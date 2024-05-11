ИИ скоро будет почти во всех смартфонах. Скажите за это спасибо Qualcomm

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Артем Сутягин

В наши дни искусственный интеллект, кажется, повсюду. Он в вашем телефоне, телевизоре, компьютере и даже в наушниках. Технология все еще находится в зачаточном состоянии, но уже есть реальные случаи, когда ИИ приносит пользу — расшифровка заметок, создание резюме, редактирование изображений и так далее. Поэтому неудивительно, что Qualcomm принимает участие в этом процессе. Производитель чипов представил AI Hub еще на Mobile World Congress, и это платформа моделей ИИ, которые могут быть легко развернуты разработчиками на устройствах с аппаратным обеспечением Qualcomm, включая телефоны на базе Snapdragon 8 и различные IoT-устройства.

ИИ скоро будет почти во всех смартфонах. Скажите за это спасибо Qualcomm. ИИ стремительно развивается и становится все более доступным. Изображение: РБК Тренды. Фото.

ИИ стремительно развивается и становится все более доступным. Изображение: РБК Тренды

Искусственный интеллект оjn Йгфдсщьь

С помощью AI Hub компания Qualcomm облегчает разработчикам использование моделей искусственного интеллекта в своих существующих сервисах с минимальными усилиями. Идея заключается в том, чтобы предоставить доступ к утилитам искусственного интеллекта на портативных устройствах, и поэтому модели, которые Qualcomm интегрирует в AI Hub, нацелены на такие сценарии использования, как распознавание и редактирование изображений, генерация изображений по текстовым подсказкам, автоматическое распознавание речи и так далее.

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Мы берем на себя большую часть работы, которую обычно выполняют разработчики приложений, и это облегчает им работу с искусственным интеллектом. Если разработчик хочет использовать какую-то конкретную модель ИИ, она уже доступна в AI Hub, и эти модели предварительно оптимизированы и настроены. Им просто нужно использовать пример приложения, чтобы начать работу. Всего за пять строк кода они могут начать работу с моделью ИИ. По сути, мы помогаем разработчикам сосредоточиться на создании новых и инновационных сценариев использования вместо того, чтобы тратить усилия на интеграцию инструментов и моделей ИИ в свой рабочий процесс. — сообщил нашим коллегам из издания Android Authority Сахил Аророй, старший менеджер по развитию бизнеса Qualcomm India.

Что такое AI Hub и для чего он нужен

Что интересно в том, как Qualcomm позиционирует AI Hub, так это то, что если разработчик хочет запустить свои собственные модели, он может легко это сделать. Если разработчик уже работал над определенной моделью ИИ и хочет использовать ее на устройстве, он может просто опубликовать ее в AI Hub и беспрепятственно интегрировать в свое приложение. Модели AI Hub предназначены для чипсетов серии Snapdragon 8, включая Snapdragon 8 Gen 3, и IoT-платформ Qualcomm, а в ближайшие месяцы производитель чипов собирается запустить эти модели для серии Snapdragon X.

Что такое AI Hub и для чего он нужен. Первым шагом для массового внедрения ИИ будут чипсеты Qualcomm Snapdragon 8-ой серии. Изображение: MSPoweruser. Фото.

Первым шагом для массового внедрения ИИ будут чипсеты Qualcomm Snapdragon 8-ой серии. Изображение: MSPoweruser

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Какие есть модели ИИ

AI Hub был запущен с 75 моделями искусственного интеллекта, а сейчас на выбор доступно 95 моделей, включая такие, как Stable Diffusion, Whisper, ControlNet и Baichuan 7B. С помощью этих утилит разработчики смогут легко предложить широкие возможности персонализации и настройки — например, расширить фон существующего изображения и создать изображение с помощью ИИ, без необходимости обращаться к облаку.

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Большая часть привлекательности AI Hub заключается в том, что включенные в него модели в основном работают на устройстве. Qualcomm продемонстрировала такие сценарии использования, как стирание объектов изображения на OPPO Find X7 Ultra, расширение изображения с помощью искусственного интеллекта на Xiaomi 14 Ultra и редактирование видео с помощью искусственного интеллекта на Honor Magic 6 Pro. Qualcomm рассматривает себя как «поставщика технологий» и предоставляет инструменты, которые позволяют ее партнерам придумывать уникальные сценарии использования. В итоге AI Hub не является функцией, ориентированной на потребителя, но она способна повлиять на многих из них.

Какие есть модели ИИ. Интересно, что массовым внедрением ИИ занимается именно Qualcomm. Изображение: Дзен. Фото.

Интересно, что массовым внедрением ИИ занимается именно Qualcomm. Изображение: Дзен

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Искусственный интеллект бесплатно

Самое приятное в AI Hub то, что Qualcomm не взимает плату за лицензию на использование включенных моделей ИИ — они бесплатны для всех разработчиков. Сосредоточившись на использовании генеративного ИИ в мобильных устройствах, Qualcomm стремится предложить еще один уровень дифференциации своих чипсетов Snapdragon, а поскольку грядущий Snapdragon 8 Gen 4, как утверждается, обеспечит значительный прирост в этой области, будет интересно посмотреть, что смогут предложить телефоны следующего поколения.

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