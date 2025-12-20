Как повлияет стоимость оперативной памяти на портативные игровые консоли

Рынок портативных игровых устройств переживает непростые времена. Одни не просто не выпускают новые модели, а другие говорят, что что-то выйдет, но ситуация оказывается иной и им приходится как-то выкручиваться. Например, есть такой не самый раскрученный производитель, как AYN, который сообщил о задержке поставок своей новой модели Odin 3 Ultra, и причина оказалась довольно неожиданной — резкий скачок цен на оперативную память. Эта ситуация показывает, насколько уязвима индустрия электроники перед колебаниями рынка комплектующих. А ведь это только один случай, который заставляет задуматься о происходящем.

Причины задержки выпуска игровых консолей

Все та же компания AYN официально объявила на платформах IndieGogo и Discord о переносе отгрузок модели Odin 3 Ultra на середину января 2026 года. Устройство комплектуется внушительными 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ, что делает его одним из самых мощных Android-устройств в своем классе.

Представители бренда назвали две основные проблемы: стремительный рост стоимости модулей памяти и временный дефицит этих компонентов на рынке. Такая комбинация факторов создает серьезные препятствия для производителей, особенно для небольших компаний, работающих с ограниченными партиями устройств.

Эксперты отмечают, что подобные ценовые колебания могут существенно повлиять на всю индустрию мобильных устройств. Уже сейчас прогнозируется, что производители смартфонов могут начать сокращать объем оперативной памяти в бюджетных моделях, чтобы сохранить привлекательные цены для потребителей.

Как быть с повышением цен на гаджеты

Пока остальные молчат про свои устройства или просто повышают цену, AYN предложила своим клиентам два пути выхода из ситуации. Первый вариант — сохранить заказ и дождаться отправки устройства в середине января. Второй — выбрать модель Odin 3 Max с возвратом разницы в цене.

Модель Max оснащена 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Цена по предзаказу составляет 449 долларов США, в то время как Ultra версия стоила 519 долларов. Разница в отражает именно стоимость дополнительной памяти и увеличенного хранилища.

Обе версии используют мощный процессор Snapdragon 8 Elite с системой активного охлаждения. Устройства получили 6-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и батарею емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт. В комплектацию также входят слот для карты памяти, разъем 3.5 мм для наушников и возможность вывода видеосигнала на внешний дисплей.

Влияние цены оперативной памяти на рынок гаджетов

Проблемы AYN могут оказаться лишь первым звоночком для индустрии портативных игровых устройств. Производители Android-смартфонов уже столкнулись с необходимостью пересмотра своих стратегий комплектации смартфонов. Особенно это касается бюджетного сегмента, где каждый рубль играет решающую роль в ценообразовании.

Ситуация с памятью показывает зависимость современной электронной индустрии от цепочек поставок и ценовой политики производителей компонентов. Для небольших компаний вроде AYN, работающих по предзаказам через краудфандинговые платформы, такие колебания могут стать критическими.

Потребителям стоит быть готовыми к тому, что в ближайшее время новые устройства могут либо подорожать, либо получить урезанные характеристики. Производители будут искать баланс между ценой и функциональностью, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях растущих затрат на комплектующие.