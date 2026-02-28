Хорошие товары с AliExpress, которые я заказал себе. Ваша очередь

AliExpress давно перестал быть местом только для дешевых безделушек — здесь можно найти реально полезные вещи по смешным ценам. В этой подборке собрали то, что пригодится в повседневной жизни, на природе и в дороге: от компактного кабеля на ключах и флешки с тремя разъемами до солнечной панели для хайкинга и надувного матраса для кемпинга. Плюс немного для души — стикеры, наклейки и все, без чего жизнь, в общем-то, возможна, но куда менее интересна.

Флешка для смартфона с двумя разъемами

Металлическая флешка на 32 ГБ (есть другие емкости) с двумя разъемами сразу: USB-A и Type-C — это реально удобная штука для тех, кто не хочет носить с собой переходники. Скидываешь фото с телефона на комп, перекидываешь файлы между девайсами — все без лишних плясок с облаками и проводами. Корпус металлический, выглядит солидно, есть сертифицирована по CE и FCC. Если есть потребность передавать данные, то надо брать.

Цена: 250 рублей

Купить флешку для смартфона

Тактический жилет для туризма и рыбалки

Камуфляжный многокарманный жилет из полиэстера — топовое решение для рыбалки, походов, фотосъемки на природе или просто для тех, кто любит, чтобы все было под рукой. Многие подумают, что выглядит он старомодно, но для своих задач найти что-то лучше будет сложно. Сетчатые вставки обеспечивают вентиляцию, так что в нем не будет жарко. Размерный ряд от S до 5XL, так что найдет своего владельца в любой комплекции.

Цена: 1 100 рублей

Купить тактический жилет

Трекер для поиска вещей от Ugreen

Этот гаджет только для iPhone. Если это ограничение вас не смущает, то он точно вам пригодится. Он поможет не потерять все что угодно: ключи, кошелек, рюкзак или кота (последнее под вопросом). Работает через сеть Find My на iPhone, крепится на брелок или в сумку. Лаконичный квадратный корпус от UGREEN, сертификации CE, FCC, RoHS — все серьезно. Можно купить в качестве недорогого подарка. Не все купят себе такую штуку, но точно оценят прелести ее использования.

Цена: 1000 рублей

Купить трекер для поиска вещей

Складная солнечная панель на 30 Вт

Для тех, кто любит уходить в горы или на велопрогулки без розеток поблизости часто бывает проблемой зарядка гаджетов в пути. Внешний аккумуляторов не напасешься, а солнце всегда где-то рядом. Складная панель мощностью 30 Вт с двумя портами USB-A заряжает телефон или повербанк непосредственно от солнца. Можно разложить на земле во время привала или повесить на рюкзак, чтобы запасаться энергией на ходу. А благодаря небольшому весу эта штука идеальна для хайкинга, кемпинга и дальних покатух.

Цена: 8400 рублей

Купить складную солнечную панель

Наклейка со злой хозяйкой

Честное предупреждение для всех, кто рискнет подойти к машине или к забору. ПВХ-наклейка с надписью «Осторожно! Злая хозяйка (собака нормальная)» — водонепроницаемая, не боится солнца и клеится на любую поверхность. Доступна в нескольких размерах от 10 до 30 см и нескольких цветах. Сама идея не нова, но она бессмертна, а реализация на высоте.

Цена: 70 рублей

Купить наклейку со злой хозяйкой

Кабель-брелок с USB-C

Если вы, как и я, часто забываете кабель для зарядки, а телефон садится в самый неподходящий момент, такой аксессуар вам точно подойдет. Он всегда будет под рукой, потому что висит на ключах. Поддерживает зарядку до 240 Вт и передачу данных на скорости 40 Гбит/с. Так же его можно использовать для просмотре видео, как и любой другой USB-C. За такие деньги даже если он пригодится только один раз, уже можно считать, что вы оказались в плюсе.

Цена: 300 рублей (с учетом доставки)

Купить кабель-брелок

Водонепроницаемый кейс для батареек

Жесткий пластиковый кейс, который наведет порядок в батареечном хаосе раз и навсегда. Вмещает 58 батареек или аккумуляторов форматов AA, AAA и монетки — все рассортировано по слотам, ничего не болтается и не теряется. Корпус водонепроницаемый, так что переживать за содержимое не придется даже если переносите его в рюкзаке под проливным ливнем.

Цена: 1700 рублей

Купить водонепроницаемый кейс для батареек

Наклейки Umbrella Corporation для фанатов Resident Evil

Среди наших читателей очень много фанатов Resident Evil. Все они знают, что такое Umbrella Corporation. Для них и создавался этот стикерпак из 28 наклеек с логотипом корпорации из культовой вселенной. Материал качественный, клеевой слой надежный, подходят для авто, мотоцикла, чемодана или ноутбука. Отличный способ намекнуть окружающим, что ты явно знаешь что-то про зомби-апокалипсис.

Цена: 160 рублей

Купить наклейки Umbrella Corporation

Надувной матрас для кемпинга

Компактный надувной коврик из нейлона и ТПУ, который в сложенном виде умещается в небольшой мешочек, а в развернутом — дает нормальную изоляцию от земли и мягкость. Накачивается встроенным инфильтрационным насосом без лишних усилий. Топовое решение для тех, кто не хочет спать на голой земле, но и тащить тяжелый матрас тоже не готов. Я такой на всякий случай держу в мотокофре во время путешествий, чтобы можно было поваляться на природе в красивом месте во время отдыха.

Цена: 1350 рублей

Купить надувной матрас для кемпинга

Компактная сумка для инструментов

Плотная тканевая сумка-пенал для хранения и переноски инструментов, проводов, мелочевки — всего, что обычно валяется где попало. Размер S: 300×85×70 мм, но есть и другие варианты. Сумка закрывается на молнию, есть ручка для переноски и несколько ярких расцветок, чтобы разложить вещи по их типу и сразу понимать какую из них взять. Выглядят такие коробки куда приятнее, чем старая коробка из-под обуви.

Цена: 195 рублей

Купить сумку для инструментов