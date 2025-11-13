Какие пылесосы Roborock сливают по самым выгодным ценам на распродаже 11.11

За последние несколько лет распродажа 11.11 в России стала настолько популярной, что теперь в ней принимают участие без малого все маркетплейсы, включая Ozon. При этом 11.11 — событие, объединяющее в себе множество брендовых акций, в числе которых распродажа Roborock. В течение нескольких дней известный производитель пылесосов продает свои топовые модели со скидками, бывающими только раз в году.

Дополнительная скидка 10% по промокоду ROBOROCK12

Робот-пылесос Roborock Q8 Max Pro

Робот-пылесос со сканером LiDAR и влажной уборкой, да еще и по адекватной цене? Это все про Roborock Q8 Max Pro. Данная модель обладает высокой силой всасывания 10 000 Па, умело забирается на кофры и эффективно разматывает волосы во время сбора мусора.

Купить Roborock Q8 Max Pro

Roborock Q8 Max Pro строит точную карту помещения, благодаря чему не натыкается на препятствия, а встроенный резервуар позволяет использовать его как для сухой, так и для влажной уборки. На одном заряде он работает 180 минут, что помогает ему навести порядок во всем доме без лишних поездок на станцию.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Roborock F25 RT — моющий вертикальный пылесос

Беспроводной вертикальный пылесос, созданный для полноценного мытья пола и сухой уборки влажных поверхностей. Сила всасывания Roborock F25 RT достигает 20 000 Па, позволяя ему собирать с пола буквально все: от мусора и сока до остатков жира.

Купить Roborock F25 RT

Высокая эффективность уборки в том числе достигается при помощи узкой кромки валика, оставляющей не более 1 мм от стены, а также из-за наклона на 180°. На одном заряде Roborock F25 RT работает 60 минут, убирая до 350 м², а по возвращении на станции его можно не только зарядить, но и помыть за счет функций автоочистки и сушки.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Roborock F25 ALT — интеллектуальный моющий пылесос

Один из самый продвинутых моющих вертикальных пылесосов. Как и положено флагманской модели, Roborock F25 ALT обладает высокой мощностью всасывания до 20 000 Па и щеткой для распутывания волос, но есть в нем кое-что по-настоящему удивительное.

Купить Roborock F25 ALT

Roborock F25 ALT обладает колесами с интеллектуальным управлением, а его насадка предусматривает встроенный дозатор чистящего средства. Бескомпромиссная эффективность уборки обусловлена бескромочной щеткой, убирающей поверхность от края до края, а после 60 минут работы на станции вертикальный пылесос выполняет высокотемпературную самоочистку, которая удаляет даже бактерии.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Roborock Qrevo C Pro — идеальный робот-пылесос

Один из самых лучших роботов-пылесосов 2025 года. Roborock Qrevo C Pro — не просто пылесос для сухой и влажной уборки, а модель, способная отмыть пол от любой грязи. Для этого у него есть пара вращающихся щеток, а также мощный двигатель, чья сила всасывания достигает невероятных для робота 18 500 Па.

Купить Roborock Qrevo C Pro

Одна из щеток обладает выдвижной конструкцией, помогающей ей очищать участки в 2 мм от стены, а на станции самообслуживания пылесос полностью опорожняется в авторежиме. Параллельно с этим происходит мойка и последующая сушка щеток горячим воздухом.