Какая операционная система Cмарт ТВ лучше

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Иван Герасимов 0

Сложно представить покупку телевизора в 2021 году без Smart TV. До сих пор многие выбирают для себя устройства без операционной системы и таких людей понять можно: телевизор без ОС в большей степени предназначается для людей старшего поколения, которым привычнее эфирное ТВ «без наворотов». Те, кто помоложе, всё-таки предпочитают разнообразить свою жизнь наличием умных функций. Даже диагональ в такой ситуации отходить на второй план. На данный момент на рынке есть три популярных платформы для Smart TV — это Android TV, Tizen и WebOS. Tizen и WebOS — фирменные ОС от Samsung и LG соответственно. Чем они отличаются друг от друга и какую выбрать — попробуем ответить на эти вопросы.

Как выбрать операционную систему для Smart TV?

Что такое Android TV

Операционная система появилась в 2015 году и устанавливалась на телевизоры первоначально на Sony Bravia. Эта платформа — далеко не минималистичная, а элементы интерфейса занимают весь экран. Разделы сервисов предлагают не только нужное приложение, но и рекомендации по просмотру, новинки ваших подписок. Пунктов в меню настолько много, что в них можно запутаться с непривычки. Огромный минус Android TV — это отсутствие режима «картинка в картинке», а также Гугл Ассистент, который не всегда правильно распознает речь.

Android TV перегружен элементами в интерфейсе, но проблему решает большой телевизор

Еще вы не можете свернуть видеоплеер, чтобы зайти в меню. Видео ставится на паузу, а потом возобновляется — это огромный минус, когда у тебя огромный телевизор на 55 дюймов. Зато преимущество Android TV в работе со смартфонами на Android и ноутбуками: можно подключать, транслировать экран и даже передавать файлы без дополнительных приложений. С iPhone всё чуть сложнее: нужно установить аналог AirPlay — приложение AirScreen.

Для работы телевизора на Android TV используется аккаунт Google, а это значит, что купленные приложения будут также доступны на ТВ. В Play Market для Android TV очень много приложений, правда, не все из них работают. Проблема решается установкой приложения с флэшки.

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Что такое Tizen в телевизоре

Это операционная система от Samsung, которая установлена в фирменные умные телевизоры. Главный плюс и отличие от Android TV — это простота интерфейса и понятные настройки, в которых сложно заблудиться. Плитки с приложениями находятся в нижней части экрана — ими можно управлять с помощью пульта или голосового управления. В некоторые модели даже устанавливают Алису от Яндекса. Подключать к ТВ можно и смартфоны Samsung, и другие устройства на Android, а для iPhone есть поддержка AirPlay.

Tizen проста в управлении, нет лишних элементов и настроек

Что Tizen, что Android TV запоминают, где вы поставили видео на паузу даже после выхода из приложения или выключения телевизора. Огромное преимущество — это режим многогозадачности Tizen: экран можно разделить на две части и пользоваться сразу двумя приложениями. У ОС есть свой магазин приложений, но похвастаться широким ассортиментом он не может. Зато телевизоры с Tizen имеют функцию Ambient — с его помощью можно выводить заставку или информацию о погоде, потребляя минимум энергии.

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Что такое WebOS

WebOS — это операционная система для телевизоров LG, она очень похожа на Tizen своим удобным интерфейсом. Программы расположены в нижней части экрана и не перекрывают просмотр видео. Они также поддерживают голосовое управление, а в новых моделях с OLED есть пульт управления с гироскопом — по сути, вы управляете курсором как лазерной указкой, выбирая нужный элемент.

В WebOS можно пользоваться меню прямо во время просмотра контента

Для подключения смартфонов используется Wi-Fi Direct, добавив устройства в одну сеть без лишних приложений, а iPhone в новых моделях можно подключить по AirPlay. Единственный недостаток WebOS — это не самый богатый магазин приложений. Он сопоставим с Tizen, но намного беднее Android TV. Кстати, еще больше новостей об Android можно найти в нашем Яндекс.Дзене.

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Какую ОС выбрать для телевизора

Если хотите Smart TV попроще и без нагромождений в интерфейсе, то вам точно подойдет Tizen или WebOS. Кроме того, обе операционные системы позволяют подключить смартфон к телевизору без лишних проблем. Это касается даже iPhone.

Android TV намного сложнее для понимания, чем остальные ОС

Если вам по душе огромное количество приложений и неограниченные функции, то выбирайте телевизор с Android TV: во-первых, они зачастую намного дешевле, ведь ОС является открытой и устанавливается на самые разные модели. Во-вторых, несмотря на громоздкий интерфейс, вы получаете богатый Play Market и телевизор, схожий по функциям со смартфоном. В Android TV намного больше настроек, которые позволяют выстроить работу ТВ под себя.

А еще можно просто приобрести Яндекс.Станцию и подключить ее к любому телевизору с разъёмом HDMI. Буквально на днях было представлено второе поколение умных колонок, о котором мы уже всё рассказали.

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