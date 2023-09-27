Хорошие товары с Алиэкспресс, достойные внимания

Когда надо выбрать хорошие аксессуары для дома и офиса, которых нет в обычных магазинах, мы все идем на AliExpress.Тут много гаджетов, но иногда их довольно сложно найти поиском или в рекомендациях. Чтобы сделать это было проще, мы и составляем свои еженедельные подборки. На этой неделе мы не будем ограничиваться определенной темой, а соберем самые разные товары, но зарядки и фонарики, которые нужны всем и всегда, будут и в этот раз.

Защита экрана ноутбука от царапин

Многим владельцам ноутбуков знакома ситуация, когда клавиши отпечатываются на экране. Я так испортил два дорогих компьютера. Чтобы избежать подобной неприятности, стоит обзавестись такой тканью. Заодно это салфетка, которая позволяет протирать экран, когда вы работаете за компьютером. А когда берете его с собой, просто накрываете клавиатуру, и клавиши не будут царапать экран.

Цена: 200 рублей

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Сменные насадки для наушников

Интересные аксессуары в автомобиль с AliExpress для всех владельцев Android-смартфонов.

Многим известна ситуация, когда теряется насадка от наушников. Обычно ее долго ищут или пользуются остальными, которые не подходят по размеру. Но есть способ лучше. Можно просто купить эти сменные насадки и пользоваться ими. Они выпускаются в двух цветах и имеют разные размеры, чтобы можно было подобрать под конкретные уши. В наборе их сразу 12 штук, чтобы не переживать, если они потеряются.

Цена: 90 рублей (+40 рублей доставка)

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Как сделать так, чтобы ноутбук не грелся

Если вы сильно нагружаете ноутбук, он может перегреваться. В этом случае вам надо будет мириться со снижением производительности или думать, как его охладить. Для снижения температуры хорошо подойдут такие подставки. Их можно устанавливать, только когда они нужны. Кроме этого, они позволяют наклонить корпус в сторону пользователя. А сами подставки будут хорошо держаться благодаря резиновой основе.

Цена: 110 рублей (+50 рублей доставка)

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Подставка для ноутбука на колени

10 хороших недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые редко попадают в рекомендации.

Когда ноутбук лежит на коленях во время работы, это не очень удобно, но с такой подставкой процесс станет более приятным. Как минимум, он будет стоять более уверенно, будет охлаждаться так, как задумано производителем, а вы не будете обжигать колени, когда он работает под нагрузкой. Нижняя часть мягкая, чтобы принимать форму ног, а верхняя жесткая и плоская. Так же можно подкладывать ее под компьютер, когда хотите поставить его на диван или другую мягкую поверхность, которая может перекрыть систему охлаждения.

Цена: 1 170 рулей

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Компактная механическая клавиатура

Эта клавиатура подойдет тем, кто любит механику, но предпочитает компактные модели. Преимущества механических клавиш в том, что они имеют четкий щелчок и хорошо нажимаются. Так печатать и играть можно более комфортно, а ресурс у таких клавиш намного больше, чем у мембранных.

Цена: 2 700 рублей

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Система спасения

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Этот прибор подойдет для тех, у кого есть пожилые родственники или те, кому может понадобиться помощь. У того, кому может понадобиться помощь, на руке будет браслет с кнопкой. Если понадобится кого-то взывать, ему достаточно будет просто нажать на кнопку. Сигнал будет отправлен на приемник, который издаст громкий звук, чтобы его услышали все в помещении. Кроме этого, приемник отправит вам сообщение на смартфон, чтобы вы знали, что нужна срочная помощь.

Цена: 2 500 рублей

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Компактный яркий фонарь

Этот фонарь умещается буквально на ладони, но светит очень ярко. Просто повесьте его на ключи, рюкзак или просто положите в карман, и хороший источник света всегда будет с вами. Работает фонарь от встроенного аккумулятора, а еще его можно поставить на откидную подставку, примагнитить к любой металлической поверхности и даже открывать им бутылки

Цена: 210 рублей

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Портативный монитор с подставкой 144 Гц

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Этот небольшой монитор можно использовать, как запасной, для основного компьютера или ноутбука. Например, для того, чтобы вывести окно мессенджера. А еще его можно использовать для смартфона или портативной консоли. Просто установите его на подставку, подключите к внешнему аккумулятору и наслаждайтесь картинкой с частотой до 144 Гц.

Цена: 10 680 рублей

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Мощный адаптер питания

Этот блок питания стоит довольно дорого для своей мощности, но при этом является надежным и его хватит для быстрой зарядки почти любого смартфона. У него на корпусе всего один разъем USB Type-C, зато есть функция GaN и несколько степеней защиты.

Цена: 1 800 рублей

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