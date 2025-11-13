Какие пылесосы Roborock сливают по самым выгодным ценам на распродаже 11.11

Герман Вологжанин

За последние несколько лет распродажа 11.11 в России стала настолько популярной, что теперь в ней принимают участие без малого все маркетплейсы, включая Ozon. При этом 11.11 — событие, объединяющее в себе множество брендовых акций, в числе которых распродажа Roborock. В течение нескольких дней известный производитель пылесосов продает свои топовые модели со скидками, бывающими только раз в году.

Какие пылесосы Roborock сливают по самым выгодным ценам на распродаже 11.11. Обзор лучших пылесосов Roborock на распродаже. Фото.

Обзор лучших пылесосов Roborock на распродаже

Дополнительная скидка 10% по промокоду ROBOROCK12

Робот-пылесос Roborock Q8 Max Pro

Робот-пылесос со сканером LiDAR и влажной уборкой, да еще и по адекватной цене? Это все про Roborock Q8 Max Pro. Данная модель обладает высокой силой всасывания 10 000 Па, умело забирается на кофры и эффективно разматывает волосы во время сбора мусора.

Робот-пылесос Roborock Q8 Max Pro. Полноценная прошка по выгодной цене. Фото.

Полноценная прошка по выгодной цене

Купить Roborock Q8 Max Pro

Roborock Q8 Max Pro строит точную карту помещения, благодаря чему не натыкается на препятствия, а встроенный резервуар позволяет использовать его как для сухой, так и для влажной уборки. На одном заряде он работает 180 минут, что помогает ему навести порядок во всем доме без лишних поездок на станцию.

Roborock F25 RT — моющий вертикальный пылесос

Беспроводной вертикальный пылесос, созданный для полноценного мытья пола и сухой уборки влажных поверхностей. Сила всасывания Roborock F25 RT достигает 20 000 Па, позволяя ему собирать с пола буквально все: от мусора и сока до остатков жира.

Roborock F25 RT — моющий вертикальный пылесос. Моющий пылесос, способный забраться куда угодно. Фото.

Моющий пылесос, способный забраться куда угодно

Купить Roborock F25 RT

Высокая эффективность уборки в том числе достигается при помощи узкой кромки валика, оставляющей не более 1 мм от стены, а также из-за наклона на 180°. На одном заряде Roborock F25 RT работает 60 минут, убирая до 350 м², а по возвращении на станции его можно не только зарядить, но и помыть за счет функций автоочистки и сушки.

Roborock F25 ALT — интеллектуальный моющий пылесос

Один из самый продвинутых моющих вертикальных пылесосов. Как и положено флагманской модели, Roborock F25 ALT обладает высокой мощностью всасывания до 20 000 Па и щеткой для распутывания волос, но есть в нем кое-что по-настоящему удивительное.

Roborock F25 ALT — интеллектуальный моющий пылесос. Пылесос для уборки от кромки до кромки. Фото.

Пылесос для уборки от кромки до кромки

Купить Roborock F25 ALT

Roborock F25 ALT обладает колесами с интеллектуальным управлением, а его насадка предусматривает встроенный дозатор чистящего средства. Бескомпромиссная эффективность уборки обусловлена бескромочной щеткой, убирающей поверхность от края до края, а после 60 минут работы на станции вертикальный пылесос выполняет высокотемпературную самоочистку, которая удаляет даже бактерии.

Roborock Qrevo C Pro — идеальный робот-пылесос

Один из самых лучших роботов-пылесосов 2025 года. Roborock Qrevo C Pro — не просто пылесос для сухой и влажной уборки, а модель, способная отмыть пол от любой грязи. Для этого у него есть пара вращающихся щеток, а также мощный двигатель, чья сила всасывания достигает невероятных для робота 18 500 Па.

Roborock Qrevo C Pro — идеальный робот-пылесос. Один из самых продвинутых роботов. Фото.

Один из самых продвинутых роботов

Купить Roborock Qrevo C Pro

Одна из щеток обладает выдвижной конструкцией, помогающей ей очищать участки в 2 мм от стены, а на станции самообслуживания пылесос полностью опорожняется в авторежиме. Параллельно с этим происходит мойка и последующая сушка щеток горячим воздухом.

Лонгриды для вас
Xioami верит, что модель YU7 позволит компании получать прибыль от электромобилей

В последнем квартальном отчёте компания Xiaomi показала, что пока всё ещё несёт убытки на каждом проданном электромобиле SU7, в среднем теряя около $900 с одной машины. Хотя этот показатель заметно лучше прошлогоднего, когда убытки достигали $6250 на автомобиль, полностью выйти на прибыльность в автомобильном сегменте Xiaomi планирует только во втором полугодии 2025 года. Ключевой фактор, по мнению основателя компании Лэй Цзюня, — запуск кроссовера YU7.

Читать далее
Топовые гаджеты для всех от UGREEN и BASEUS за недорого на AliExpress

Если хочется порадовать себя или близких полезными гаджетами и аксессуарами, не тратя при этом целое состояние, AliExpress — настоящая кладезь находок. В этой подборке собраны самые интересные и актуальные устройства для дома, работы, автомобиля и творчества: от мощного 3D-принтера и стильной магнитной зарядки до компактного пылесоса и универсальных аксессуаров для техники. Все товары — с отличными отзывами и по приятным ценам.

Читать далее
Nintendo Switch 2 начала продаваться официально. Где купить и сколько стоит

Сегодня состоялся долгожданный официальный релиз Nintendo Switch 2, и теперь новая консоль доступна для покупки онлайн или вскоре появится в продаже. В некоторых городах мира выстроили огромные очереди, чтобы первым купить ее в магазине. Много лет фанаты ждали этот момент, и теперь следующее поколение культовой приставки Nintendo наконец-то поступило в продажу. Ее даже можно купить в России, правда не самым обычным способом.

Читать далее
Новости партнеров
