Huawei показала внешний вид Huawei P50, крутые мониторы и телевизор

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

Когда такая крупная компания, как Huawei проводит большую презентацию, на которой показывает намного больше, чем от нее ожидали, говорить об этом хочется снова и снова. Особенно, когда она находится в том положении, о котором мы все знаем. Вот только мы еще не закончили по первому кругу обсуждать новинки и нам еще есть о чем поговорить. Особенно, учитывая, что некоторые из них будут продаваться в России и почти не будут привязаны к основной экосистеме. То есть, покупая эти продукты, ими можно будет пользоваться не думая о том, есть ли у вас смартфон бренда. Новинками, о которых пойдет речь, являются два монитора, крутые телевизоры и даже долгожданный смартфон Huawei P50.

Huawei

Многие хотели этого, но не многие ждали.

Мониторы и телевизоры Huawei

Монитор Huawei MateViev

Так же на презентации компания анонсировала запуск линейки мониторов Huawei MateView Series (Huawei MateView и Huawei MateView GT. Приятно, что это не просто мониторы, а все в одном. В них даже есть функция превращения телефона в компьютер. Достаточно просто приложить его к подставке и можно пользоваться.

Huawei

За таким монитором приятно и работать и отдыхать.

Оба монитора могут работать без проводов, но если нужно к ним что-то подключить, то для этого есть множество разъемов в ножке. При том как сбоку, так и сзади. А еще снизу есть сенсорная панель для управления как функциями самого монитора, так и подключенного к нему телефона, если вы выберете такой режим использования.

Huawei MateView — это большой монитор 4K+ Ultra HD с матрицей профессионального класса, 28,2-дюймовым экраном, соотношением сторон 3:2, разрешением 3840 × 2560 точек и полезной площадью 94%.

монитор

Подключений достаточно. А расположение разъемов очень удобное.

Производитель уверяет, что каждый монитор серии проходит профессиональную калибровку в заводских условиях для обеспечения высокой точности цветопередачи. Благодаря этому они получили сертификат VESA DisplayHDR™ 400. Он способен отображать 98% цветового пространства DCI-P3 и 100% пространства sRGB. Есть даже сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light. Это значит, что он безопасен для глаз.

Huawei представила HarmonyOS для всех. Что это и куда можно установить?

В Huawei MateView встроены два направленных вперед динамика. В теории они должны обеспечить хороший звук, но в любом случае приятно, что они там есть и для обычного прослушивания музыки или просмотра время от времени видео со звуком их должно хватить. Есть так же микрофоны, которые должны улавливать звуки на расстоянии до 4 метров. Это хороший показатель.

Монитор

С таким Huawei MateView GT удобно и работать и играть.

Монитор Huawei MateView GT оснащен изогнутым ультрашироким экраном с поддержкой частоты обновления 165 Гц. У него даже есть встроенный саундбар. Это первый монитор Huawei с изогнутым экраном, который имеет пропорции 21:9 и оснащен 34-дюймовой панелью с разрешением 3440 x 1440 точек. Такой формат подойдет для игр и для работы.

Пиковая яркость монитора составляет 350 нит, контрастность 4000:1, а технология HDR 10 должна обеспечивать реалистичное отображение визуального контента. Есть в нем и другие полезные функции, включая программные решения для геймеров, перекрывающие многие их потребности.

саундбар

Такой саундбар многим поможет отказаться от колонок.

Пока нет точной информации о продажах в России, но продажи у нас были бы отличной новостью. Лично я попользовался бы таким. Хотя подобные ультраширокие мониторы есть и у других производителей.

Huawei представила новые FreeBuds 4, Watch 3 и супер-планшет MatePad Pro.

Телевизор Huawei Vision S

На фоне всех остальных продуктов, сильно выделяется новый телевизор Huawei Vision S. Он выпускается с диагональю 55 и 65 дюймов. Цена на модели будет 59 990 и 89 990 соответственно. Это не так дорого, учитывая средние цены по рынку. Тем более, что обе новинки будут поддерживать частоту обновления 120 ГЦ. С возможностью преобразования изображения ”на лету” и доводку его до этих значений.

Внутри телевизоров находятся 4-ядерный процессор с 4-ядерным графическим моделум, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ постоянно памяти и фирменная операционная система HarmonyOS.

Телевизор

Телевизор с тонкими рамками — это всегда хорошо.

Есть даже голосовой ассистент Салют, который позволит управлять телевизорами и даже осуществлять видеозвонки через Telegram или фирменный MeeTime. Для этого к телевизору предлагается специальная 13-мп камера, которая крепится сверху и может легко гнуться во все стороны.

Кроме высокой частоты обновления Huawei Vision S предлагает 92% покрытие оттенков цветовой палитры DCI-P3, максимальную яркость 350 нит и имеет сертификат TÜV Rheinland, которые говорят о его относительной безопасности для глаз благодаря низкому уровню синего излучения.

Спереди расположены 4 динамика суммарной мощностью 10 Вт. Я бы все равно использовал хотя бы саундбар, но наличие такого ”коробочного решения” не может не радовать.

телевизоры

Цены не такие низкие, но найти качественный продукт дешевле будет сложно.

Естественно, телевизор, работая на HarmonyOS, предлагает большое количество возможностей интеграции с другими устройствами. Так же есть много приложений, среди которых найдутся все основные киносервисы и другие.

Предзаказы на Huawei Vision S будут приниматься с 22 июня, а со 2 июля телевизоры появятся в магазинах партнеров. Если они вам интересны, сейчас компания предлагает хорошие бонусы за покупку. Например, дополнительную скидку за предзаказ и планшет в подарок.

Это крутой канал с отборными гаджетами с AliExpress!

Когда выйдет Huawei P50

Сказали на презентации и о Huawei P50. Правда, только то, что он будет позже. Нам показали проморолик, из которого стало понятно, как будет выглядеть новый телефон. А самое главное, что слухи не врали и он действительно будет.

huawei p50

По сути, это все, что мы знаем о Huawei P50. Зато это официальная информаци.

А еще слухи подтвердили его внешний вид, который соответствует утечкам, которые мы видели в последнее время. Ключевым элементом дизайна станут два больших модуля на задней стенке, в которых разместятся камеры. Это будет выглядеть, как минимум необычно.

Больше никакой информации о телефоне не сообщили, но раз его уже рассекретили, то ждать, скорее всего, остается недолго. А какое из новых устройств понравилось вам больше всего?

Теги
Лонгриды для вас
Экран Huawei
Стиль рабочего экрана заблокирован. Что делать

Несмотря на то что нас читают в основном продвинутые пользователи Android, квалификация которых зачастую позволяет поправлять даже авторов, разбираться в мобильной ОС от Google досконально могут лишь единицы. Поэтому нет ничего удивительного, что время от времени многие из нас сталкиваются с теми или иными проблемами в работе своих смартфонов, сути которых совершенно не понимают. В таких случаях единственным спасением становится чужой опыт. Хорошо, что теперь за ним не нужно ходить в Google, потому что все есть на AndroidInsider.ru.

Читать далее
AnyCast
Опять жду чуда. Купил приставку с Miracast и AirPlay за 500 рублей

Бывало у вас такое, что вы купили что-то нужное, многофункциональное и при этом очень недорогое? После этого вы пробовали воспользоваться им и… Впрочем, о результате я расскажу в конце статьи, а начну с того, что я вообще заказал ради интереса на Aliexpress. Речь пойдет об универсальном донгле для телевизора, позволяющем без проводов подключать к нему самые разные гаджеты, включая Android-смартфоны, iPad, iPhone и самые разные компьютеры. После этого вы сможете с легкостью транслировать на него видео с этих устройств и даже играть в игры. А стоит все удовольствие чуть больше 500 рублей. Верите в такой гаджет? Сначала я сомневался в успешности своей затеи, а теперь хочу рассказать, что было потом.

Читать далее
Увлажнитель
Обзор самого полезного прибора Xiaomi в доме

Многие сейчас уделяют большое внимание тому, как они питаются. Естественно, мы то, что мы едим, но воздух мы потребляем еще чаще, чем еду. Собственно, воздух это все то, что нас окружает. Еще в школе на уроках биологии нам рассказывали, что он должен быть чистым и увлажненным. Не так давно мне надоело жить в условиях постоянной сухости воздуха, и я решил купить увлажнитель. Пользовался им какое-то время, а потом понял, что надо купить еще и очиститель. В итоге я наткнулся на устройство, которое в той или иной мере совмещает в себе оба этих гаджета, и я заказал на Aliexpress один прибор, которым пользуюсь уже около полугода. Делает его Xiaomi, но я так и не понял, нравится он мне или нет. Может быть вы поможете разобраться?

Читать далее
Новый комментарий