Huawei регистрирует торговые марки Matedrive и Mateauto. Ждем Huawei Car?

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Артем Сутягин 0

Тема автомобильной промышленности будущего в последнее время все больше будоражит умы производителей смартфонов и другой электроники в настоящем. Это может касаться как готовых решений в виде полноценного автомобиля, в которых можно сеть и уехать в закат, так и модульных решений для них. Таких решений, которые позволят превратить любой автомобиль в умный. Это можно делать силами производителя, который выпустит продвинутую комплектацию своей машины, или силами владельца, который сам в сервисе установит какое-то оборудование и его автомобиль сильно ”поумнеет”. В любом случае умные машины — это будущее, и самые дальновидные компании стараются уже на старте не проиграть в этой гонке. Среди них и Huawei, которая регистрирует две новые торговые марки — Huawei Matedrive и Huawei Mateauto. Что это может означать и к чему именно готовится телекоммуникационный гигант?

Huawei Car

Стоит ли ждать машину от Huawei

Что такое Huawei MATEDRIVE и MATEAUTO

Последние отчеты показывают, что 28 января компания Huawei Technologies Co., Ltd. подала заявку на регистрацию товарных знаков MATEDRIVE и MATEAUTO. Регистрация показывает, что это «научные инструменты и транспортные средства». Кроме того, часть описания регистрации гласит «приводное, трансмиссионное (или приводное) устройство». Это означает, что эти товарные знаки относятся к автомобилям. Номер заявки 53374978, текущий статус торговой марки — ожидает регистрации.

За последние два года появилось несколько сообщений, связывающих Huawei с автомобильной промышленностью. В прошлом месяце Huawei опубликовала патент, связанный с автономным вождением, который в частности относится к способу определения дорог, по которым может ездить автомобиль.

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Что делает Huawei в автопроме

В августе прошлого года Huawei провела Саммит по технологиям автономных сетей в Сучжоу и обсудила перспективы развития и стандарты индустрии с профессорами из Университета Фудань, Университета Чжэцзян, Университета Сиань Цзяотун и других. В рамках мероприятия компания объявила о создании совместной лаборатории сети автономного вождения Huawei Digital Communication.

Huawei машина

Судя по всему, Huawei много экспериментирует с автомобилями. И правильно делает.

Тем не менее, тогда все было на словах и только сейчас компания действительно может похвастаться хоть какими-то реальными шагами в направлении собственного автономного автомобиля.

Кто делает электромобили

Примеры других компаний доказывают, что в принципе такое возможно. Например, новый электромобиль основателя AliBaba, знакомой всем нам по маркетплейсу Aliexpress (вот хороший канал на этому тему), тоже выпускает свой электрокар с системой автономного вождения. Я подробно писал об этом на Hi-News.ru. Пусть автомобиль и поступить в продажу только в конце года, но заказы на него будут приниматься уже с апреля 2021 года. Вряд ли серьезная компания стала бы ставить такие сроки, не имея ничего, кроме концепта. Значит автомобиль действительно существует и находится на финальной стадии доработки.

Перестанет ли Huawei производить смартфоны

Естественно, как тут не вспомнить автомобиль от Apple, который компания по слухам разрабатывает с 2014 года и должна выпустить в течение 3-4 лет. Называют даже ее партнера в лице Hyundai. Но руководство корейской компании без лишних деталей и четких формулировок отрицает такое сотрудничество. Лично я не уверен в том, что такой проект есть и находится настолько близко к завершению, но поживем — увидим.

Alibaba

Такую машину готовит Alibaba.

Huawei HiCar

Что касается Huawei в автопроме, можно вспомнить, что в декабре прошлого года она провела мероприятие, посвященное запуску новых продуктов. В рамках мероприятия компания также представила новый умный гаджет для автомобилей. Это первый умный автомобильный экран, который выходит за рамки штатной развлекательной системы. Это также первый автомобильный продукт, который поддерживает Huawei HiCar.

В автомобильном интеллектуальном экране Huawei используется 8,9-дюймовый IPS-экран. С узкой рамкой 6 мм, разрешением 1920 × 720, соотношением сторон 24:9 и уникальным дизайн пользовательского интерфейса. Гаджет должен не просто давать возможность пользоваться навигацией и слушать музыку, но и интегрироваться в систему умного дома Huawei, а также легко и надежно синхронизироваться со смартфоном. Все это делает вождение более комфортным и более безопасным.

Huawei HiCar

Huawei HiCar.

Яркость экрана достигает 700 нит и она может регулироваться автоматически в зависимости от условий среды. Благодаря 16,7 миллионам цветов и IPS-экрану с цветовым охватом 72% NTSC изображение становится насыщенным. Кроме того, антибликовое покрытие должно обеспечить еще более точное и быстрое считывание информации.

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Умный экран можно адаптировать к большему количеству центральных консолей, чтобы удовлетворить потребности пользователей различных моделей. А еще в него встроена камера, он поддерживает аудио- и видеозвонки со смартфона Huawei и функции облачной конференции Huawei.

Его основная камера может работать в качестве видеорегистратора. Видео будет записываться с разрешением 2160×1440 и углом обзора 135 градусов, что обеспечивает запить на трехполосной дороге.

Huawei

Huawei HiCar может глубоко интегрироваться в систему автомобиля и инфраструктуру Huawei.

Что будет с Huawei

Все  это лишний раз доказывает, что Huawei ищет новые пути в свое будущее. Вне зависимости от того, как сложатся ее отношения с производством смартфонов, что-то новое придумывать все равно надо. Дадут ей снова заниматься смартфонами — отлично. В этом случае автопром будет просто способом расширения бизнеса. Тем более, что автомобили уже перестали быть просто механическим транспортным средством и стали настоящими гаджетами на колесах. Данный тренд надо поддерживать, и именно поэтому производители электроники все чаще предлагают свои решения. А там чем черт не шутит, может быть и готовый автомобиль получится сделать.

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