Главные хиты распродажи AliExpress, которые надо брать, не дожидаясь 11.11

Несмотря на то, что до масштабной распродажи 11.11 остается всего несколько дней, в начале месяца AliExpress решил устроить альтернативную акцию. С 1 по 7 ноября на маркетплейсе проходит эксклюзивный ивент, обещающий стать даже более выгодным, чем День холостяка. Курс доллара на AliExpress стал неожиданно ниже биржевого, все купоны на месте, и мы собрали подборку товаров из Китая, которые лучше заказать сейчас, чтобы не кусать локти 11.11.

USB-кабель от UGREEN

Рейтинг: 4.9

Цена: от 118 ₽

UGREEN — известный бренд, выпускающий аксессуары для смартфонов, и его кабели ни у кого не вызывают вопросов. В преддверие 11.11 компания скинула цену своего USB-кабеля, который можно приобрести как в классическом, так и в плетеном варианте. Их разбирают как горячие пирожки, поэтому стоит поторопиться.

Купить USB-кабель

Мини-повербанк KUULA

Рейтинг: 4.7

Цена: от 570 ₽

Хитовый повербанк KUULA тоже потерял в цене. Это маленькая модель, рассчитанная всего на 5000 мАч, чья главная фишка — портативность. Для подключения к смартфону не нужен кабель: достаточно вставить штекер аккумулятора в разъем USB-C. На выбор доступно несколько цветовых вариантов, и каждый из них выдает 18 Вт.

Купить мини-повербанк

Быстрая флешка MOVESPEED

Рейтинг: 4.9

Цена: от 659 ₽

Популярная флешка MOVESPEED, предлагающая одно из лучших соотношений цена/качество. Менее чем за тысячу рублей сейчас можно получить накопитель объемом от 32 до 256 ГБ, который порадует надежностью, высокой скоростью записи до 150 МБ/с, а также наличием сразу двух коннекторов: USB-A и USB-C. Подключай хоть к компу, хоть к телефону.

Купить флешку

Выгодные товары с AliExpress, которые можно брать даже когда нет распродаж

Прецизионный набор отверток

Рейтинг: 4.9

Цена: от 696 ₽

Топовый набор отверток, содержащий около полусотни самых разных бит для работы с мелкими элементами. Комплект поставляется в приятном кейсе из алюминия, а сама отвертка идеально ложится в руку.

Купить набор отверток

Крутые наушники Soundcore

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 028 ₽

Рекордно низкая цена на топовые наушники Soundcore K20i. Это аналог AirPods, который, в отличие от своей именитой альтернативы, имеет сертификацию Hi-Res Audio и поддерживает кодек LDAC для передачи звука в максимально высоком качестве.

Купить наушники

Кроссовки Li-Ning RED HARE 8

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 230 ₽

Пока Спортмастер и другие сетевые магазины впаривают эти кроссовки за 10 тысяч рублей, на AliExpress их сливают всего за 2K. И все это в официальном магазине бренда с тысячами отзывов как от спортсменов, так и обычных людей, знающих толк в комфортной обуви.

Купить кроссовки

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 852 ₽

Браслет, который ежегодно становится бестселлером, а Xiaomi Smart Band 10 — это вершина технологий. Яркий экран с узкими и симметричными рамками, металлический корпус, приятный виброотклик. Ну что, самое время обновить свой старый Mi Band, правда?

Купить Mi Band 10

Самые популярные товары с AliExpress

Планшет REDMI Pad 2

Рейтинг: 4.8

Цена: от 9 559 ₽

А еще стоит присмотреться к REDMI Pad 2 — новому планшету, залетевшему на рынок пару месяцев назад. Это идеальное устройство для потребления контента за счет 11-дюймового экрана с частотой обновления 120 Гц и наличия аж четырех динамиков с поддержкой объемного звука Dolby Atmos.

Купить REDMI Pad 2

Беспроводной пылесос Dreame

Рейтинг: 4.9

Цена: от 11 988 ₽

Dreame R10 Pro — пожалуй, лучший беспроводной вертикальный пылесос. Даже Dyson проиграет ему вчистую, ведь Dreame имеет более высокую мощность всасывания вплоть до 155 аВт, работает на одном заряде больше часа, а еще предлагает ультимативный комплект с турбощетками для гладких поверхностей и ковров. А самое интересное — цена, которая в 2 раза ниже, чем в сетевых магазинах.

Купить Dreame R10 Pro

Мощный смартфон POCO X7 Pro

Рейтинг: 4.8

Цена: от 17 686 ₽

Козырь в нашем рукаве — POCO X7 Pro. Мощнейший смартфон, выбивающий под 2 миллиона баллов в AnTuTu, сейчас продается по рекордно низкой цене. Для сравнения: в DNS за него просят 35 999 ₽. Поэтому не ждите, пока китайцы взвинтят цены на 11.11, и поторапливайтесь с покупкой.

Купить POCO X7 Pro