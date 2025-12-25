Какие смарт-часы и фитнес-браслеты стоит брать в 2026 году

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Носимая электроника пользуется большой популярностью в России и за ее пределами. Миллионы людей пользуются умными часами и смарт-браслетами, которые полностью заменяют им механические аксессуары, предоставляя доступ к полезным функциям прямо с рук. Но какую модель действительно стоит выбрать? Для ответа на этот вопрос мы нашли лучшие часы и браслеты от топовых брендов, которые сейчас можно приобрести в российских магазинах и на AliExpress.

Какие смарт-часы и фитнес-браслеты стоит брать в 2026 году. Выбираем часы и браслет на 2026 год. Изображение: Mike O’Brien. Фото.

Выбираем часы и браслет на 2026 год. Изображение: Mike O’Brien

Недорогие смарт-часы REDMI Watch 5 Active

Могут ли смарт-часы быть дешевле фитнес-браслета? Да, если это REDMI Watch 5 Active. Они настольно дешевые, что даже самый популярный смарт-браслет Xiaomi стоит больше. Но, в отличие от более компактного аксессуара, эти часы поддерживают функцию Bluetooth-звонков, позволяющую не только сбрасывать звонки, но и отвечать на них, разговаривая со своей рукой.

Недорогие смарт-часы REDMI Watch 5 Active. Умные часы по цене фитнес-браслета. Изображение: Xiaomi. Фото.

Умные часы по цене фитнес-браслета. Изображение: Xiaomi

Цена: от 2 250 ₽

Купить REDMI Watch 5 Active

Большой 2-дюймовый экран пускай и не отличается высоким качеством картинки, но зато показывает всю информацию, а встроенного аккумулятора хватает на 18 дней автономной работы. Шаги, пульс, кислород — все на месте.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10

Фитнес-браслет, позволяющий прикоснуться к классу премиум. Корпус Xiaomi Smart Band 10 выполнен из металла, что делает его тактильно и визуально дороже. А дисплей в этом поколении имеет тонкие и симметричные рамки, превращающие фитнес-браслет в дорогой аксессуар даже в глазах у окружающих.

Новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10. Не просто фитнес-браслет, а премиум-аксессуар. Изображение: Xiaomi. Фото.

Не просто фитнес-браслет, а премиум-аксессуар. Изображение: Xiaomi

Цена: от 2 850 ₽

Купить Xiaomi Smart Band 10

Экран у браслета сочный и яркий, датчики максимально точные и даже вибромотор создает тактильно приятный отклик. На одном заряде Xiaomi Smart Band 10 способен проработать до 21 дня, сохранив при этом все необходимые для подобного рода устройства функции.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Крутой смарт-браслет HUAWEI Band 10

Конкурент от компании HUAWEI, готовый порадовать вас своим прямоугольным форм-фактором, если овал уже не в моде. HUAWEI Band 10 ни в чем не уступает своему противнику от Xiaomi и предлагает более крупный экран для вывода информации в полном объеме.

Крутой смарт-браслет HUAWEI Band 10. Альтернативный браслет от HUAWEI. Изображение: HUAWEI. Фото.

Альтернативный браслет от HUAWEI. Изображение: HUAWEI

Цена: от 3 500 ₽

Купить HUAWEI Band 10

У HUAWEI традиционно лучшие алгоритмы анализа сна, да и другие показатели фитнес-браслет измеряет почти идеально. Что особенно круто: весит HUAWEI Band 10 всего 15 граммов, но при этом работает несколько дней и заряжается всего за 45 минут.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Смарт-часы HUAWEI Watch GT 5 с оплатой Сбером

Полноценные смарт-часы, а не фитнес-браслет в корпусе умного устройства. В отличие от дешевых аналогов REDMI, HUAWEI Watch GT 5 позволяют не только принимать звонки, но и устанавливать сторонние приложения. И это и делает их по-настоящему умными.

Смарт-часы HUAWEI Watch GT 5 с оплатой Сбером. Элитные часы от китайцев. Изображение: HUAWEI. Фото.

Элитные часы от китайцев. Изображение: HUAWEI

Цена: от 11 500 ₽

Купить HUAWEI Watch GT 5

В частности, вы можете установить приложение FlipUp для бесконтактной оплаты часами, если у вас есть карта Сбера. А еще HUAWEI Watch GT 5 оснащены встроенным GPS-модулем, позволяющим использовать смарт-часы в качестве навигатора. Ну и автономность: до 14 дней для такого устройства — высший класс.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Умные часы Galaxy Watch7 с оплатой Яндекс Пэй

Традиционно лучшие смарт-часы от компании Samsung. Galaxy Watch7 не имеют никаких ограничений и работают на операционной системе Wear OS от компании Google в обрамлении фирменной оболочки One UI. На борту доступно множество приложений, включая Яндекс Пэй для бесконтактно оплаты часами при подключении любой карты МИР.

Умные часы Galaxy Watch7 с оплатой Яндекс Пэй. Смарт-часы без понтов, но с полезными функциями. Изображение: Samsung. Фото.

Смарт-часы без понтов, но с полезными функциями. Изображение: Samsung

Цена: от 22 000 ₽

Купить Galaxy Watch7

Еще одна фишка этих часов — искусственный интеллект Galaxy AI, которого нет больше ни у кого, ну и о базовых функциях корейцы из Samsung тоже не забыли. Все на месте, однако время работы не такое впечатляющее, как у китайских конкурентов.

Теги
Новости по теме
Как настроить бесконтактную оплату Яндекс Пэй почти на всех смарт-часах
Xiaomi выпустила часы Xiaomi Watch 5 с управлением мышцами и наушники Xiaomi Buds 6 с золотой диафрагмой
Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России?
Лонгриды для вас
Обзор мощной автомобильной зарядки UGREEN EC604 с выдвижным кабелем и кучей портов

UGREEN EC604 представляет собой одну из наиболее продвинутых моделей автомобильных зарядных устройств, да ещё и с выдвижным кабелем. Инженеры компании создали зарядку, способную справляться с нуждами современных пользователей, которые одновременно используют ноутбук, смартфон, планшет и множество гаджетов в машине. Артикул EC604 уверенно заявляет о себе как о премиальном продукте с максимальной функциональностью. Но всё это рекламные слова, а что на самом деле? Что в нём хорошего из реальных функций и стоит ли его покупать.

Читать далее
Какие пылесосы Roborock сливают по самым выгодным ценам на распродаже 11.11

За последние несколько лет распродажа 11.11 в России стала настолько популярной, что теперь в ней принимают участие без малого все маркетплейсы, включая Ozon. При этом 11.11 — событие, объединяющее в себе множество брендовых акций, в числе которых распродажа Roborock. В течение нескольких дней известный производитель пылесосов продает свои топовые модели со скидками, бывающими только раз в году.

Читать далее
Прикольные товары с распродажи 11.11 на AliExpress по самым выгодным ценам

На AliExpress стартовала долгожданная распродажа 11.11, которая в этом году продлится аж до 17 ноября. Все это время на китайском маркетплейсе будут действовать чумовые скидки, и многие из них реально заслуживают внимания. Да, отдельные товары не стали дешевле, но стоимость большинства позиций все-таки улетела вниз. По этому случаю мы выбрали лучшие гаджеты с AliExpress, достойные того, чтобы оказаться в вашей корзине.

Читать далее
Новости партнеров
Как самый популярный подсластитель аспартам влияет на мозг и сердце
Как самый популярный подсластитель аспартам влияет на мозг и сердце
«Дни выгоды» на AliExpress скоро закончатся. Что успеть купить на Новый год, пока идет распродажа
«Дни выгоды» на AliExpress скоро закончатся. Что успеть купить на Новый год, пока идет распродажа
Виталик Бутерин призвал &#171;упростить&#187; Эфириум. Как это поможет принятию криптовалюты?
Виталик Бутерин призвал «упростить» Эфириум. Как это поможет принятию криптовалюты?