Какие смарт-часы лучше купить: на Wear OS или на HarmonyOS от HUAWEI

Герман Вологжанин

Смарт-часы — это довольно растяжимое понятие. С одной стороны, таковыми можно назвать даже фитнес-браслет, но что действительно делает часы умными, так это возможность устанавливать сторонние приложения для доступа к дополнительным функций. Среди таких устройств на российском рынке представлены модели от разных брендов, которые преимущественно на двух системах: Wear OS и HarmonyOS. Но какие смарт-часы лучше купить?

Какие смарт-часы лучше купить: на Wear OS или на HarmonyOS от HUAWEI. Сравнение смарт-часов из двух разных миров. Изображение: OF Tech. Фото.

Сравнение смарт-часов из двух разных миров. Изображение: OF Tech

Часы на Wear OS и Harmony OS

Wear OS — это Android в мире умных часов. На базе данной системы работают устройства множества производителей:

  • Google;
  • Samsung;
  • Xiaomi;
  • OnePlus и другие.

HarmonyOS — это операционная система HUAWEI. То есть изначально перед нами два мира с разным выбором моделей. Часов на HarmonyOS априори меньше, ведь на этой системе работают устройства одного бренда. Но какие возможности они дают?

Приложения для смарт-часов

Вне зависимости от операционной системы смарт-часы позволяют менять циферблаты, удаленно управлять смартфоном, в том числе отвечая на звонки, и следить за состоянием здоровья владельца, попутно помогая ему в тренировках. Это базовый минимум, представленный и на Wear OS, и на HarmonyOS.

Отличия начинаются на этапе сравнения доступных приложений для умных часов. Поскольку Wear OS по понятным причинам является более популярной системой, для нее разрабатывают огромное количество приложений. У HUAWEI в этом смысле все довольно скудно.

Приложения для смарт-часов. На Wear OS есть много приложений, которых не встретишь на HarmonyOS. Изображение: Google. Фото.

На Wear OS есть много приложений, которых не встретишь на HarmonyOS. Изображение: Google

По сути, HarmonyOS — это урезанная Wear OS. А урезанной система HUAWEI является только потому, что лишена сервисов Google и не предлагает столь широкий выбор приложений. Нужны ли они вам — другой вопрос, ведь скудность HarmonyOS с лихвой компенсируется автономностью часов HUAWEI, которая для многих людей может быть более приоритетной.

Бесконтактная оплата часами

Одна из важнейших функций умных часов — бесконтактная оплата покупок. Сервис HUAWEI Pay в России не работает, как и Google Pay. Однако для обеих систем разработаны приложения, помогающие обойти ограничения Google.

Бесконтактная оплата часами. Как одними, так и другими часами можно платить бесконтактно. Фото.

Как одними, так и другими часами можно платить бесконтактно

Свой сервис бесконтактной оплаты на HUAWEI есть у Сбера с его приложением FlipUp. Правда, оно работает только с картами указанного банка на его собственных терминалах, что сильно ограничивает круг применения. Для Wear OS разработано приложение Яндекс Пэй. Туда можно добавить карту почти любого российского банка и расплачиваться ею, где угодно.

Какие часы лучше: на Wear OS или HarmonyOS

Очевидно, часы на Wear OS лучше аналогов на HarmonyOS, ведь они предлагают более широкие возможности:

  • приложения от Shazam до WhatsApp;
  • игры для умных часов;
  • голосовой ассистент Google и Gemini;
  • музыка на часах без телефона.

Однако перед выбором конкретной модели важно заранее определить, нужны ли вам дополнительные приложения. Если нет, то решающим фактором станет цена, и она на стороне HUAWEI.

Смарт-часы HUAWEI сейчас доступны по цене от 10 тысяч рублей, в то время как конкуренты на WearOS продаются за 20-30 тысяч рублей минимум. И с учетом автономности моделей на китайской системе они могут выглядеть более предпочтительно.

