Какие наушники оказались самыми востребованными в 2020 и чего ждать от 2021

В 2020 году стало ясно, какие наушники произвели пусть и небольшую, но техническую революцию в мире звука. Можете сразу писать негатив в комментариях, но объективно на это опять повлияла Apple. Пусть после нее и сделали продукты лучше, но именно она задала тренд, который все подхватили, и теперь это будет технология следующего года. Так часто бывает, когда начинает кто-то один, а подхватывают все. В данном случае я говорю не просто о TWS наушниках, а о тех, которые похожи на AirPods Pro, Huawei FreeBuds Pro и другие. Скоро все будут пользоваться именно такими наушниками из-за одной важной их особенности. Стоит уже сейчас попробовать понять в чем дело, чтобы быть готовыми к новому тренду технологий.

Первые TWS наушники

2020 год получил много критики, и не зря. Тем не менее, это был хороший год для рынка наушников с шумоподавлением. Мы стали свидетелями стремительного роста количества настоящих беспроводных наушников (TWS) с активным шумоподавлением (ANC). Давайте разберемся, что сделало шумоподавление таким удачным решением в этот трудный год.

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Любите вы Apple или ненавидите, трудно отрицать, что компания из Купертино проложила путь к успеху ANC в этом году. Apple стратегически верно выпустила AirPods Pro с шумоподавлением прямо перед началом праздничного сезона 2019 года. Это лучшее время для того, чтобы покупать легкомысленные подарки по завышенной цене, включая наушники.

Уже в конце прошлого года, почти сразу после старта продаж первая партия наушников была распродана. В конце января 2020 года их было мало, но они появились.

Самые популярные наушники

Конкурирующие компании, которые уже изо всех сил пытались угнаться за львиной долей Apple на рынке носимых устройств, подражали решению компании и начали готовить свои продукты. Так мы и стали свидетелями того, как TWS наушники с шумоподавлением заполонили потребительское аудио пространство. По данным Future Source, 7% всех наушников в мире имели ANC в 2018 году, в 2019 году доля выросла до 9%. В 2020 году их доля сделала еще больший скачок — до 18%.

Не только своевременный выпуск AirPods Pro открыл двери в золотую эру шумоподавления, но и волшебный маркетинг Apple, который может объяснить миру, что ее продукты ему действительно нужны.

Apple объявила AirPods Pro предметом повседневного обихода, чем-то универсальным и утилитарным — гарнитурой для минималистов и для широких масс. До AirPods Pro наушники с активным шумоподавлением покупали в основном те, кто часто летал или ездил в метро. Остальным пользователям они были просто не нужны. Это были большие накладные модели, а теперь они стали умещаться в ладони и стали по-настоящему беспроводными.

Обзор Huawei FreeBuds Pro — кто придумал называть TWS наушники «Pro»?

Почему все покупают AirPods

Apple умеет сделать хорошие продукты, пусть и по очень высокой цене. Так AirPods Pro дебютировали за 249 долларов США. Для владельцев iPhone это был незаменимый продукт, который очень легко и быстро соединялся со смартфоном и очень хорошо работал. По данным Counterpoint Research, все было сделано правильно, учитывая, что компания захватила 49% рынка смартфонов в США еще в 4 квартале 2019 года.

На момент выпуска AirPods Pro, iPhone 11 стоил 699 долларов и наушники за 249 были чем-то довольно дорогим, но только у них был чип H1, который позволял им работать так, как они работали.

Мы уже видели, как компании следовали примеру Apple. Один отказ от разъема для наушников и челка чего стоят. Чтобы мы не забыли, как быстро другие убрали разъем для наушников после того, как это сделала Apple, без чьей-либо просьбы. В настоящее время у многих аудиокомпаний есть свои собственные TWS наушники с ANC, но если посмотреть на даты их выхода, то это все будет 2020 год. Пусть некоторые из них и лучше AirPods Pro, но выпущены они были позже.

Одни из самых дешевых TWS-наушников. Стоит ли их покупать?

Есть еще один фактор, который в этом году вызвал бурный интерес потребителей к гарнитурам с шумоподавлением. Миниатюризация процессоров, таких, как Qualcomm QCC5126 (серия Jabra Elite 75t), BCM 43015 (Samsung Galaxy Buds Live) и чипа QN1e внутри Sony WF-1000XM3, сделала большой шаг вперед. Раньше эту технологию было очень сложно упаковать в корпус наушников. Были даже модели, где модуль размещался отдельно на проводе. У меня были такие Harman Kardon SOHO II. Это было не очень удобно.

Почему нельзя сделать наушники меньше

Сегодня инженеры по разработке беспроводных наушников менее ограничены размером чипсетов ANС. Конечно, есть физические ограничения, поэтому батарейки для настоящих беспроводных наушников еще нуждаются в улучшении, но определенный прорыв уже есть. Да и 4 часа прослушивания в целом очень даже неплохо.

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Рост числа удаленных сотрудников в этом году, вероятно, способствовал росту популярности гарнитур с шумоподавлением. Работая дома, всегда хочется изолироваться от соседа с перфоратором и тех, кто живет с тобой. Поэтому неудивительно, что наушники с шумоподавлением выглядят весьма привлекательно. Но пандемия только продвинула идею шумоподавления, которая была до этого.

Волна настоящих беспроводных наушников с шумоподавлением еще не достигла пика, и я уверен, что наушники ANC выстрелят еще больше в 2021 году. Sony, Bose и Samsung сделают все возможное, чтобы привлечь на свою сторону тех, кто хочет купить AirPods Pro.

Мы уже видели отличные варианты среднего уровня от таких компаний, как Panasonic и 1More, а это значит, что и дальше будут подтягиваться самые разные бренды, постепенно снижая цену продукта. В конце концов, именно цена в итоге решает, приживется ли новая технология, даже если она всем нравится.