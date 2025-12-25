Какие смарт-часы и фитнес-браслеты стоит брать в 2026 году

Носимая электроника пользуется большой популярностью в России и за ее пределами. Миллионы людей пользуются умными часами и смарт-браслетами, которые полностью заменяют им механические аксессуары, предоставляя доступ к полезным функциям прямо с рук. Но какую модель действительно стоит выбрать? Для ответа на этот вопрос мы нашли лучшие часы и браслеты от топовых брендов, которые сейчас можно приобрести в российских магазинах и на AliExpress.

Недорогие смарт-часы REDMI Watch 5 Active

Могут ли смарт-часы быть дешевле фитнес-браслета? Да, если это REDMI Watch 5 Active. Они настольно дешевые, что даже самый популярный смарт-браслет Xiaomi стоит больше. Но, в отличие от более компактного аксессуара, эти часы поддерживают функцию Bluetooth-звонков, позволяющую не только сбрасывать звонки, но и отвечать на них, разговаривая со своей рукой.

Цена: от 2 250 ₽

Купить REDMI Watch 5 Active

Большой 2-дюймовый экран пускай и не отличается высоким качеством картинки, но зато показывает всю информацию, а встроенного аккумулятора хватает на 18 дней автономной работы. Шаги, пульс, кислород — все на месте.

Новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10

Фитнес-браслет, позволяющий прикоснуться к классу премиум. Корпус Xiaomi Smart Band 10 выполнен из металла, что делает его тактильно и визуально дороже. А дисплей в этом поколении имеет тонкие и симметричные рамки, превращающие фитнес-браслет в дорогой аксессуар даже в глазах у окружающих.

Цена: от 2 850 ₽

Купить Xiaomi Smart Band 10

Экран у браслета сочный и яркий, датчики максимально точные и даже вибромотор создает тактильно приятный отклик. На одном заряде Xiaomi Smart Band 10 способен проработать до 21 дня, сохранив при этом все необходимые для подобного рода устройства функции.

Крутой смарт-браслет HUAWEI Band 10

Конкурент от компании HUAWEI, готовый порадовать вас своим прямоугольным форм-фактором, если овал уже не в моде. HUAWEI Band 10 ни в чем не уступает своему противнику от Xiaomi и предлагает более крупный экран для вывода информации в полном объеме.

Цена: от 3 500 ₽

Купить HUAWEI Band 10

У HUAWEI традиционно лучшие алгоритмы анализа сна, да и другие показатели фитнес-браслет измеряет почти идеально. Что особенно круто: весит HUAWEI Band 10 всего 15 граммов, но при этом работает несколько дней и заряжается всего за 45 минут.

Смарт-часы HUAWEI Watch GT 5 с оплатой Сбером

Полноценные смарт-часы, а не фитнес-браслет в корпусе умного устройства. В отличие от дешевых аналогов REDMI, HUAWEI Watch GT 5 позволяют не только принимать звонки, но и устанавливать сторонние приложения. И это и делает их по-настоящему умными.

Цена: от 11 500 ₽

Купить HUAWEI Watch GT 5

В частности, вы можете установить приложение FlipUp для бесконтактной оплаты часами, если у вас есть карта Сбера. А еще HUAWEI Watch GT 5 оснащены встроенным GPS-модулем, позволяющим использовать смарт-часы в качестве навигатора. Ну и автономность: до 14 дней для такого устройства — высший класс.

Умные часы Galaxy Watch7 с оплатой Яндекс Пэй

Традиционно лучшие смарт-часы от компании Samsung. Galaxy Watch7 не имеют никаких ограничений и работают на операционной системе Wear OS от компании Google в обрамлении фирменной оболочки One UI. На борту доступно множество приложений, включая Яндекс Пэй для бесконтактно оплаты часами при подключении любой карты МИР.

Цена: от 22 000 ₽

Купить Galaxy Watch7

Еще одна фишка этих часов — искусственный интеллект Galaxy AI, которого нет больше ни у кого, ну и о базовых функциях корейцы из Samsung тоже не забыли. Все на месте, однако время работы не такое впечатляющее, как у китайских конкурентов.