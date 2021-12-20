Как Дайсон, только дешевле: какой беспроводной пылесос выбрать

Беспроводной пылесос — это, пожалуй, лучшее, что можно придумать для сухой уборки. Какими бы технологичными ни были роботы-пылесосы, они всё-таки недостаточно хороши в вопросе уборки ковров или каких-то труднодоступных мест. А беспроводной стик, не привязанный кабелем к розетке, с одной стороны, легче и удобнее, чем обычный пылесос, а с другой, практичнее, чем робот. Вопрос лишь в том, какой пылесос выбрать. Дайсоны знают все, но стоят как чугунный мост. Значит, нужно подобрать что-то более дешёвое, но не менее качественное и эффективное.

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Беспроводной пылесос Redroad V17 — это беспроводной пылесос, который подходит в качестве заведующего домашней уборкой. Он выполнен в очень узнаваемой стилистике, так что гости, которые придут к вам домой, вряд ли с первого взгляда смогут отличить его от пылесосов Дайсон.

Беспроводной вертикальный пылесос

В отличие от большинства других пылесосов из этого сегмента, V17 реально выглядит очень привлекательно, так что его можно будет не прятать в кладовку с глаз долой, как традиционные решения с волочащимся прицепом, а выставить напоказ в качестве элемента интерьера.

Но внешний вид — это не просто обёртка. Производитель очень заморочился, чтобы сделать пылесос не только красивым, но и качественным. Пылесборник выполнен из очень прочного и износостойкого пластика, который не расцарапается и не потемнеет в процессе эксплуатации.

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А корпус пылесоса, включая трубку, окрашен с использованием лакокрасочных материалов от таких производителей, как Musashi и PPG. В этом смысле Redroad очень ответственно подошли к делу. На моей памяти так тщательно краску для своей продукции выбирала только Apple.

Но Redroad V17 — это не просто стильная штучка, а настоящая рабочая лошадка, призванная поддерживать ваше жилище в чистоте. Пылесос оснащается бесщёточным двигателем со скоростью вращения 125 тысяч об/мин. Благодаря ему создаётся высочайшая сила всасывания — целых 26 500 Па.

Она позволяет пылесосу засасывать не только крупные соринки, но и глубоко въевшуюся пыль и шерсть домашних животных. Ваш робот-пылесос с этой задачей точно не справился бы, и вам пришлось собирать всё руками.

Какой беспроводной пылесос лучше

Для более эффективной уборки Redroad V17 оснащается двойной роликовой щёткой высокой плотности, за счёт чего удаётся повысить качество сбора пыли. Во время уборки щётки крутятся друг в направлении друга, благодаря чему удаётся удалить большее количество сора. При необходимости вы можете самостоятельно выбрать нужную комбинацию: под паркет или ламинат, под ковры или паласы или смешанную уборку.

Несмотря на высокую мощность, Redroad V17 очень тихий. Пылесос имеет 9-ступенчатую систему шумоподавления Mantolo. Поэтому даже в самом производительном режиме громкость V17 не будет превышать 65 дБ. На самом деле это очень немного, учитывая, что шум, который провоцируют обычные пылесосы, может достигать 100 дБ.

Поскольку Redroad V17 — продвинутый пылесос, было бы странно ожидать, что он не оснащается системой тонкой очистки. Пылесос удаляет пыль размером до 0,1 мкм, так что чистота воздуха как в хирургическом отделении вашему дому просто гарантирована. А ведь чистота — это очень важно для всех, вне зависимости от того, где живёте вы и кто живёт вместе с вами.

Аккумулятор Redroad V17 ёмкостью 2500 мА*ч обеспечивает пылесосу 60 минут работы в эко-режиме. За это время можно успеть пропылесосить целый дом площадью до 200 квадратных метров, так что вряд ли вы сможете высадить его батарейку за одну уборку. А, если всё-таки вам это удастся, просто поставьте пылесос на зарядку, и через некоторое время сможете продолжить наводить чистоту.

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Комплект Redroad V17 довольно богатый. Помимо основной насадки вместе с ним поставляется автомобильная насадка и насадка для уборки в труднодоступных местах вроде щелевых отверстий, а также шланг для уборки под сидениями. Очень щедро со стороны производителя укомплектовать пылесос по полной. А ведь всё это можно было продавать отдельно.

Купить Redroad V17 можно на сайте производителя за откровенно невысокий прайс. Цена пылесоса составляет чуть больше 20 тысяч рублей по актуальному курсу. Это очень вменяемые деньги за такой пылесос, который не только убирает, но и украшает. Так что надо брать — хоть себе домой, хоть в подарок близким. Потом спасибо скажете. А они — вам.