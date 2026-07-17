Совсем недавно в Россию привезли HONOR 600 — новый смартфон с неожиданно большой батареей. Но компания продолжает выпускать и другие устройства. Так, HONOR объявила о старте продаж в России двух ноутбуков — MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026. Модели уже есть в магазинах электроники и на маркетплейсах, а до конца лета на них действует скидка. Разбираемся, чем они отличаются, кому подойдут и есть ли смысл переплачивать за старшую версию. Обе новинки закрывают разные сценарии: одна делает ставку на компактность и OLED-экран, вторая — на большой экран и долговечность. Ниже — что это значит на практике.

Характеристики ноутбука HONOR MagicBook Pro 14 2026

Это флагманская модель линейки, и главная её фишка — автономность. Аккумулятор на 92 Втч для компактного 14-дюймового ноутбука действительно крупный: производитель обещает до 15,5 часа работы в офисных задачах. Реальные цифры почти всегда ниже заявленных, но запас ёмкости здесь ощутимый.

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Зарядка тоже быстрая: HONOR SuperCharge 100 Вт поднимает уровень до 50% примерно за 30 минут, а полная зарядка занимает около 68 минут. Есть и обратная зарядка мощностью до 80 Вт — от ноутбука можно подпитать смартфон или планшет, что удобно в поездках, когда розетка одна.

За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra X9 388H с частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой Intel Arc B390. Экран — 14,6-дюймовый сенсорный OLED с разрешением 3120 × 2080 точек, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 700 нит. Для глаз предусмотрены защита от мерцания (ШИМ 4320 Гц), режим электронной книги и автоматическая подстройка яркости. Память — 24 или 32 ГБ, накопитель на 1 ТБ можно расширить. При этом ноутбук лёгкий: 1,37 кг при толщине 15,9 мм.

Отличия ноутбука HONOR MagicBook 16 2026 от Pro-версии

Второй ноутбук — про большой экран и долгий срок службы. HONOR заявляет сертификат на шесть лет стабильной работы: по данным производителя, за это время производительность снизится всего на 10%. Насколько это подтвердится на практике, покажет только время, но заявка на долговечность здесь центральная.

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Внутри — процессор Intel Core Ultra 5 325 нового поколения на архитектуре Panther Lake, а система охлаждения рассчитана на тепловыделение до 52 Вт. Аккумулятор на 80 Втч обещает более 14 часов автономности в офисных сценариях, в комплекте идёт зарядка на 65 Вт с обратной зарядкой до 60 Вт.

Экран — 16-дюймовый с частотой обновления 120 Гц и функцией AI-дефокусировки для снижения усталости глаз. Корпус металлический, с защитой от случайных ударов и сертификатом надёжности SGS, а клавиатура выдерживает лёгкие брызги по стандарту IPX2. Это рабочая лошадка для дома и офиса, а не игровой или тонкий ультрабук.

Сколько стоят MagicBook Pro 14 и 16 в России

Цены ноутбуков HONOR заметно отличаются. Фактически это устройства из разных ценовых сегментов:

HONOR MagicBook Pro 14 2026 — от 159 990 до 189 990 рублей

— от 159 990 до 189 990 рублей HONOR MagicBook 16 2026 — от 99 990 до 109 990 рублей

Pro 14 доступен в цветах «Космический серый» и «Белый», MagicBook 16 — только в «Космическом сером». С 16 июля по 31 августа при покупке в DNS, «Ситилинке», Ozon, «Яндекс Маркете» и Wildberries действует скидка 10 000 рублей. Это стандартная стартовая акция, так что торопиться из-за неё не обязательно — но при прочих равных она снижает итоговую цену.

Какой ноутбук HONOR выбрать в 2026 году

Выбор упирается в приоритеты и бюджет. MagicBook Pro 14 имеет смысл брать тем, кому важны компактность, OLED-экран и максимальная автономность в дороге — за это придётся доплатить. MagicBook 16 логичнее для тех, кто работает в основном за столом: большой экран, металлический корпус и упор на долговечность при цене почти вдвое ниже.

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Главное — не переоценивать формулировки вроде «вечная батарея» и «шесть лет работы»: это ориентиры производителя, которые лучше сверять с реальными обзорами после старта продаж. Тем более, что сейчас модели HONOR MagicBook Pro 2025 года можно урвать всего за 88 тысяч рублей, и по характеристикам они не уступают, используя схожие процессоры и аккумуляторы.

Купить HONOR MagicBook Pro 2025

Новинки же выглядят понятно и адресно, а стартовая скидка делает их предложение довольно выгодным. Но всё же пока не таким, как в случае с моделями предыдущего поколения.