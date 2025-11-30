Huawei запускает режим инвалидной коляски для умных часов

Артем Сутягин

Китайский технологический гигант Huawei представляет инновационное решение в области носимых устройств — специальный режим для пользователей инвалидных колясок. Это решение интегрирует доступные технологии в спортивные и сберегающие здоровье функции умных часов, открывая новые возможности для миллионов людей по всему миру. Это уже не первый шаг в это сторону, но в данном случае оно является наиболее полным и направленным на конкретную категорию пользователей.

Huawei запускает режим инвалидной коляски для умных часов. Умные часы могут многое, но не все. Сейчас список их возможностей расширился. Изображение: china.org.cn. Фото.

Умные часы могут многое, но не все. Сейчас список их возможностей расширился. Изображение: china.org.cn

Новый режим в часах HUAWEI

Идея создания режима инвалидной коляски возникла после встречи представителей компании с президентом Азиатского паралимпийского комитета Маджидом Рашедом. Чжу Пин, президент по маркетингу и продажам потребительского бизнеса Huawei, отметил, что после углубленного исследования команда разработала функцию, способную научно оценивать физическую активность пользователей инвалидных колясок. Система регистрирует толчки, их продолжительность и расход калорий, помогая эффективно управлять тренировками.

Среди более миллиарда человек с ограниченными физическими возможностями около 80 миллионов передвигаются на инвалидных колясках. Только в Китае эта цифра превышает 9,6 миллиона человек, и показатель продолжает расти по мере старения населения. То есть, даже математически это не малая доля пользователей, а точно большее количество, чем пользуется большинством спортивных режимов.

Как отслеживается активность

Сотрудничая с европейскими университетами и людьми с ограниченными физическими возможностями, компания провела глубокий анализ требований к спортивным гаджетам. На основе большого объема тестовых данных команда разработала ключевые алгоритмы, точно определяющие толчки инвалидной коляски, измеряющие потраченные калории и отслеживающие длительность нагрузки.

Новый режим в кольцах активности учитывает каждый толчок, позволяя пользователю отслеживать и планировать физическую активность с высокой точностью. Алгоритмы определяют интенсивность и результативность тренировки, адаптируя показатели под специфику движений на инвалидной коляске.

Умные часы с режимом инвалидной коляски

Одним касанием носимое устройство переключается в специализированный режим, адаптируя все интерфейсы и функции. Кольца активности трансформируются: вместо значка бегуна появляется символ человека на инвалидной коляске, меняется содержание мотивационных сообщений. Официальные циферблаты автоматически синхронизируются с новым режимом, отображая релевантные данные.

Умные часы с режимом инвалидной коляски. Мало какие часы могут отслеживать активность людей с инвалидностью. Фото.

Мало какие часы могут отслеживать активность людей с инвалидностью.

Система ведет целенаправленное отслеживание: вместо подсчета шагов регистрируются толчки и связанные параметры. Уведомления о необходимости движения заменяют стандартные напоминания встать, предлагая подвигаться на коляске для поддержания активности в течение дня.

Специальный режим тренировки «Езда на инвалидной коляске» автоматически регистрирует ключевые данные: длительность, преодоленное расстояние, количество и частоту толчков, точно рассчитывая расход энергии. Учитывается даже минимальный толчок, мотивируя пользователя не останавливаться.

Во время тренировки ведется подсчет в реальном времени, помогая поддерживать оптимальный ритм. После завершения отображается детальный график частоты толчков, показывающий динамику изменений и позволяющий оптимизировать темп для улучшения результатов.

Появление таких функций без сомнений является очень важным нововведением. Кроме того, что это повышение качества жизни целой категории пользователей, это еще и покрытие потребностей большого количества пользователей. Далеко не все производители идут этим путем, но с такими примерами ситуация может измениться.

