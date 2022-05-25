Хорошие гаджеты с AliExpress из разных категорий

Мы часто делаем подборки товаров с AliExpress по категориям. Например, относящиеся к тому или иному виду деятельности или актуальные в какой-то сезон. Бывает, что отталкиваемся от цены или производителя и объединяем отобранные товары по этому принципу. Но сегодня пойдем ”общим” путем и включим в подборку товары, которые могут пригодиться самым разным пользователям в самых разных местах. Охватим все — от автомобиля до отдыха на природе и простого использования смартфона. Все это в нашей традиционной подборке отличных товаров с AliExpress.

Крепление на руку для любого телефона

Занятия спортом или просто удобное ношение гаджета, когда нет карманов — все это чехол для крепления телефона на руку.

Устройство работает максимально просто. Специальная эластичная часть фиксирует телефон, а потом сама крепится на площадку, которая в свою очередь держится на руке или другой части тела за счет тянущегося ремня. Конструкция довольно жесткая, но крутится и не отстегивается. То, что надо, если вы искали надежное и недорогое крепление. В нем есть даже место для ключей и наушников.

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Сумка для ноутбука и всего остального

В этой сумке можно хранить буквально все — от самого ноутбука до зарядок и прочей мелочевки. Конечно, она сильно раздуется, но большое количество карманов делает ее очень универсальной.

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Мягкая внутрення поверхность защитит ноутбук от царапин, а влагозащищенный корпус — от воды. Ручки можно сложить в специальные отсеки, чтобы превратить сумку просто в чехол. Повесить на плечо ее не получится, но в остальном она отлично справится со своими задачами. Выпускается для ноутбуков размером от 11,6 до 15,6 дюйма.

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Ручные весы для чемодана

Когда ручная кладь и багаж стали контролироваться авиакомпаниями еще более строго, знать их точный вес никогда не будет лишним. Для этого и нужные такие весы.

Что-то подобное было еще при наших бабушках и дедушках, когда они ходили на рынок. Но тогда это были механические устройства. Теперь они сделаны электронными. Просто перекидываете ремень через ручку чемодана, цепляете его за петлю в верхней части весов и поднимаете их. На экране будет показан вес. Погрешность возможна, но если заложите 200-300 грамм запаса, то точно пройдете под нормы при взвешивании в аэропорту. А еще перед сезоном арбузов сможете контролировать честность продавцов.

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Bluetooth для любой машины

Такой гаджет добавит функциональности даже старой аудиосистеме автомобиля и сильно расширит ее возможности.

Недорогие и полезные товары с AliExpress. Некоторые очень необычные.

Он подключается в прикуриватель, и в штекере сразу находятся два разъема USB для удобства зарядки всего, что нужно. Сам прибор крепится на приборную панель и может на FM-частоте раздавать звук. Если вы в лесу и там ничего не ловит, настраивайте его на любую волну. В городе надо найти свободную. Дальше можете передавать на него звук через Bluetooth с телефона, воспроизводить музыку с карты памяти и даже отвечать на звонки. Это очень универсальный гаджет.

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Пульт для презентаций

Суть проста. Этот пульт позволяет удаленно переключать слайды на ноутбуке или компьютере. А если тот подключен к телевизору или проектору, то и на большом экране.

Приемник имеет сразу два коннектора — обычный USB и USB Type-C. На пульте есть несколько кнопок для запуска слайд-шоу, перелистывания слайдов и включения лазерной указки. Последняя удобна при проведении презентаций через проектор.

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Большой коврик для рабочего стола

Коврик на рабочий стол никогда не будет лишним. Удобно, когда клавиатура стоит не на голом столе. Особенно это полезно для мышки.

10 лучших товаров с AliExpress, которые я купил в 2022 году.

Он выпускается в разных цветах, имеет нескользящее основание и войлочный верх, который защищен от царапин и повреждений острыми предметами. Есть несколько размеров на выбор — от 30х25 см до 120х40 см. С ним сидеть за компьютером будет намного удобнее. А если это дорогой деревянный стол, то еще и безопаснее.

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Беспроводная Bluetooth-мышь

Мышь — обязательный атрибут любого компьютера. Без нее работать довольно сложно. Эта модель может пригодиться не только дома или в офисе, но и в дороге.

Она подключается к устройствам или при помощи беспроводного передатчика, или через Bluetooth. Так ее можно использовать даже с телефонами и планшетами. Сенсор может менять разрешение от 800 до 1600 точек на дюйм, а RGB-подсветка придется по душе любителям геймерских аксессуаров. Работает мышь от встроенного аккумулятора, который можно заряжать.

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Тянущийся кабель для зарядки

Тут все просто. Это обычный кабель для зарядки гаджетов, но с одной интересной особенностью — он тянется.

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Такая его функция пригодится в машине или на рабочем месте, чтобы не плодить большое количество проводов. На выбор есть все типы разъемов и несколько цветов.

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