Как Apple в очередной раз поняла, что перегнула, и решила повторить подход Samsung

Apple выпустила гарнитуру Vision Pro XR в начале этого года, и она не вызвала особого ажиотажа среди покупателей, которые до сих пор не спешат выстраиваться в очередь со стопкой денег или банковской картой, на которой есть хотя бы 3000 долларов США. Интересно то, что Apple, в очередной раз выпустив очень странный и дорогой продукт, снова решила последовать примеру конкурентов. Получается, что не так уж и сильно она задает тренды, если постоянно копирует подход у производителей устройств из мира Android.

Выпустит ли Apple более дешевую версию Vision Pro

По всей видимости, Apple собирается выпустить более дешевую гарнитуру, но похоже, что компания может взять пример с Samsung Gear VR, потребовав для нее наличие привязанного устройства-компаньона.

Журналист Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On сообщил, что более дешевая гарнитура Vision от Apple имеет кодовое название N107. Устройство будет стоить от 1 500 до 2 000 долларов, что само по себе уже довольно дорого. Первоначально оно планировалось к выпуску в конце 2025 года.

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Подешевеет ли Apple Vision Pro

Гурман повторил недавние заявления о том, что Apple пытается снизить стоимость гарнитуры. Он предположил, что компания может убрать внешний дисплей EyeSight, снизить качество/спецификацию внутренних экранов XR, использовать менее производительный чипсет и/или снизить качество сквозной визуализации. Есть еще один шаг, который Apple может предпринять для снижения стоимости.

Гурман говорит, что Apple подумывает о том, чтобы сделать более дешевую гарнитуру Vision зависимой от привязанного компьютера Mac или iPhone.

Это позволит Apple сэкономить на вычислительной мощности и компонентах, необходимых для того, чтобы сделать Vision Pro полностью самостоятельным продуктом, — поясняет журналист.

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Можно ли использовать смартфон с гарнитурой дополненной реальности

Такой подход можно считать логичным, ведь почти у всех, кто покупает Appel Vision Pro или хочет это сделать, есть какое-нибудь устройство компании, будь то iPhone или компьютер Mac, а часто и то, и другое. Именно использование их мощности может оказаться очень правильным решением, как альтернатива использованию собственного производительного процессора. Но какой-то процессор все равно быть должен.

Это уже не первый случай, когда гарнитура XR зависит от смартфона. В Gear VR от Samsung пользователям приходилось вставлять свои телефоны в гарнитуру, при этом смартфон обеспечивал как дисплей, так и вычислительную мощность. Мы также видели множество гарнитур на базе ПК, которым для обработки данных требовался привязанный компьютер. А Tecno на MWC 2014 показала игровую консоль с очками, которые подключаются вместо монитора.

Как Apple будет экономить на Vision Pro

Более дешевая гарнитура Vision, требующая iPhone или Mac, все равно будет иметь свой собственный внутренний экран. Тем не менее, это позволило бы снизить стоимость компонентов, поскольку Apple не пришлось бы устанавливать в гарнитуру мощный процессор, а также предлагать оперативную память и накопители. Это также означает, что при переходе на новый iPhone или Mac пользователи получат повышение производительности, сохранив гарнитуру. Но Apple из тех компаний, которые могут ограничить функциональнсть для старых устройств.

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В остальном, по словам Гурмана, Apple все еще работает над гарнитурой Vision Pro второго поколения (кодовое название N109). Новое устройство, как утверждается, будет оснащено более быстрым чипом и улучшенными внешними камерами. По всей видимости, Apple ищет способы сделать гарнитуру более легкой и удобной для ношения. К сожалению, гарнитура второго поколения появится не раньше конца 2026 года.