Хорошие товары с AliExpress: от одноразовых крышек до крутых наушников для сна

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

Собрали для вас десять полезных товаров с AliExpress, которые решают конкретные задачи и не бьют по карману. В подборке есть все от миниатюрной иглы для SIM-карты за 100 рублей до профессионального набора отверток UGREEN и беспроводных наушников для сна с активным шумоподавлением. Каждый товар выбран по высокому рейтингу и проверен реальными покупателями. Здесь найдутся решения для дома, офиса, кухни, рыбалки и хобби.

Хорошие товары с AliExpress: от одноразовых крышек до крутых наушников для сна. Как всегда, собрали лучшее с AliExpress. Фото.

Как всегда, собрали лучшее с AliExpress.

Набор для извлечения SIM-карты с чехлом

Набор для извлечения SIM-карты с чехлом. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Компактный набор из иглы для извлечения SIM-карты, брелока для ключей и защитного чехла. В комплекте идет стильный чехол черного цвета, и игла, которая убирается в него. Так же есть место для SIM-карты, если.у вас есть та, которую вы ставите в путешествиях, или вы входные дни. Корпус выполнен из прочного пластика и открывается в сторону, как перочинный нож.

Цена: 100 рублей

Купить набор для извлечения SIM-карты

Удобные наушники с активным шумоподавлением для сна

Удобные наушники с активным шумоподавлением для сна. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Всякая всячина с AliExpress до 1 тысячи рублей и еще дешевле.

Беспроводные наушники SoundCore Sleep A30, специально разработанны для комфортного сна. Поддерживают активное шумоподавление Smart ANC, технологию Bluetooth 5.3 и могут проигрывать звуки для засыпания. Частотный диапазон 20-20000 Гц, сопротивление 32 Ом, а батарея выдержит несколько ночей активного использования. Эргономичная форма не давит на уши в течение всей ночи. Они сидят даже удобней обычных беруш, которые могут выпадать. Идеально для тех, кто плохо засыпает в шумной обстановке или путешествует. Это новая модели линейки, которую представили буквально пару месяцев назад.

Цена: 11600 рублей

Купить наушники с активным шумоподавлением для сна

Удлинитель ORICO на 20 Вт с USB-портами

Удлинитель ORICO на 20 Вт с USB-портами. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Мощный удлинитель с двумя розетками, двумя USB-A портами и одним Type-C портом общей мощностью 20 Вт. Корпус выполнен в формате 5-в-1, что позволяет установить его в удобном месте на столе или тумбочке. Максимальная мощность 2500 Вт, номинальный ток 10А. Отлично подходит для спальни, офиса или гостиной, где нужно зарядить несколько гаджетов одновременно.

Цена: 1000 рублей

Купить удлинитель ORICO

Щипцы для яиц из нержавейки

Щипцы для яиц из нержавейки. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Товары с AliExpress, которые стоит купить как только увидишь их.

Эти щипцы созданы специально для того, чтобы доставать горячие яйца из кастрюли и не обжечься. Сделаны из нержавеющей стали, которая не ржавеет и легко моется. Захват мягкий, яйцо не выскальзывает и не трескается. Подойдут и для других задач на кухне, где нужно что-то аккуратно поднять или перевернуть, не трогая это голыми руками.

Цена: 150 рублей

Купить щипцы для яиц

Набор отверток UGREEN на 38 бит

Набор отверток UGREEN на 38 бит. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Профессиональный набор от бренда UGREEN с 38 битами разных типов в стильном черном кейсе. Модель UT110 производится в Китае и включает весь необходимый арсенал для ремонта телефонов, ноутбуков, камер, часов, игрушек и других бытовых вещей. Биты прочные, ручка с удобным хватом, все компактно упаковано. Отвертка не аккумуляторная, но если заниматься такие ремонтом не каждый день, то и обычной вполне комфортно пользоваться.

Цена: 1850 рублей

Купить набор отверток UGREEN

Складная кровать для офиса и дома

Складная кровать для офиса и дома. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Вот вам односпальная раскладушка темно-серого цвета размером 200×64×32 см с грузоподъемностью до 200 кг. Каркас из металла, сверху хлопковое полотно и поролон для комфорта. Легко складывается и раскладывается, занимает минимум места в сложенном виде. Отлично подойдет для дневного сна в офисе, для гостей или как запасное спальное место на даче. Конечно, на полноценной кровати спать удобней, но иногда такой возможности нет и такая раскладушка — хороший вариант.

Цена: 2400 рублей

Купить складную кровать

Съемник для светофильтров на 37-95 мм

Съемник для светофильтров на 37-95 мм. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Регулируемый ключ для откручивания фильтров для объективов камер с диаметром резьбы от 37 до 95 мм. Помогает снять застрявший или перетянутый фильтр с объектива без риска повредить резьбу, фильтр и обхектив. Сделан из прочного пластика, поэтому справится без проблем. Обычно фильтр можно открутить руками, но бывает, что что-то идет не так. В свое время мне пришлось выламывать его и выкидывать, жаль тогда не было такого простого инструмента за 100 рублей. Лучше купить, пусть будет на всякий случай. Особенно, если часто пользуетесь камерой.

Цена: 100 рублей

Купить съемник для светофильтров

Одноразовые крышки для продуктов

Одноразовые крышки для продуктов. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Что продают на AliExpress по цене ниже рынка: 10 лучших товаров.

Этот набор из 20 одноразовых крышек для хранения еды в холодильнике или на столе пригодится в каждом доме. Сделаны из полиэтилена, растягиваются и подходят для мисок разного размера. Удобная штука, когда нужно быстро накрыть салат, нарезку или остатки ужина. Можно даже закрыть кастрюлю, чтобы крышка не занимала много места в холодильнике.

Цена: 150 рублей

Купить одноразовые крышки для продуктов

Коллекционная модель мотоцикла в масштабе 1:6

Коллекционная модель мотоцикла в масштабе 1:6. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Эта детализированная модель спортбайка Ducati красного цвета длиной 31,5 см изготовлена по технологии литья под давлением, что обеспечивает точность деталей и прочность конструкции. Отличный вариант для коллекционеров мотоциклов, любителей бренда Ducati или в качестве подарка байкеру. Можно использовать как элемент декора для полки или стола. Из приятного можно отметить светящиеся фары и дым из выхлопной трубы, который обрезается испарением воды, заливаемой в топливный бак.

Цена: 6000 рублей

Купить коллекционную модель мотоцикла

Тактический жилет для рыболовов

Тактический жилет для рыболовов. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Отличные товары с AliExpress, среди которых многие найдут что-то для себя.

Легкий тактический жилет черного цвета из полиэстера для рыбалки и активного отдыха. Разгрузка с множеством карманов разного размера позволяет удобно разместить снасти, коробки с приманками, телефон и другие мелочи. Регулируемые лямки обеспечивают комфортную посадку по фигуре. Дышащий материал не перегревает в жару. Подходит так же для, походов, фотосъемки и других активностей, где надо, чтобы все было под рукой.

Цена: 1150 рублей

Купить тактический жилет для рыболовов

Теги
Новости по теме
Не приходит посылка. Почему в России массово задерживают доставку отправлений перед Новым годом
POCO X7 Pro теперь стоит 15 тысяч. Мощнейший смартфон стал как никогда дешевым
Новая пошлина в России: смартфоны из Китая опять подорожают. Когда и насколько?
Лонгриды для вас
Почему в новых смартфонах снова появятся карты памяти microSD

Еще несколько лет назад мы почти не задумывались о том, сколько постоянной памяти есть в телефоне. Ее действительно часто не хватало, но проблема легко решалась установкой карты microSD. Сейчас ситуация иная: разъемов для карт фактически не осталось, а встроенной памяти стало значительно больше. Однако и этот этап развития смартфонов может оказаться временным. К чему готовиться пользователям?

Читать далее
Прошлогодний субфлагман Xiaomi с камерой Leica теперь стоит 25 тысяч. Он подешевел в 2 раза

Важным недостатком и вместе с тем достоинством техники Xiaomi заключается в ценовой деградации. С одной стороны, она мешает перепродать устройство без потери денег, с другой — позволяет его выгодно приобрести, если не торопить события и не брать новинку на старте продаж. Так, смартфон Xiaomi 14T, который является субфлагманом компании, с момента выхода осенью прошлого года успел подешеветь более чем в 2 раза, и сейчас это — одно из самых интересных предложений на рынке.

Читать далее
Что заказывают люди на AliExpress: рейтинг самых популярных товаров

На AliExpress выложены миллионы товаров, но большинство из них — страницы-однодневки, которые удаляются продавцами после пары-тройки негативных отзывов. Поэтому о качестве товара на площадке говорит не столько рейтинг, сколько количество отзывов. Если их много, а оценка 4.7 и выше — значит, вещь качественная и ее можно заказывать. Чтобы вам не пришлось самостоятельно выбрасывать мусор, мы нашли самые популярные товары AliExpress в своих категориях. Они точно пригодятся в каждом доме.

Читать далее
Новости партнеров
Вы думали, что летучие мыши выглядят одинаково? 17 фото, доказывающих обратное
Вы думали, что летучие мыши выглядят одинаково? 17 фото, доказывающих обратное
Как распаковать rar-архив на компьютерах Mac
Как распаковать rar-архив на компьютерах Mac
КРИПТОЖМЫХ / Мой неудачный аирдроп SKR, обвал Биткоина и фиксация убытков инвесторами
КРИПТОЖМЫХ / Мой неудачный аирдроп SKR, обвал Биткоина и фиксация убытков инвесторами