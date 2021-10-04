Искусственный интеллект — плохой путь развития технологий

Сейчас, когда технологии изменили мир почти во всех отношениях, и каждый день они затрагивают каждого из нас, мы гадаем, каким же будет следующий скачок в этом направлении. С большой долей вероятности можно сказать, что им будет искусственный интеллект. На самом деле ИИ не является ни искусственным, ни интеллектом, несмотря на то, что он называется именно так. Но все идет к тому, что именно это явление станет следующим шагом развития технологий, который ждет нас буквально за поворотом. Звучит красиво, но так ли это это хорошо и стоит ли радоваться тому, что именно ИИ станет важной частью повседневных товаров, которые формируют наш мир?

Что такое ИИ

Искусственный интеллект (или ИИ, или AI) — это модное словосочетанию для нового способа программирования компьютера. Будь то ваш телефон, часы или гигантская серверная глубоко под землей. Компьютерное железо само по себе не способно к обучению, но им можно манипулировать, чтобы оно действовало независимо. Именно это и принято называть ИИ. Проще говоря, это небольшое количество компьютерного кода, который позволяет машине принимать решения.

Искусственный интеллект используется многими такими способами, что поражает воображение. Пища, которую вы едите, попадает с поля на вашу тарелку с помощью ИИ. Даже продуктовый магазин может использовать ИИ, чтобы определить, сколько каждого продукта находится на полках. ИИ используется даже в военных целях. А прямо сейчас он есть внутри компьютера, смартфона или планшета, с которого вы читаете эту статью. Во многих из них даже есть для этого специально выделенный чип.

Где применяется искусственный интеллект

Мы все использовали искусственный интеллект и остались довольны результатами, потому что каждое современное картографическое и навигационное приложение имеет его в своей основе. Мы хотим добраться из точки A в точку B, и нам нужно знать, что мы не застрянем в пробке или в незнакомом районе без бензина. Это тот случай, когда машина запрограммирована на принятие решения.

Есть и негативные примеры работы ИИ. Например, они хорошо знакомы тем, кто работает с YouTube, который часто только по одному ему ведомым причинам блокирует видео или перемещает их в другие категории рекомендаций. Такое же поведение мы часто наблюдаем с нашим каналом в Яндекс Дзен. Иногда это только первая линия модерации и потом результат перепроверяет человек, но иногда решение ИИ не подлежит обжалованию.

Вот почему, когда такие компании, как Google, столь сильно полагаются на ИИ в потребительских продуктах, таких, как телефоны Pixel или умные колонки, это немного беспокоит. Простой пример — подборки, которые собирает телефон (а точнее сервер) на основании того, кто изображен на фотографиях. Пока это мило, но что делать с системами, вроде Ring Security, которые анализируют по лицам, кто находится в доме, и если что, включают лай собаки. Пока это лай, а потом это может быть и что-то более серьезное. Вот только алгоритмы вряд ли станут намного более надежными в ближайшее время.

Каким должен быть искусственный интеллект

Это то, что мы будем видеть все больше и больше, и для того, чтобы такие системы работали хорошо, они должны быть более агрессивным. Для их обучения мы передаем много, а будем передавать еще больше конфиденциальных данных о себе и своей жизни. Просто человек их ”не переварит”, а ИИ сможет. Вопрос: как он будет ими пользоваться, когда применять и с кем делиться?

У меня у самого дома есть минимум два десятка гаджетов умного дома, а в планшете и телефоне работают чуть ли не все возможные функции ассистентов. Все из-за того, что отказаться от их удобства довольно сложно. Тот, кто пробовал их, поймет, о чем я говорю. Но по факту такие, как я, передают на серверы Google, Apple, Xiaomi, Яндекс и других компаний огромное количество данных о себе. А теперь представьте, что будет, если их взломают. Тем более, что такое уже было.

Гаджеты с функцией домашнего помощника на базе искусственного интеллекта очень дешевы. Например, умную колонку Яндекс можно купить за 3-4 тысячи рублей, а умную лампочку или розетку и вовсе за 500 рублей. Однако надо понимать, почему это так дешево — вы платите за это предоставленными данными. Эти данные сделали Google крупнейшим рекламодателем в мире, а Джеффа Безоса — самым богатым человеком в мире — на земле и в космосе.

Какие данные собираются о нас в Интернете

В среднем за день вы сообщаете разным компаниям много полезных для них данных. Когда вы просыпаетесь, когда вы завтракаете, когда вы уходите на работу, как вы добираетесь до работы, где вы работаете, где вы обедаете, сколько часов вы проводите на работе, где вы останавливаетесь по дороге домой и так далее.

Вы также сообщаете этим компаниям данные о себе, например, вы искали в Интернете и купили кроссовки, куртку и коллекционное издание последнего альбома ”Короля и шута”. Яндекс или Google ”поставили галочку” об этом и теперь знают о вас еще немного больше. Все эти данные поступают в гигантскую систему искусственного интеллекта, которая управляет основным бизнесом компаний, что помогает им узнать о вас еще больше. Он также хранит ваши предпочтения в огромном пуле. Далеко за примером ходить не надо. Вы садитесь в Яндекс Драйв, а встроенная навигационная система уже знает, где ваш дом и каким голосом должен говорить навигатор. Да, это удобно, но за это удобство мы и платим своими данными.

Даже когда эти данные не используются напрямую, они все еще существуют. Все компании предоставляют инструменты для ”стирания” хранящихся в них данных, но наивно полагать, что все стирается полностью. Без триллионов и триллионов бит данных о клиентах Google не сможет таргетировать рекламу и просто разорится. Надо определиться и навсегда зафиксировать, что личные данные — это валюта. Например, я уже рассказывал, почему компании готовы за копейки раздавать топовые телефоны. Поверьте, вы все равно заплатите за них, просто немного иначе.

Кто собирает данные в Интернете

Google, Amazon, Яндекс, Samsung, Microsoft, Apple и другие компании собирают данные. Знание — сила, а данные клиентов — капитал. Немного грубо, но суть вы поняли.

Все эти данные, когда-то введенные в следующее поколение продуктов на базе искусственного интеллекта, не являются тем, о чем можно не беспокоиться. Но это произойдет, хотим мы того или нет. Когда тебе удобно, ты не задумываешься, что Google знает, как ты включаешь свет в 7 утра, но на том конце оптоволоконного кабеля кто-то сидит и потирает руки, что узнал твой распорядок дня. И да, эта крупица информации ничего не стоит, но такие крупицы, собранные со всего мира, строят те самые поведенческие модели и выясняют кому, что можно прорекламировать.

Возможно, подобные системы станут благом, а может быть, как верные слуги корпораций соберут для своих хозяев тонны информации о нас, дав нам в замен иллюзию комфорта, но при этом принеся реальную выгоду только своим создателям. Именно это немного и пугает.