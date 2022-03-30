Хорошие товары с AliExpress, которые можно купить без повода

Покупка гаджетов на AliExpres для кого-то является необходимостью, а для кого-то стала настоящим увлечением. Для настоящего гаджетомана не так важно, что перед ним — дорогой смартфон или копеечный механизм. Важен сам факт получения чего-то нового. Именно этим мы и занимаемся, готовя подборки с AliExpress. Часто они бывают тематические, но сегодня будет рассказ просто обо всем. Никакой связи между товарами, кроме хороших отзывов, полезности и интереса для конечного пользователя. Да что я рассказываю, вот они все.

Замок для шкафа с электронным ключом

Одна из самых полезных вещей не только для офиса, но и для дома, если надо, например, закрыть шкаф от маленького ребенка и не тянуть внешние блокираторы.

Замок вешается на шкаф изнутри. Одна часть на дверку, вторая — на стенку. При закрытии замок защелкивается и открыть его можно только при помощи карты. В самой дверке вырезать ничего не надо. Если ее толщина не более 2,5 сантиметров, ключ сработает. В комплекте одна карта-ключ и три брелока. Есть метка для прицеливания с внешней стороны, если не уверены, что запомните место, куда прикладывать, или если шкаф общий.

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Электрическая зубная щетка Xiaomi

Обычная зубная щетка — классика, в которой нет ничего плохого. Но электрическая лучше чистит зубы и за меньшее время позволяет достичь большего эффекта.

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При весе всего в 46 грамм эта щетка Xiaomi имеет перезаряжаемый аккумулятор, время работы до одного месяца и защиту от воды IPX7 (можно погружать в воду). За счет вибрации она лучше чистит зубы, как если бы вы сделали в разы больше движений. Есть разные режимы и комплектации — от просто щетки до двух щеток с шестью запасными насадками.

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TWS-наушники Lenovo LP15

По большому счету это просто TWS-наушники. Они полностью без проводов, выдают хороший звук и сделаны известным брендом.

10 мм драйвер, защита от пота и дождя, Bluetooth 5.0, зарядка через USB Type-C и 4 часа автономной работы. Все это еще и производится Lenovo, а значит, даже несмотря на цену будет хорошим аксессуаром.

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Спортивные наушники

Эти наушники не могут похвастаться именитым брендом, но предлагают довольно неплохое качество, подтвержденное большим количеством положительных отзывов.

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Наушники связаны между собой проводом с надежной оплеткой. Версия Bluetooth 4.1, а время автономной работы достигает 10 часов, после чего наушники надо будет зарядить через microUSB. Качество звука? Конечно, оно не дотянет наушников именитых брендов, но учитывая цену, оно очень неплохое, что подтверждено отзывами.

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Автоматическая подсветка для всего

В шкафу темно, и это логично, но именно поэтому иногда там сложно что-то найти. Чтобы вам было проще, китайские мастера придумали такую подсветку.

Она крепится внутри шкафа и включается по датчику движения. Есть два режима: постоянно включено и включено на 20 секунд после фиксации движения. Если лампа будет гореть даже по 10 минут в день, заряда хватит на два месяца. Восполнять его можно через microUSB. Идеальный вариант для шкафа, темного коридора, багажника автомобиля и других мест.

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Android TV на Xiaomi

Телевизор уже давно перестал быть чем-то только для просмотра эфирного ТВ и фильмов со Сталлоне с видеокасет. Во многие из них уже встроены смарт-функции и Android TV, но где-то они сделаны просто ”на сдачу” и работают плохо. А есть и те телевизоры, где их вообще нет.

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С Xiaomi Mi TV Stick можно сделать умным любой телевизор с HDMI. Долго рассказывать нет смысла. Надо просто вставить его в HDMI разъем и пользоваться с пульта. У вас будет доступ к установленным приложениям и тому, что можно скачать в Google Play. Есть даже Google Ассистент с доступом через пульт.

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Крутой фитнес-трекер

Huawei Band 6 просто хороший трекер с возможностью работы в течение двух недель, датчиком кислорода в крови, 95 тренировками, датчиком сердечного ритма и экраном с диагональю 1,47 дюйма.

Этот трекер отлично конкурирует с Xiaomi Mi Band 6, предлагая больший экран за те же деньги, если успеть купить его со скидкой. Если подыскивали себе хороший браслет — забирайте.

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