Huawei продолжает ломиться в автопром. Чего она может добиться

Мюнхенский автосалон не является самым значимым событием в автомобильной индустрии. Есть другие выставки, которые привлекают даже больше внимания, но это не отменяет того факта, что на ней представляют разные интересные ноу-хау, которые могут изменить мир или заставить одних производителей копировать решения других. На этот раз со своими разработками на автосалон приехала Huawei, которой сейчас мало что остается, кроме попыток найти себя в новой отрасли. В результате она выбрала перспективное, но сложное направление. Самое главное, что оно сильно отличается от того, на что компания делала упор раньше. Сейчас расскажу о том, что компания показала на выставке, и о том, какие у нее перспективы.

Что новое представила Huawei

Новинкой, которую представила китайская компания, стала технология AR HUD. Она представляет собой систему на основе дополненной реальности, поддерживающую отображение на лобовом стекле. Благодаря ей можно превратить все лобовое стекло в интеллектуальный экран для реализации самых разных задач.

Согласно официальным данным, новая технология AR HUD будет выводить нужную водителю информацию на внутреннюю поверхность лобового стекла автомобиля. Для тех, кто не знает, HUD — не новая технология и она уже находила свое применение некоторых отраслях.

Стоит ли покупать новый Huawei Nova 8? Скорее да, чем нет.

Что такое HUD

В частности, это обычная функция в военных самолетах, таких, как истребители. В них важные данные, такие, как скорость, высота и другая информация, отображаются непосредственно перед пилотом. Теперь китайский технологический гигант стремится использовать технологию на основе дополненной реальности, чтобы предложить аналогичное решение для будущего поколения автомобилей. Бренд считает, что с помощью этой технологии автопроизводители смогут объединить новые технологии, безопасность и развлечения, создавая новый пользовательский опыт.

То, что водителю не надо будет отвлекаться от дороги, чтобы получить нужную информацию, позволит повысить уровень безопасности. Компания заявила, что AR HUD также будет иметь дисплей FHD с разрешением до 100PPD, и он будет иметь достаточные характеристики для того, чтобы пользователи на жаловались на недостаточную яркость или контрастность. Так же не будет и искажений, которые присущи традиционной системе HUD.

Другими словами, компания дала понять, что новый продукт можно будет использовать не только в роли информационной, но и в роли развлекательной системы. То есть можно будет транслировать данные о воспроизводимой музыке, анимацию приложений и даже видео.

Только представьте, что у вас на лобовом стекле будет показана вся информация о том, что происходит за ним. Вы увидите навигацию, данные о ресторанах, заправках и магазинах, а во время стоянки вы сможете смотреть кино или сериалы.

Все это выглядит довольно сюрреалистично, но Huawei ничего не остается, кроме как направить все свои исследовательские мощности в новое русло. Учитывая количество технологий и RND-центров, которыми она владеет, можно сказать, что у нее хорошие перспективы в этом направлении.

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Будет ли Huawei делать электромобили

Судя по всему, компания не собирается делать свои собственные автомобили, а решила сосредоточиться на их технологическом обеспечении. Этот подход очень правильный. Создание полноценного транспортного средства — сложная задача. Если что-то пойдет не так, можно очень сильно погореть на этом. Но когда ты создаешь унифицированные системы для автомобилей других производителей, отбоя от клиентов не будет. Конечно, в том случае, если все будет сделано правильно.

Huawei уже предлагает такие унифицированные технологии, но пока их еще есть куда развивать. Это не первая и далеко не последняя попытка бренда плотно войти в индустрию автопрома. С ее подходом у нее действительно может получиться что-то интересное.

В чем смысл Harmony OS

Напомню, сейчас компания активно работает над своей платформой Harmony OS, которая призвана объединить все продукты в одну огромную экосистему. Это касается не только смартфонов, планшетов и наушников самой Huawei. Многие бренды, занимающиеся производством бытовой техники и других товаров, согласились сотрудничать с китайским брендом и даже выпустили соответствующие модели. Пока именно Huawei больше всех работает в этом направлении.

А что если проблемы у Huawei — это хорошо?

Если у нее получится создать такую огромную экосистему, она переживет второе рождение, а перспективы компании могут стать еще более радужными, чем во времена смартфонов и телекоммуникационного оборудования. В конце концов, сейчас она действительно начала создавать будущее, как бы пафосно это не прозвучало. Главное сейчас — все сделать правильно, и тогда за санкции в отношении Android и американских процессоров можно будет сказать только спасибо.