиться для того, чтобы разыграть друзей. И все это за очень небольшие деньги. Есть даже проушина для ремешка, позволяющая повесить его как брелок на ключи.

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Лампа — диско-шар

Раньше для того, чтобы добиться эффекта, когда огоньки бегают по стенам, надо было вешать диско-шар и фонарь, который будет отражаться от него. Потом появились лазерные проекторы, но это все равно было отдельным малофункциональным прибором.

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Теперь на смену им пришли лампы под обычный цоколь. То есть их можно вкрутить в люстру, торшер или изготовить для них крепление, купив патрон, вилку и пару метров провода за 100-150 рублей. Установив несколько таких ламп, можно устроить атмосферу дискотеки дома. А если есть генератор дыма, то будет еще круче.

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Лазерный проектор узоров

А вот и тот самый лазерный проектор. Если хотите более сложного освещения, чем цветные точки на стенах, обратите внимание на него.

Гаджет может выдавать более десяти типов узоров, которые будут на стенах, полу и потолке. Они могут быть статичными или двигаться и переливаться. Сами выберете то, что вам нужно. И опять же, наибольший эффект достигается при использовании дым-машины.

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Универсальный удлинитель

Вокруг нас все больше и больше проводов. Все их надо куда-то включать. Делать по 10 розеток в каждом углу комнаты нелогично, а тянуть бесконечные удлинители не хочется.

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Можно воспользоваться таким стационарным многофункциональным удлинителем. Кроме обычных розеток, в нем есть и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Ставите такой на стол и забываете о нехватке мест для подключения гаджетов.

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Портативный холодильник

Не стоит воспринимать это как полноценную замену холодильника. Это скорее помощник в охлаждении или разумном нагреве продуктов.

Его можно установить дома, на рабочем столе или в автомобиле. Так вы получите несколько банок холодного напитка или пару теплых бутербродов, которые всегда будут под рукой. В комплекте два варианта подключений — к розетке и к автомобильному прикуривателю. Но имейте в виду, он не охлаждает настолько, чтобы хранить в нем мороженное или мясо. Продавец сразу говорит об этом.

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Автомобильный компрессор

Этот прибор пригодится тем, у кого есть автомобиль. Прокол колеса на дороге — обычное дело. При этом его не всегда надо менять. Часто, если это не порез, а именно прокол, достаточно накачать колесо и можно проехать еще несколько километров до шиномонтажа, прежде чем оно снова спустит.

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Прибор внешне похож на шуруповерт, имеет фонарик в передней части и выпускается в двух вариантах — с питанием от прикуривателя и с перезаряжаемой встроенной батареей. Есть экран, на котором отображается давление. Можно задать максимальное значение, до которого надо накачать колесо. А еще такой компрессор можно использовать для наполнения воздухом колес велосипеда, надувной мебели, мячей, плавательных матрасов и тому подобного.

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Термометр для воды на кран и душ

Этот прибор незаменим, если у вас непредсказуемый поток воды в водопроводе или если у вас есть ребенок. Он покажет, какой температуры вода льется из крана и всегда позволит подобрать комфортное значение.

Он устанавливается на стык крана и шланга или на другую трубу и показывает температуру проходящей через него воды. Для наглядности на экране есть даже индикация в виде синей, зеленой и красной капель, чтобы вы сразу понимали, не обожжетесь ли вы, подставив под воду руки или направив на себя душ.

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