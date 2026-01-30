Хорошие товары с AliExpress: от одноразовых крышек до крутых наушников для сна

Собрали для вас десять полезных товаров с AliExpress, которые решают конкретные задачи и не бьют по карману. В подборке есть все от миниатюрной иглы для SIM-карты за 100 рублей до профессионального набора отверток UGREEN и беспроводных наушников для сна с активным шумоподавлением. Каждый товар выбран по высокому рейтингу и проверен реальными покупателями. Здесь найдутся решения для дома, офиса, кухни, рыбалки и хобби.

Набор для извлечения SIM-карты с чехлом

Компактный набор из иглы для извлечения SIM-карты, брелока для ключей и защитного чехла. В комплекте идет стильный чехол черного цвета, и игла, которая убирается в него. Так же есть место для SIM-карты, если.у вас есть та, которую вы ставите в путешествиях, или вы входные дни. Корпус выполнен из прочного пластика и открывается в сторону, как перочинный нож.

Цена: 100 рублей

Купить набор для извлечения SIM-карты

Удобные наушники с активным шумоподавлением для сна

Беспроводные наушники SoundCore Sleep A30, специально разработанны для комфортного сна. Поддерживают активное шумоподавление Smart ANC, технологию Bluetooth 5.3 и могут проигрывать звуки для засыпания. Частотный диапазон 20-20000 Гц, сопротивление 32 Ом, а батарея выдержит несколько ночей активного использования. Эргономичная форма не давит на уши в течение всей ночи. Они сидят даже удобней обычных беруш, которые могут выпадать. Идеально для тех, кто плохо засыпает в шумной обстановке или путешествует. Это новая модели линейки, которую представили буквально пару месяцев назад.

Цена: 11600 рублей

Купить наушники с активным шумоподавлением для сна

Удлинитель ORICO на 20 Вт с USB-портами

Мощный удлинитель с двумя розетками, двумя USB-A портами и одним Type-C портом общей мощностью 20 Вт. Корпус выполнен в формате 5-в-1, что позволяет установить его в удобном месте на столе или тумбочке. Максимальная мощность 2500 Вт, номинальный ток 10А. Отлично подходит для спальни, офиса или гостиной, где нужно зарядить несколько гаджетов одновременно.

Цена: 1000 рублей

Купить удлинитель ORICO

Щипцы для яиц из нержавейки

Эти щипцы созданы специально для того, чтобы доставать горячие яйца из кастрюли и не обжечься. Сделаны из нержавеющей стали, которая не ржавеет и легко моется. Захват мягкий, яйцо не выскальзывает и не трескается. Подойдут и для других задач на кухне, где нужно что-то аккуратно поднять или перевернуть, не трогая это голыми руками.

Цена: 150 рублей

Купить щипцы для яиц

Набор отверток UGREEN на 38 бит

Профессиональный набор от бренда UGREEN с 38 битами разных типов в стильном черном кейсе. Модель UT110 производится в Китае и включает весь необходимый арсенал для ремонта телефонов, ноутбуков, камер, часов, игрушек и других бытовых вещей. Биты прочные, ручка с удобным хватом, все компактно упаковано. Отвертка не аккумуляторная, но если заниматься такие ремонтом не каждый день, то и обычной вполне комфортно пользоваться.

Цена: 1850 рублей

Купить набор отверток UGREEN

Складная кровать для офиса и дома

Вот вам односпальная раскладушка темно-серого цвета размером 200×64×32 см с грузоподъемностью до 200 кг. Каркас из металла, сверху хлопковое полотно и поролон для комфорта. Легко складывается и раскладывается, занимает минимум места в сложенном виде. Отлично подойдет для дневного сна в офисе, для гостей или как запасное спальное место на даче. Конечно, на полноценной кровати спать удобней, но иногда такой возможности нет и такая раскладушка — хороший вариант.

Цена: 2400 рублей

Купить складную кровать

Съемник для светофильтров на 37-95 мм

Регулируемый ключ для откручивания фильтров для объективов камер с диаметром резьбы от 37 до 95 мм. Помогает снять застрявший или перетянутый фильтр с объектива без риска повредить резьбу, фильтр и обхектив. Сделан из прочного пластика, поэтому справится без проблем. Обычно фильтр можно открутить руками, но бывает, что что-то идет не так. В свое время мне пришлось выламывать его и выкидывать, жаль тогда не было такого простого инструмента за 100 рублей. Лучше купить, пусть будет на всякий случай. Особенно, если часто пользуетесь камерой.

Цена: 100 рублей

Купить съемник для светофильтров

Одноразовые крышки для продуктов

Этот набор из 20 одноразовых крышек для хранения еды в холодильнике или на столе пригодится в каждом доме. Сделаны из полиэтилена, растягиваются и подходят для мисок разного размера. Удобная штука, когда нужно быстро накрыть салат, нарезку или остатки ужина. Можно даже закрыть кастрюлю, чтобы крышка не занимала много места в холодильнике.

Цена: 150 рублей

Купить одноразовые крышки для продуктов

Коллекционная модель мотоцикла в масштабе 1:6

Эта детализированная модель спортбайка Ducati красного цвета длиной 31,5 см изготовлена по технологии литья под давлением, что обеспечивает точность деталей и прочность конструкции. Отличный вариант для коллекционеров мотоциклов, любителей бренда Ducati или в качестве подарка байкеру. Можно использовать как элемент декора для полки или стола. Из приятного можно отметить светящиеся фары и дым из выхлопной трубы, который обрезается испарением воды, заливаемой в топливный бак.

Цена: 6000 рублей

Купить коллекционную модель мотоцикла

Тактический жилет для рыболовов

Легкий тактический жилет черного цвета из полиэстера для рыбалки и активного отдыха. Разгрузка с множеством карманов разного размера позволяет удобно разместить снасти, коробки с приманками, телефон и другие мелочи. Регулируемые лямки обеспечивают комфортную посадку по фигуре. Дышащий материал не перегревает в жару. Подходит так же для, походов, фотосъемки и других активностей, где надо, чтобы все было под рукой.

Цена: 1150 рублей

Купить тактический жилет для рыболовов