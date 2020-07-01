Google с потрохами купила производителя умных очков. Зачем?

Готов спорить, что всем любителям гаджетов уже постепенно начинает надоедать ожидание, в котором мы живем последние пару лет. Все началось с того, что Google показала ”умные очки”, в которых Сергей Брин ходил по поводу и без, как бы показывая нам, что это будущее. Вот только на тех очках пока все и зависло. Больше никто не предложил чего-то действительно толкового и реально работающего, хотя энтузиасты были. Сейчас появилась новость, что Google купила компанию, которая занимается разработкой и продвижением идеи умных очков. Может ли это говорить нам о стремлении поискового гиганта и дальше работать в этом направлении? А черт его знает… Давайте разбираться.

Зачем компании покуют друг друга

Среди компаний, работающих в сфере IT, покупка стартапов и готовых компаний конкурентов является обычным делом. В конце концов, ты не просто получаешь сборочную линию, пару офисов и бренд. Ты получаешь еще и все патенты, которые по отдельности могут стоить дорого, а заодно убираешь конкурента на стадии формирования. За приобретенные патенты можно получать отчисления или, наоборот, использовать их самостоятельно. Часто покупать их по одному будет дороже, чем купить всю компанию целиком.

К такому поведению нас приучила Apple, которая активно находит компании, которые придумывают что-то важное и новое. В итоге основатель получает сумму на счет, которая часто исчисляется сотнями миллионов долларов, а возможно, еще и пост в компании, на котором он будет и дальше курировать разработки, получая приличную зарплату.

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Google купила производителя умных очков

На этот раз отличилась Google, которая тоже решила купить стартап. Молодая компания называется North, а свою известность она получила за счет того, что производила носимые очки, очень похожие внешне на Google Glass. В модельном ряду стартапа была всего одна модель. Она получила название Focals 1.0. Второе поколение тоже разрабатывалось, но работы над ним были свернуты.

По результатам сделки и Google, и North опубликовали соответствующие записи в своих блогах. При этом, каждый из них высказал, что рад сделке. Думается, что радость искренняя. Если бы North могла бы что-то сделать сама, она бы сделала, а так, похоже, что у них не получилось, а деньги могут вот-вот закончиться. Для Google это будет наработками, сделанными ”свежим взглядом”, которые очень хорошо можно будет использовать в создании и продвижении нового поколения Google Glass. Это очень пригодится в конкуренции с Apple, которая, по слухам, тоже хочет заняться чем-то подобным.

Вод еще одно доказательство того, что Google не наплевать на дополненную реальность.

Когда выйдут новые Google Glass

Однако, пока нет понимания того, как будет изменена структура приобретенной Google компании. Возможно, она просто станет дочерней компанией, а может быть вольется в основную, став подразделением. Есть и вероятность, что она и вовсе перестанет существовать, а сотрудников сократят. Впрочем, это не самый вероятный сценарий, но если Google нужны только патенты, а не инженеры, то может получиться и так.

Рассказывая об этом в своем блоге, North завершила свое сообщение заявлением о том, что она «свернет» проект Focals 1.0 — умные очки, которые производила компания. Те, кто уже успел заказать второе поколение очков, получат назад деньги в полном объеме, так как производства этой модели просто не будет.

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Такое поведение после сделки четко дает понять, что Google заинтересована в компании именно с точки зрения производства собственного носимого гаджета. Чтобы не плодить конкурентов и не отбивать рынок у себя самой, она просто прикрыла все производство, а самые интересные разработки положит в основу своего продукта. Вот только когда он будет?

Времени, чтобы расслабляться, у Google нет, и раз уж заговорили о том, что в такой технологии и в таком продукте заинтересована Apple, значит, она действительно в нем заинтересована и сделает все возможное, чтобы занять эту нишу.

Дополненная реальность Apple и Google

Дополнительным свидетельством ее стремления развиваться в этом направлении являются многочисленные заявления купертиновцев о том, что AR — это технология будущего. Тим Кук лично говорил, что не верит в VR, а верит в AR, и Apple делом доказывала это, ”выкатывая” новые функции дополненной реальности в iPhone и iPad. Из-за этого Google надо работать максимально быстро.

У технологии дополненной реальности много плюсов, но много и минусов. Давайте сопоставим их в нашем Telegram-чате

В итоге такая сделка хороша для всех. North не показывала взрывного роста и не понятно, смогла бы она существовать и развиваться дальше. Google получила инструмент для разработки своего AR-устройства. А мы выиграли из-за того, что получили отличную конкуренцию на этом поле, которая должна привести к ускорению развития технологий дополненной реальности.

Когда такие очки появятся, только представьте, сколько плюсов это нам принесет. Мы совершенно иначе взглянем на магазины, на достопримечательности, на людей, на природу и на другие привычные вещи, и те, которые нам как раз откроет чудный мир дополненной реальности — столь долгожданный и почти наступивший.