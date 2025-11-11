Гаджеты UGREEN, которые все берут на распродаже 11.11

Ежегодно 11 ноября становится лучшим днем для покупки новых гаджетов и техники, ведь именно 11.11 стартует, пожалуй, самая популярная распродажа, в которой принимают участие сотни технологических брендов. В частности, компания UGREEN, чьи аксессуары всегда отличались мобильностью и надежностью, а сейчас еще и доступны со скидками. Мы отобрали 4 самых интересных устройства для зарядки смартфонов и другой техники, способных сделать жизнь удобнее как никогда прежде.

Повербанк UGREEN Nexode на 25000 мАч

Этот внешний аккумулятор UGREEN на 25000 мАч является одним из самых универсальных на рынке. Несмотря на впечатляющую емкость, которой хватит, чтобы зарядить смартфон 3-4 раза, он соответствует всем требованиям для провоза на борту самолета. А еще он поддерживает большинство протоколов быстрой зарядки, выдавая до 165 Вт на подключенные устройства.

Кроме того, повербанк UGREEN Nexode имеет встроенный кабель на 140 Вт, способный всего за 30 минут зарядить MacBook Pro 2023 на 54%. И при этом для внешнего аккумулятора заявлен режим низкого тока для безопасной зарядки часов и наушников, что делает его по-настоящему универсальным устройством.

Зарядное устройство UGREEN со встроенным кабелем

Как правило, мобильная зарядка — это комбинация двух частей (блока питания и кабеля), которые существуют отдельно друг от друга. Но это зарядное устройство UGREEN имеет встроенный кабель. Причем он не болтается, а элегантно вписывается в корпус, откуда его в любой момент можно вытащить.

Встроенный кабель выдает до 100 Вт мощности, но при желании к зарядному устройству можно подключить свой, благо оно предусматривает сразу три дополнительных разъема: 2xUSB-C и 1xUSB-A. Получается очень удобный и практичный блок, который так и просится в поездку.

USB-концентратор UGREEN на 12 устройств

В ситуации, когда большинство ноутбуков безальтернативно оснащают портами USB-C, нам приходится обкладывать себя множеством переходников. Но USB-концентратор UGREEN решает проблему одним заходом. Он предусматривает сразу 12 портов от Ethernet и HDMI до слота TF/SD и 3.5 мм mini-jack.

С помощью этого концентратора можно подключить к ноутбуку, смартфону, планшету и другому устройству с портом USB-C любую периферийную технику, которая будет чувствовать себя как влитая.

Автомобильная зарядка UGREEN с кабелем

Большинство автомобильных зарядок требуют держать при себе кабель, но эта меняет правила игры. Автомобильная зарядка UGREEN оснащена встроенным кабелем, который прячется в корпусе и выдвигается по мере необходимости, выдавая до 60 Вт мощности.

С учетом дополнительных разъемов 2xUSB-C и 1xUSB-A к зарядке можно подключить еще несколько кабелей, способных в сумме со встроенным выдать до 145 Вт тока на все устройства. Получается ультимативное ЗУ, которое должно быть в каждом автомобиле.