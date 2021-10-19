Какие гаджеты делают нас ленивыми

Считается, что новые устройства, которые облегчают жизнь, придумывают именно ленивые люди. Во всяком случае, так говорила наша учительница по физике в школе. Спустя 11 лет я начал понимать, что это правда, а на уроках нам говорили достаточно умные вещи, имеющие под собой железные доказательства. Я не люблю лениться, лежать на диване, активность — наше всё. В моем доме достаточно умных гаджетов, которые облегчают жизнь. В то же время, я заметил, что они настолько упростили жизнь, что некоторые действия потеряли смысл. Мы потихоньку превращаемся в Обломовых: хорошо это или плохо — решать вам. Рассказываю, какие гаджеты сделали меня ленивым и плохо ли это.

Зачем нужен умный дом

Мы часто рассказываем про устройства, которые завязаны на умном доме. Например, лампочки и розетки, а также различные модули, работающие от смартфона или голосовых команд. Уже два месяца я пользуюсь умными лампочками по всему дому, и это безумно интересно и даже весело. Например, можно создать необычную команду под особый случай: под приход подруги я настроил классную подсветку и включение определенного трека, чтобы искусственный интеллект «поздоровался» с гостем.

Единственный видимый минус — до сих пор рука тянется к выключателю, хотя этого делать не стоит. Тем не менее, эти функции расхолаживают: с утра лишний раз не встаешь с постели, не подходишь к окну, чтобы посмотреть на погоду. Такими темпами и на улицу скоро выходить не нужно будет. Да и во время работы я лишний раз не встаю с удобного кресла лишний раз — некоторые действия умный дом сделает по команде. Стыдно, что обленился.

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Как работает робот-пылесос

Я специально не стал включать это устройство в умный дом: недавно мама подарила бабуле робот-пылесос. К великому сожалению, она не спросила совета и не ознакомилась со статьей журналиста AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова. В итоге вышло, что робот не настолько умен, чтобы самостоятельно проводить уборку. Да и в концепцию умного дома он никак не вписывается. Это тот гаджет, к покупке которого точно нужно подходить со всей ответственностью.

Однако управлять им через приложение вполне реально, кататься по ламинату он тоже умеет, время от времени сталкиваясь с диваном или креслом. Я по-прежнему уверен, что если хочешь убраться хорошо, то делай это сам. Но сам факт того, что за вас это может сделать гаджет, упрощает жизнь: однако учтите, что вы лишаетесь не только нервотрепки по уборке дома, но и полезной физической нагрузки, и это расстраивает. Но не все так плохо: например, мой друг использует робот-пылесос с умом: он привозит ему еду и стаканы с кофе — мелочь, а приятно.

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Фитнес-браслет для тренировок

Вот уж точно, от кого не ожидаешь подвоха. Mi Band хорош во всем: он помогает распределять нагрузку на тренировках и подсчитывать сожженные калории, мотивирует на активность в течение дня. Но есть неприятный момент, который можно заметить со стороны: с тех пор, как он у меня появился, я стал ограничивать свои кардиотренировки в зале. Почему так происходит?

Я включаю Mi Band в режим тренировки и иногда поглядываю на него, чтобы достичь определенного времени и показателей, после чего считаю, что этого достаточно. Уверен, что мог бы выложиться не на 100, а на 110 и даже 120% и в этом нет вреда — здоровье позволяет, силы далеко не на исходе. Но психологическая отметка достигнута, значит, можно смело пить протеиновый шейк и отправляться домой.

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Легкий ноутбук для работы

Не так давно я рассказывал вам о крутом ноутбуке Huawei D14, который помогает мне в работе. Он настолько компактный и легкий, что с ним можно работать везде: и за столом, и в транспорте, даже лёжа в кровати. Вот здесь и кроется подвох: я привык к тому, что работать продуктивно получается за столом. Как вы думаете, сколько раз за последний месяц я сидел за рабочим местом?

Один (!!!) раз. Я понимаю, что так, наверное, правильнее, но все равно устраиваюсь в кресло-мешок, частенько прокрастинирую, из-за чего иногда не могу собраться с мыслями. Но мне удобно, когда ноутбук на коленях, я просто ничего не могу с этим поделать! И не хочу.

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Смартфон с бесконтактной оплатой

Небольшой бонус: я люблю бесконтактную оплату и ни на что ее не променяю. Но часто она заставляет меня тратить больше. Например, я вызываю такси в приложении, оплачивая поездки картой. Тем временем, если позвонить в местное такси, то выясняется, что поездка обойдется чуть ли не в полтора раза дешевле.

Смартфон с NFC помогает избавиться от наличных денег, но в этом и кроется проблема: местные водители с суровой внешностью не принимают оплату переводом. И снова лень: лень позвонить, лень запастись наличными. Собственно, из-за этого я и переплачиваю. А наличные держать всё-таки стоит, особенно, если живете в провинции.

А какой гаджет сделал вас ленивее? Поделитесь наблюдениями в нашем Telegram-чате!