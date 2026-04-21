Линейка Watch Fit занимает в экосистеме часов HUAWEI нишу между простыми фитнес-браслетами и полноценными умными часами Watch GT. Это прямоугольный дисплей, акцент на здоровье и спорте, и цена заметно ниже флагманских моделей. В конце февраля взял себе Watch Fit 4 по хорошей скидке. И вот HUAWEI уже представила пятое поколение. Смотрю на характеристики и думаю. Стоит ли покупать HUAWEI Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro?

Дизайн и экран HUAWEI Watch Fit 5 и Fit 5 Pro

Внешне дизайн HUAWEI Watch Fit 5 почти не изменился по сравнению с четвертой версией: тот же прямоугольный корпус, та же толщина 9.5 мм, тот же вес 27 г. HUAWEI не стала трогать то, что работает. Форм-фактор удачный: часы легкие, не давят на запястье, не цепляются за рукав.

Главное отличие в экране. У базовой модели осталась диагональ 1.82 дюйма, но яркость выросла с 2000 до 2500 нит. У часов HUAWEI Watch Fit 5 Pro экран увеличили до 1.92 дюйма (теперь он занимает 83% передней панели) и подняли яркость до 3000 нит. Разница с базовой версией по яркости заметная: при сильном солнце это почувствуется.

Циферблаты HUAWEI Watch Fit 5 стали разнообразнее: среди них появились видеоциферблаты, тематические наборы и интерактивные варианты с панда-персонажем. Про пандой расскажу отдельно — это одна из самых необычных фишек обновления.

Характеристики HUAWEI Watch Fit 5 и Fit 5 Pro

Вот ключевые характеристики обеих моделей в сравнении:

Характеристика Watch Fit 5 Watch Fit 5 Pro Экран 1.82″, AMOLED, 2500 нит 1.92″, AMOLED, 3000 нит Вес 27 г 31.6 г Толщина 9.5 мм 9.5 мм Датчики TruSense 6LED+6PD TruSense 6LED+6PD Зарядка Беспроводная, 75 мин Быстрая, 60 мин Автономность 7 дней активно / 10 дней умеренно 7 дней активно / 10 дней умеренно

Датчик TruSense 6LED+6PD — это серьезный апгрейд относительно HUAWEI Watch Fit 4. Он измеряет пульс, уровень кислорода в крови, делает ЭКГ и, что самое интересное, отслеживает уровень сахара в крови. Раньше такая функция была доступна только в старших моделях Watch 4 и D2, которые стоят значительно дороже. Посмотрите Что умеют HUAWEI Watch Fit 4, и тогда сразу станет ясна разница.

Функции HUAWEI Watch Fit 5

Главная новинка, которую HUAWEI подает как «фишку поколения» — микротренировки с пандой. Идея такая: часы предлагают короткие упражнения для разных частей тела прямо на запястье, а анимированная панда показывает технику выполнения. Тридцать упражнений для десяти частей тела: шея, плечи, спина, ноги и так далее. Выглядит мило, и для тех, кто проводит много времени за компьютером, это может быть реально полезно.

Помимо панды, в умных часах HUAWEI Watch Fit 5 появилось несколько практичных обновлений:

велоспорт с автоматическим обнаружением падений и вызовом помощи;

поддержка тенниса через приложение Tennix (часы фиксируют удары и статистику матча);

бадминтон, баскетбол и другие игровые виды через сторонние приложения;

мониторинг сна TruSleep 5.0 с анализом структуры сна и стабильных фаз;

64 ГБ встроенной памяти (можно хранить музыку и карты);

оплата через Alipay прямо с запястья без разблокировки экрана.

Все это работает в связке с приложением HUAWEI Health и совместимо как с Android, так и с iOS. Владельцам iPhone тоже доступно большинство функций.

Автономность и зарядка HUAWEI Watch Fit 5

Автономность у обеих моделей одинаковая: 7 дней в обычном режиме, 10 дней при легком использовании, 4 дня с постоянно включенным дисплеем AOD. Это сопоставимо с Watch Fit 4: серьезного прыжка нет, но батарея и прежде была одной из сильных сторон серии.

Отличие между моделями заключается в скорости зарядки. Базовая версия заряжается беспроводным способом за 75 минут. Смарт-часы HUAWEI Watch Fit 5 Pro получили быструю зарядку, где полный цикл занимает 60 минут. Немного, но приятно.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Кстати, HUAWEI обновила аккумулятор: плотность батареи выросла на 14%, емкость — на 18% по сравнению с четвертым поколением. При этом вес и габариты не изменились. Хорошая инженерная работа.

Дата выхода и цена HUAWEI Watch Fit 5 в России

В Китае продажи уже начались: базовая модель поступила в продажу 29 апреля, HUAWEI Watch Fit 5 Pro в России ждем позже (в Китае старт 15 мая). Китайские цены HUAWEI Watch Fit 5 начинаются от 1099 юаней (это около 12 100 рублей по текущему курсу). Pro стартует от 2099 юаней, то есть примерно 23 200 рублей.

HUAWEI Watch Fit 5 в России ориентировочно летом. Так HUAWEI традиционно выводит новые модели на российский рынок после китайского старта. Ориентир по ценам есть: Watch Fit 4 на старте в России стоили 14 990 рублей, Fit 4 Pro — 24 990 рублей. Можно предположить, что пятое поколение выйдет примерно в том же диапазоне, а может, чуть дороже.

Купить HUAWEI Watch Fit 4

Купить HUAWEI Watch Fit 4 Pro

Мне свои Watch Fit 4 удалось взять в феврале за 6 300 рублей по скидке, а потому сейчас смотрю на Fit 5 без острого желания немедленно обновляться. Датчик сахара интересный, панда — забавная, но в остальном разрыв между поколениями не такой, чтобы менять часы раньше времени. Тем, кто ищет первые умные часы HUAWEI или обновляется с Fit 3 — другое дело. Но, в целом, можно взглянуть и на другие смарт-часы 2026 года.