Несмотря на то, что до масштабной распродажи 11.11 остается всего несколько дней, в начале месяца AliExpress решил устроить альтернативную акцию. С 1 по 7 ноября на маркетплейсе проходит эксклюзивный ивент, обещающий стать даже более выгодным, чем День холостяка. Курс доллара на AliExpress стал неожиданно ниже биржевого, все купоны на месте, и мы собрали подборку товаров из Китая, которые лучше заказать сейчас, чтобы не кусать локти 11.11.

Главные хиты распродажи AliExpress, которые надо брать, не дожидаясь 11.11. Хватайте, пока китайцы не взвинтили цены. Фото.

Хватайте, пока китайцы не взвинтили цены

USB-кабель от UGREEN

USB-кабель от UGREEN. Качественный кабель на несколько лет вперед. Фото.

Качественный кабель на несколько лет вперед

Рейтинг: 4.9

Цена: от 118 ₽

UGREEN — известный бренд, выпускающий аксессуары для смартфонов, и его кабели ни у кого не вызывают вопросов. В преддверие 11.11 компания скинула цену своего USB-кабеля, который можно приобрести как в классическом, так и в плетеном варианте. Их разбирают как горячие пирожки, поэтому стоит поторопиться.

Купить USB-кабель

Мини-повербанк KUULA

Мини-повербанк KUULA. Карманный повербанк, который всегда будет рядом. Фото.

Карманный повербанк, который всегда будет рядом

Рейтинг: 4.7

Цена: от 570 ₽

Хитовый повербанк KUULA тоже потерял в цене. Это маленькая модель, рассчитанная всего на 5000 мАч, чья главная фишка — портативность. Для подключения к смартфону не нужен кабель: достаточно вставить штекер аккумулятора в разъем USB-C. На выбор доступно несколько цветовых вариантов, и каждый из них выдает 18 Вт.

Купить мини-повербанк

Быстрая флешка MOVESPEED

Быстрая флешка MOVESPEED. Надежная флешка с высокой скоростью записи. Фото.

Надежная флешка с высокой скоростью записи

Рейтинг: 4.9

Цена: от 659 ₽

Популярная флешка MOVESPEED, предлагающая одно из лучших соотношений цена/качество. Менее чем за тысячу рублей сейчас можно получить накопитель объемом от 32 до 256 ГБ, который порадует надежностью, высокой скоростью записи до 150 МБ/с, а также наличием сразу двух коннекторов: USB-A и USB-C. Подключай хоть к компу, хоть к телефону.

Купить флешку

Выгодные товары с AliExpress, которые можно брать даже когда нет распродаж

Прецизионный набор отверток

Прецизионный набор отверток. Топовая отвертка на все случаи жизни. Фото.

Топовая отвертка на все случаи жизни

Рейтинг: 4.9

Цена: от 696 ₽

Топовый набор отверток, содержащий около полусотни самых разных бит для работы с мелкими элементами. Комплект поставляется в приятном кейсе из алюминия, а сама отвертка идеально ложится в руку.

Купить набор отверток

Крутые наушники Soundcore

Крутые наушники Soundcore. Безамбушюрные наушники с хорошим звуком. Фото.

Безамбушюрные наушники с хорошим звуком

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 028 ₽

Рекордно низкая цена на топовые наушники Soundcore K20i. Это аналог AirPods, который, в отличие от своей именитой альтернативы, имеет сертификацию Hi-Res Audio и поддерживает кодек LDAC для передачи звука в максимально высоком качестве.

Купить наушники

Кроссовки Li-Ning RED HARE 8

Кроссовки Li-Ning RED HARE 8. Популярные кроссовки по выгодной цене. Фото.

Популярные кроссовки по выгодной цене

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 230 ₽

Пока Спортмастер и другие сетевые магазины впаривают эти кроссовки за 10 тысяч рублей, на AliExpress их сливают всего за 2K. И все это в официальном магазине бренда с тысячами отзывов как от спортсменов, так и обычных людей, знающих толк в комфортной обуви.

Купить кроссовки

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10. Идеальный фитнес-браслет Xiaomi. Фото.

Идеальный фитнес-браслет Xiaomi

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 852 ₽

Браслет, который ежегодно становится бестселлером, а Xiaomi Smart Band 10 — это вершина технологий. Яркий экран с узкими и симметричными рамками, металлический корпус, приятный виброотклик. Ну что, самое время обновить свой старый Mi Band, правда?

Купить Mi Band 10

Самые популярные товары с AliExpress

Планшет REDMI Pad 2

Планшет REDMI Pad 2. Самый выгодный планшет для потребления контента. Фото.

Самый выгодный планшет для потребления контента

Рейтинг: 4.8

Цена: от 9 559 ₽

А еще стоит присмотреться к REDMI Pad 2 — новому планшету, залетевшему на рынок пару месяцев назад. Это идеальное устройство для потребления контента за счет 11-дюймового экрана с частотой обновления 120 Гц и наличия аж четырех динамиков с поддержкой объемного звука Dolby Atmos.

Купить REDMI Pad 2

Беспроводной пылесос Dreame

Беспроводной пылесос Dreame. Мощный пылесос с большим количеством насадок. Фото.

Мощный пылесос с большим количеством насадок

Рейтинг: 4.9

Цена: от 11 988 ₽

Dreame R10 Pro — пожалуй, лучший беспроводной вертикальный пылесос. Даже Dyson проиграет ему вчистую, ведь Dreame имеет более высокую мощность всасывания вплоть до 155 аВт, работает на одном заряде больше часа, а еще предлагает ультимативный комплект с турбощетками для гладких поверхностей и ковров. А самое интересное — цена, которая в 2 раза ниже, чем в сетевых магазинах.

Купить Dreame R10 Pro

Мощный смартфон POCO X7 Pro

Мощный смартфон POCO X7 Pro. Самый мощный смартфон до 20 тысяч. Фото.

Самый мощный смартфон до 20 тысяч

Рейтинг: 4.8

Цена: от 17 686 ₽

Козырь в нашем рукаве — POCO X7 Pro. Мощнейший смартфон, выбивающий под 2 миллиона баллов в AnTuTu, сейчас продается по рекордно низкой цене. Для сравнения: в DNS за него просят 35 999 ₽. Поэтому не ждите, пока китайцы взвинтят цены на 11.11, и поторапливайтесь с покупкой.

Купить POCO X7 Pro

Почему я купил смартфон vivo X300 после 5 лет на Xiaomi

С 2020 года в качестве основного смартфона я использовал Xiaomi. В моих руках побывали как бюджетные модели компании, так и флагманы, которые однажды привлекли меня отличным соотношением цены и характеристик, но в конечном итоге разочаровали. Череда проблем Xiaomi и отсутствие хоть каких-то положительных изменений в политике бренда вынудили меня отказаться от устройств компании и сделать выбор в пользу другого бренда. Так я приобрел смартфон vivo X300.

Читать далее
Шикарный экран и всего один килограмм веса. Обзор ультрабука Ninkear S14

Рынок ультрабуков давно перестал быть монополией именитых брендов. Китайские производители научились предлагать устройства с интересным соотношением цены и возможностей. Обещает стать таким и Ninkear S14. В характеристиках гордо заявлены процессор AMD Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ оперативки, терабайтный накопитель и экран 2.2K. Но самое интересное, что весит этот ноутбук около одного килограмма. Хочется спросить, где же подвох? В этом мы сейчас и разберемся.

Читать далее
В Россию привезли самый умный робот-пылесос 3i G10+. Он стоит недорого и продается везде

Несмотря на то, что все роботы-пылесосы действуют по одному принципу, убирая помещение почти без участия человека, стоят они по-разному и демонстрируют разную эффективность. В нашей рознице есть модели как за 10, так и за 100 тысяч рублей. Если первые выполняют уборку посредственно, то вторые радуют результатом, но камон: за что 100 тысяч? Такие расценки предсказуемо отталкивают покупателей, и лишь малая часть из них догадывается присмотреться к золотой середине. Например, к пылесосу 3i G10+.

Читать далее
