Huawei говорит, что пользователи должны ставить приложения из AppGallery. Почему?

Иногда производители немного хитрят, рассказывая нам о том, что мы должны устанавливать на наши смартфоны. Например, новая версия программного обеспечения. Неужели производители так пекутся, чтобы мы пользовались только самым новым и современным ПО? Это, конечно, верно, ведь так мы попробуем новые функции и увидим, как компания развивается, чтобы стать еще более преданными ее фанатами. Но еще большей выгодой для производителей программного обеспечения (читай Apple и Google) является то, что им просто так удобнее. Меньше сегментация, а главное, больше людей пользуется последней версией софта. И благодаря этому ее проще ”допиливать”. Но что делать с магазинами приложений?

Магазин приложений AppGallery

Сейчас в мире есть несколько официальных магазинов приложений и еще несколько неофициальных. Последние можно установить или через APK, или иногда даже из фирменных магазинов.

Конечно, самыми известными магазинами приложений являются Google Play и AppStore. Именно они делят между собой львиную долю денег в индустрии. При этом то, что Android-устройств примерно в четыре раза больше, чем iPhone, ничего не значит. Основные деньги все равно крутятся в AppStore, так как там пользователи более лояльно относятся к тому, чтобы расставаться с небольшими суммами реальных денег.

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Например, решение правительства США о наложении санкций на Huawei привело к тому, что китайская компания потеряла возможность пользоваться магазином Google Play и начала активно развивать свой AppGallery. И вот теперь компания не просто говорит, чтобы новые пользователи ставили приложения из этого магазина, но и обращается с той же просьбой к тем, на чьих устройствах нормально работают все сервисы Google. С чем это связано?

Почему Huawei просит устанавливать приложения из AppGallery

Если честно, я не спешу пользоваться этим магазином, так как там очень мало чего-то действительно интересного, хоть счет приложений и пошел уже на цифры с большим количеством нулей.

Тем не менее, сейчас сложилась такая ситуация, когда Huawei обращается к пользователям устройств с поддержкой Google все равно устанавливать приложения именно из AppGallery.

На форумах начали появляться сообщения о том, что популярные браслеты и часы компании перестали сопрягаться со смартфонами. Когда их владельцы начали обращаться к поддержке Huawei через форумы, компания отвечала, что они должны скачивать приложения из актуального магазина AppGallery.

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Жалобы до сих пор поступают не на конкретные модели. Вариантов много и вопросы сыпятся от владельцев разных телефонов и разных носимых гаджетов. Вот только суть жалобы от этого не меняется — не работает сопряжение. Оказывается, для работы приложения Huawei Health требуется новая версия мобильных служб Huawei — 3.0.3.301 или более поздняя.

Почему браслет или часы Huawei не соединяются с телефоном

Таким образом, чтобы часы и браслеты снова работали с телефоном Huawei, пользователей просят удалить Huawei Mobile Services и Huawei Health. Затем их нужно загрузить и установить заново, но уже из магазина Huawei AppGallery.

Ответить, намеренно ли Huawei пытается заставить пользователей выбирать AppGallery или это сбой в процессе обновления, сложно. Скорее всего, это действительно технический вопрос, но и вероятность аккуратного подталкивания пользователей в ”правильном направлении” очень возможна.

Интересно, что на подобные проблемы жалуются пользователи и других телефонов, например, Samsung, OnePlus и Google Pixel. Однако, такие жалобы очень редкие. А вот среди носимых устройств, с которыми есть проблемы, лидируют Huawei Band 3, Huawei Band 3 Pro, а также Honor Band 5.

Стоит отметить, что пользователи жалуются на то, что советы по установке приложений из AppGallery не помогают. В этом случае поддержка на форумах дает советы полностью сбросить смартфон и браслет (или часы) и настроить все заново с нуля. Выходит, дело все же не только в магазине приложений?

Есть ли перспективы у магазина приложений Huawei

Скорее всего, вне зависимости от того, является ситуация подготовленной самой компанией или нет, обновление, которое решит проблему, в первую очередь будет распространяться именно через AppGallery. Слишком уж много для компании значит этот магазин. Поэтому, если у вас есть такая проблема, надо обратить внимание на AppGallery

Когда наступает время что-то менять, компании выпускают новые продукты. Чтобы вы не пропустили их выход, мы ведем свой новостной Telegram-канал.

Не так давно мы уже писали о высказывании руководства Huawei о том, что ”это они нужны Google, а не она им”. Пока в это верится с трудом, так как на настоящий момент китайская компания не может предоставить функциональную замену всем сервисам Google. Сколько это продлится, пока сказать сложно, но факт остается фактом. Даже если вы сможете как-то установить нужные вам приложения, минуя Google Play (которого нет в новых моделях) и AppGallery, вы не можете во многих из них залогиниться. Все идет через серверы Google. Вот и все…