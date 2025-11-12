Как выбрать гаджет со смыслом: главные технологии ноября и скидки, мимо которых нельзя пройти

Юрий Кудлович

Каждый ноябрь приносит не только хмурую погоду, но и сезон горячих скидок. Для тех, кто следит за технологиями, это отличное время обновить свои устройства: не ради моды, а ради реального удобства. Главное, не потеряться в море предложений и выбрать то, что действительно работает на вас, а не на маркетологов. У нас как раз есть подборка классных товаров.

Как выбрать гаджет со смыслом: главные технологии ноября и скидки, мимо которых нельзя пройти.

Отличный набор для апгрейда всего парка гаджетов

Купить защищенный смартфон Blackview XPLORE 2

Если вы часто бываете в походах, работаете в полевых условиях или просто хотите не бояться уронить телефон на асфальт или в грязь, рекомендуем обратить внимание на новое поколение защищенных смартфонов Blackview XPLORE 2. Эти устройства совмещают мощь флагманов с выносливостью самых крепких гаджетов на рынке.

Купить защищенный смартфон Blackview XPLORE 2.

Отличный защищенный смартфон с топовыми характеристиками

Например, базовый XPLORE 2 выдерживает экстремальные испытания, оставаясь водонепроницаемым даже при том, что у него открытые порты. А еще у него 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью до 2600 нит, основная камера на 50 МП, дополнительный объектив для ночного видения и поддержка eSIM. Работает аппарат на базе Dimensity 8300 с 16 ГБ оперативной памяти, которая расширяется до 48 ГБ при помощи встроенного хранилища.

Купить Blackview XPLORE 2

Купить защищенный смартфон Blackview XPLORE 2.

Телефон со встроенным проектором — мечта любого путешественника

А еще у смартфона есть версия со встроенным проектором. Это, вообще, превращает его в уникальный гаджет. Например, с его помощью можно превратить стену палатки в 100-дюймовый экран. Невероятная находка для тех, кто предпочитает смотреть кино под открытым небом.

Купить Blackview XPLORE 2 с проектором

Кстати, с 11 по 19 ноября XPLORE 2 Series можно взять с рекордной скидкой до 61%, но нужно поспешить, так как количество скидок ограничено.

Смартфон с рекордной автономностью Blackview XPLORE 1

Тем, кто ценит автономность и надежность, подойдет Blackview XPLORE 1. Это телефон с аккумулятором на 20000 мА*ч и двойным экраном. Он спокойно работает больше месяца в режиме ожидания и выдерживает падение с 6 метров. Второй дисплей на задней панели показывает уведомления, компас и позволяет делать селфи на основную камеру. Словом, все удобно и продумано как в именитых флагманах.

Смартфон с рекордной автономностью Blackview XPLORE 1.

Очень «долгоиграющий» смартфон с мощными камерами

Сердцем этой модели является шустрый чип ​​Dimensity 7050 с 16 ГБ оперативки. Внутренней памяти здесь 512 ГБ, а при помощи карт-памяти можно расширить объем хранилища до 2 ТБ. Кстати, камеры здесь получше: на 64 МП основная и фронтальная на 50 МП. Также есть модуль на 20 МП для ночной съемки.

Купить Blackview XPLORE 1

Стоит такой монстр автономности не более 260 долларов. Даже учитывая скидку в 54%, это очень неплохое предложение.

Какой планшет купить вместо ноутбука

Работа в кафе, дистанционка или онлайн-курсы: во всех этих сценариях запросто выручит новый планшет Blackview ZENO 10. Он поддерживает технологии Split Screen 2.0 и режим PC, который превращает его в мини-ноутбук. А встроенный голосовой помощник Doke AI 2.0 работает на базе ChatGPT-4o mini и Gemini AI, так что его можно попросить помочь с текстом, переводом или заметками.

Какой планшет купить вместо ноутбука.

Отличный планшет за свои деньги

Планшет ZENO 10 оснащен 11-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Благодаря флагманскому чипсету UNISOC Tiger T8200 и аккумулятору емкостью 8800 мА*ч, он обеспечивает бесперебойную работу в течение всего дня. В общем, если вам нужен универсальный гаджет для разных задач, то это отличный выход. Стоит он порядка 160 долларов.

Купить планшет ZENO 10

Где купить недорогие умные часы и очки

Современные аксессуары уже давно не просто умные, а по-настоящему полезные. Даже если это устройства за несколько десятков долларов. Например, у Blackview есть W90 Pro за 35 долларов. Это стильные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и ChatGPT на борту. Они следят за здоровьем, выдерживают до 45 дней без подзарядки, а выглядят, как премиум.

Где купить недорогие умные часы и очки.

Стильные и умные часы для тех, кто ценит функции и дизайн

Купить умные часы Blackview W90 Pro

А еще в ассортименте производителя вы найдете BV100 AI: очки, которые умеют переводить речь в реальном времени и записывать видео в Full HD. Идеальны для путешествий или встреч, когда нужно общаться на иностранном языке или вести запись без лишнего внимания. Цену на них скинули до 32 долларов.

Где купить недорогие умные часы и очки.

Продвинутый гаджет для тех, кто снимает видеоролики в формате экшен-камеры

Купить умные очки BV100 AI

Blackview не просто устраивает распродажу: компания собрала технологический набор на все случаи жизни. Так что если вам давно хотелось купить что-то по-настоящему полезное, ноябрьская распродажа — самый лучший момент.

