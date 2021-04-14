Huawei вкладывает больше миллиарда долларов в электромобили

В последнее время Huawei редко дает поводы поговорить о себе. Зато сегодня их было уже два. Первый вы можете найти на нашем сайте, а второй заключается в том, что компания вкладывает больше миллиарда долларов в разработки в сфере автономного вождения электрических автомобилей. Можно было бы пройти мимо этой новости, но она более чем привлекательная с точки зрения дальнейшего положения дел и перестановки компании на новые рельсы. В некотором роде можно даже порассуждать на тему того, как компания сама откажется от производства смартфонов и станет заниматься чем-то существенно более серьезным и доходным. А заодно изменит мир взаимодействия с гаджетами. Но это пока только рассуждения на будущее, а пока давайте посмотрим, что там с автопилотом и миллиардом долларов.

Что будет с Huawei

Санкции, которые США наложили на Huawei, оказывают серьезное влияние на ее деятельность и уже привели к тому, что компания выпала из пятерки мировых лидеров по продажам смартфонов. Хотя до этого она стабильно занимала второе место и время от времени смещала с первого Samsung со всей ее мощью.

Самым серьезным ударом стал запрет на производство собственных высокотехнологичных чипов и покупку таковых к других производителей, которые используют при производстве американские технологии. Проще говоря, у всех производителей компонентов.

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Пусть компания и старается производить смартфоны, в частности, выпустив Huawei Mate 40 Pro (обзор) и готовя Huawei P50, но это направление медленно увядает. Есть еще аксессуары и компьютеры, но на этом большого навара не получишь и приходится придумывать что-то еще. Этим ”чем-то еще”, похоже, стали электромобили.

Что разрабатывает Huawei

По данным Bloomberg, Huawei снова вкладывается в разработки электромобиля. Если быть более точным, сейчас она инвестировала в разработки систем беспилотного вождения миллиард долларов.

На фоне повального интереса общества и IT-гигантов к подобному направлению, а так же пока еще относительно свободной ниши, выбор направления кажется очень логичным. Huawei теперь стремится противостоять Tesla, насколько сложной задачей это не показалось бы. Даже если забыть о ”номере один” в мире электромобилей, для соперничества у Huawei остаются компании попроще. Среди них Xiaomi, которая пару недель назад официально подтвердила, что занимается разработками в этом направлении, и Apple, которая пока ничего не комментирует, но, по слухам, занимается разработкой Apple Car еще с 2014 года.

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Тут стоит кое-что уточнить. Huawei сама пояснила, что не планирует заниматься полноценным производством автомобилей и думает только о разработке технологий для других автопроизводителей. Если вдуматься, то это даже более серьезное направление, чем производство нескольких своих моделей автомобилей, которые будут продаваться только в Китае. Продавая свой софт другим производителям, компания может занять огромную долю рынка, став чем-то вроде Google с ее Android для мира электромобилей. Вот только предлагать она будет Harmony OS.

Куда будет устанавливаться Harmony OS

Было много информации о том, что Harmony OS — это Android под новым соусом и вообще это скорее фэйк, чем реальные разработки, но вложение миллиарда не может быть просто отводом глаз и говорит о серьезности намерений компании.

Если у Huawei все получится, то отчисления могут быть просто огромными, а чипы, Android и остальное из числа того, чего ее сейчас лишили санкциями, будет просто не нужно. Компания может стать просто софтверной и заниматься только беспилотными системами. Вот это действительно будет поворот.

Huawei уже сотрудничает с тремя автопроизводителями — BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co и Guangzhou Automobile Group Co. Эрик Сюй, сменяющийся председатель Huawei, также сообщил, что выпускаемые автомобили будут носить название Huawei в качестве суббренда.

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Автопилот Huawei

Технология автономного вождения Huawei уже превзошла Tesla в некоторых технологических аспектах. Например, автомобили компании проехали более 1000 километров подряд без вмешательства человека.

Подразделение умных автомобилей получает одно из самых крупных вложений от Huawei. В этом году мы инвестируем более 1 миллиарда долларов в разработку автокомпонентов. Китай производит 30 миллионов автомобилей каждый год, и это число растет. Даже если мы не будем выходить на рынок за пределами Китая, если мы сможем заработать в среднем 10 000 юаней (примерно 115 000 рублей или 1 500 долларов) с каждой проданной в Китае машины, это уже очень большой бизнес для Huawei — сказал Эрик Сюй, комментируя происходящее.

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Huawei уже выпустила продукты для подключения к умным автомобилям. Даже информационные и развлекательные технологии компании уже можно найти в седанах Mercedes-Benz. Компания также объединилась с такими компаниями, как BAIC BluePark New Energy Technology Co., чтобы разработать интеллектуальные автомобильные системы и первую модель в рамках партнерства — Arcfox αS HBT, которая будет представлена на Auto Shanghai.

Для чего Huawei нужен электромобиль

Остается добавить лишь то, что только в Китае продажи электромобилей за год выросли на 50%. По миру тоже наблюдается явный рост, и это говорит о том, что у компании может быть большое будущее, пусть и не в том направлении, о котором мы думали ранее. Может быть мы и правда рано начали отворачиваться от Huawei?