Huawei показала внешний вид Huawei P50, крутые мониторы и телевизор

Когда такая крупная компания, как Huawei проводит большую презентацию, на которой показывает намного больше, чем от нее ожидали, говорить об этом хочется снова и снова. Особенно, когда она находится в том положении, о котором мы все знаем. Вот только мы еще не закончили по первому кругу обсуждать новинки и нам еще есть о чем поговорить. Особенно, учитывая, что некоторые из них будут продаваться в России и почти не будут привязаны к основной экосистеме. То есть, покупая эти продукты, ими можно будет пользоваться не думая о том, есть ли у вас смартфон бренда. Новинками, о которых пойдет речь, являются два монитора, крутые телевизоры и даже долгожданный смартфон Huawei P50.

Мониторы и телевизоры Huawei

Монитор Huawei MateViev

Так же на презентации компания анонсировала запуск линейки мониторов Huawei MateView Series (Huawei MateView и Huawei MateView GT. Приятно, что это не просто мониторы, а все в одном. В них даже есть функция превращения телефона в компьютер. Достаточно просто приложить его к подставке и можно пользоваться.

Оба монитора могут работать без проводов, но если нужно к ним что-то подключить, то для этого есть множество разъемов в ножке. При том как сбоку, так и сзади. А еще снизу есть сенсорная панель для управления как функциями самого монитора, так и подключенного к нему телефона, если вы выберете такой режим использования.

Huawei MateView — это большой монитор 4K+ Ultra HD с матрицей профессионального класса, 28,2-дюймовым экраном, соотношением сторон 3:2, разрешением 3840 × 2560 точек и полезной площадью 94%.

Производитель уверяет, что каждый монитор серии проходит профессиональную калибровку в заводских условиях для обеспечения высокой точности цветопередачи. Благодаря этому они получили сертификат VESA DisplayHDR™ 400. Он способен отображать 98% цветового пространства DCI-P3 и 100% пространства sRGB. Есть даже сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light. Это значит, что он безопасен для глаз.

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В Huawei MateView встроены два направленных вперед динамика. В теории они должны обеспечить хороший звук, но в любом случае приятно, что они там есть и для обычного прослушивания музыки или просмотра время от времени видео со звуком их должно хватить. Есть так же микрофоны, которые должны улавливать звуки на расстоянии до 4 метров. Это хороший показатель.

Монитор Huawei MateView GT оснащен изогнутым ультрашироким экраном с поддержкой частоты обновления 165 Гц. У него даже есть встроенный саундбар. Это первый монитор Huawei с изогнутым экраном, который имеет пропорции 21:9 и оснащен 34-дюймовой панелью с разрешением 3440 x 1440 точек. Такой формат подойдет для игр и для работы.

Пиковая яркость монитора составляет 350 нит, контрастность 4000:1, а технология HDR 10 должна обеспечивать реалистичное отображение визуального контента. Есть в нем и другие полезные функции, включая программные решения для геймеров, перекрывающие многие их потребности.

Пока нет точной информации о продажах в России, но продажи у нас были бы отличной новостью. Лично я попользовался бы таким. Хотя подобные ультраширокие мониторы есть и у других производителей.

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Телевизор Huawei Vision S

На фоне всех остальных продуктов, сильно выделяется новый телевизор Huawei Vision S. Он выпускается с диагональю 55 и 65 дюймов. Цена на модели будет 59 990 и 89 990 соответственно. Это не так дорого, учитывая средние цены по рынку. Тем более, что обе новинки будут поддерживать частоту обновления 120 ГЦ. С возможностью преобразования изображения ”на лету” и доводку его до этих значений.

Внутри телевизоров находятся 4-ядерный процессор с 4-ядерным графическим моделум, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ постоянно памяти и фирменная операционная система HarmonyOS.

Есть даже голосовой ассистент Салют, который позволит управлять телевизорами и даже осуществлять видеозвонки через Telegram или фирменный MeeTime. Для этого к телевизору предлагается специальная 13-мп камера, которая крепится сверху и может легко гнуться во все стороны.

Кроме высокой частоты обновления Huawei Vision S предлагает 92% покрытие оттенков цветовой палитры DCI-P3, максимальную яркость 350 нит и имеет сертификат TÜV Rheinland, которые говорят о его относительной безопасности для глаз благодаря низкому уровню синего излучения.

Спереди расположены 4 динамика суммарной мощностью 10 Вт. Я бы все равно использовал хотя бы саундбар, но наличие такого ”коробочного решения” не может не радовать.

Естественно, телевизор, работая на HarmonyOS, предлагает большое количество возможностей интеграции с другими устройствами. Так же есть много приложений, среди которых найдутся все основные киносервисы и другие.

Предзаказы на Huawei Vision S будут приниматься с 22 июня, а со 2 июля телевизоры появятся в магазинах партнеров. Если они вам интересны, сейчас компания предлагает хорошие бонусы за покупку. Например, дополнительную скидку за предзаказ и планшет в подарок.

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Когда выйдет Huawei P50

Сказали на презентации и о Huawei P50. Правда, только то, что он будет позже. Нам показали проморолик, из которого стало понятно, как будет выглядеть новый телефон. А самое главное, что слухи не врали и он действительно будет.

А еще слухи подтвердили его внешний вид, который соответствует утечкам, которые мы видели в последнее время. Ключевым элементом дизайна станут два больших модуля на задней стенке, в которых разместятся камеры. Это будет выглядеть, как минимум необычно.

Больше никакой информации о телефоне не сообщили, но раз его уже рассекретили, то ждать, скорее всего, остается недолго. А какое из новых устройств понравилось вам больше всего?