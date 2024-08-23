Хорошие товары с AliExpress, которые надо купить в конце лета

На AliExpress можно купить всё, кроме действительно нужных вещей. Конечно, если просто следовать рекомендациям и не попадать в запрос. Кому-то удаётся найти что-то нужное, но большое количество полезных товаров просто ускользает из поля зрения. Чтобы вы не пропускали самое интересное, мы еженедельно готовим для вас подборки лучших товаров с AliExpress и делимся с вами только самым интересным. Устраивайтесь поудобнее и выбирайте то, что вам больше нравится.

Ремешок для Galaxy Watch в тактическом стиле

Этот ремешок — просто находка для тех, кто хочет добавить Galaxy Watch брутальности. Черно-оранжевый дизайн с надписью ”Tactical» выглядит очень стильно. Быстросъемная конструкция позволит сменить стиль буквально за несколько секунд. Ремешок совместим с большим количеством моделей часов разных размеров, так что подойдет и для устройств других брендов. Ширина 22 мм — золотая середина. В общем, если хотите, чтобы умные часы выглядели так, будто ты только что вернулся со спецзадания — это твой выбор.

Цена: 300 рублей

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Силиконовый ремешок для Xiaomi Mi Band

Лучшие гаджеты Xiaomi для музыки и тренировок. Так мало они стоят только на распродаже AliExpress.

Этот силиконовый ремешок подходит для пяти поколений Mi Band — от третьего до седьмого. А это самые распространенные модели. Гибкий, прочный и черного цвета — классика, которая не выйдет из моды. На выбор предлагается 22 цвета, которые позволят подобрать ремешок под любой лук — хоть на тренировку, хоть на свидание. А если купить несколько, то можно хоть каждый день носить «новый» трекер.

Цена: 100 рублей

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Шапка для бега

Эта шапка — настоящий must-have для всех, кто не может усидеть на месте. Сделана из полиэстера, так что пот ей не страшен. Универсальный дизайн подойдет и парням, и девушкам, так что можно брать парочку и бегать на свидания. Есть много цветов на выбор — от скромного серого до яркого розового, если хочется выделяться в толпе бегунов. А клетчатый узор добавляет стиля, даже если надо просто выйти до магазина в прохладный день. С такой шапкой любой бегун в межсезонье будет выглядеть, как настоящий спортсмен.

Цена: 200 рублей

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Магнитный держатель для смартфона

Товары для дома, офиса и не только, которые стоит купить на AliExpress.

Это крепление для телефона подойдет тем, кто устал постоянно искать телефон по всей машине. Крепкий магнит намертво приклеит ваш смартфон к вентиляционной решетке, и никакие ямы ему будут не страшны. Подходит для всех моделей — хоть айфон, хоть самсунг, но в этом случае придется воспользоваться кольцом, фиксируемым на корпусе. Универсальный дизайн впишется в любой салон, от старенькой девятки до навороченной Теслы. Это отличный аксессуар для любого, у кого есть машина и смартфон.

Цена: 950 рублей

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Водонепроницаемое пляжное одеяло

Если любите отдыхать на природе, то это одеяло для вас. Представьте: вы на пляже, а песок не лезет во все места. Или вы в походе, а мокрая трава не портит настроение и одежду. Одеяло имеет размер 200×210 см, а надежная ткань не пропускает влагу и легко очищается от песка. В комплекте идут колышки, чтобы ветер не унес вашу подстилку в закат, и удобный чехол. Складывается одеяло компактно, весит мало — в рюкзаке места почти не займет. Можно даже в отпуск с собой взять.

Цена: 600 рублей

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Европейская розетка с USB-портом

Разные товары с AliExpress, которые сразу хочется купить.

Эта штука решит много проблем с зарядкой. Тут вам и классическая евророзетка, и USB-порт, и даже Type-C для современных гаджетов. Работает с напряжением от 110 до 250 В. Так что даже если вы живете не в России, она вам тоже подойдет. Размером 86х86 мм, благодаря чему она встанет в обычное посадочное место. Топовое решение для дома, офиса или даже для дачи.

Цена: 350 рублей

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Надувной матрас для туристов-экстремалов

Этот надувной матрас позволит не бояться спать на земле. Он сделан из нейлона и ТПУ, так что выдержит и камни, и корни, и даже медведя, если тот решит прилечь рядом. Встроенный насос позволяет начать его буквально за несколько секунд. Компактный размер в сложенном виде (всего 23х9 см) позволит найти ему место даже в переполненном рюкзаке. Цветов на выбор несколько, чтобы вы подобрали его точно под себя. Это идеальный выбор для тех, кто хочет почувствовать себя королём леса, не жертвуя комфортом.

Цена: 1350 рублей

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Водонепроницаемый рюкзак для экстремалов

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Это настоящий сейф для ваших вещей, если приходится покорять водную стихию. Этот рюкзак сделан из ПВХ, так что вода ему не страшна, хоть в Клязьму ныряй. Объем 25 литров — самое то, чтобы упаковать все нужное для приключений, а двойные ремни сделают его удобным даже для долгих прогулок или сплавов. На выбор есть несколько цветов, но главное именно защита от воды, которую сложно получить от другого рюкзака.

Цена: 1350 рублей

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Защитные шорты для экстремалов

А вот и аксессуар для любителей кататься на чем-либо. Это не просто шорты, а настоящая броня для пятой точки. Они созданы для тех, кто не боится падать, но переживает за свои кости. Шорты подойдут для любого экстремального спорта, будь то скейтбординг, сноубординг или просто прогулка по питерскому тротуару в середине января. Размерный ряд от XS до 3XL позволи подобрать шорты для любой фигуры. В этих шортах можно честно говорит своей маме: «Не волнуйся, я в безопасности!»

Цена: 1100 рублей

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Карманный светодиодный фонарик

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Этот мелкий, но мощный источник света — просто находка для тех, кто вечно теряет ключи в темноте. Размером немногим более стопки монет, но светит как прожектор, благодаря чему отлично подойдет для похода или ночных вылазок на кухню за вкусняшками. Заряжается от USB, а проработает несколько десятков минут, что отлично для такого компактного размера. Так же есть магнит и карабин для крепления куда-либо.

Цена: 400 рублей

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